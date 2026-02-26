Como o St Marche compete em um mercado de R$ 1 trilhão

“O supermercado não pode ser apenas um lugar para comprar. Ele precisa ser um lugar onde as pessoas confiam no que estão levando para casa.”

A afirmação de Bernardo Ouro Preto, no episódio dessa semana do Papo de Tubarões, não é retórica. É tese de negócio. Fundador e CEO do St. Marche, ele construiu ao longo de 23 anos uma rede com 31 lojas na capital paulista, Grande São Paulo, Campinas e Santos baseada em uma lógica que desafia o padrão tradicional do varejo alimentar: competir menos por preço e mais por experiência, curadoria e fidelização.

O contexto ajuda a entender o tamanho da ambição. Segundo o Ranking 2025 da Associação Brasileira de Supermercados (ABRAS), o setor supermercadista brasileiro movimentou R$ 1,067 trilhão em 2024, o equivalente a 9,12% do PIB nacional. São mais de 424 mil lojas espalhadas pelo país e cerca de 9 milhões de empregos diretos e indiretos. Trata-se de um dos maiores motores da economia doméstica.

Nesse ambiente, onde margens são pressionadas e o atacarejo avança com agressividade, diferenciar-se exige mais do que sortimento amplo. Exige posicionamento.

Foi exatamente esse o ponto central da participação de Bernardo nesse episódio do Papo de Tubarões, no qual ele detalha como o St. Marche nasceu quebrando regras, e por que isso se tornou vantagem competitiva.

A vantagem de não vir do varejo

Uma curiosidade: Bernardo não veio do supermercado, veio da cozinha. Chef de formação, entrou no setor em 2002 ao lado do sócio Victor Leal sem a bagagem tradicional do varejo. O que poderia ser desvantagem virou ativo estratégico.

No programa, ele destaca que o St. Marche nasceu com uma obsessão por qualidade e frescor, não como marketing, mas como disciplina operacional. A lógica era simples: se o cliente está levando alimento para dentro de casa, confiança é inegociável.

Essa mentalidade moldou a curadoria da rede. Do hortifruti à Adega Marche, com mais de mil rótulos entre vinhos, cervejas e destilados, o critério não é volume, é identidade. A escolha do que entra na prateleira é estratégica.

Num setor onde a guerra de preços reduz margem, a aposta na experiência parece arriscada. Mas os números internos indicam coerência com a tese: o St. Marche opera com NPS de 89 pontos, patamar considerado de excelência no varejo alimentar.

O desafio estrutural do setor

A decisão de competir por experiência ocorre em um ambiente de transformação acelerada. Nos últimos anos, o atacarejo consolidou-se como principal vetor de crescimento do setor, impulsionado por consumidores mais sensíveis a preço. Redes como Carrefour Brasil e Grupo Pão de Açúcar intensificaram movimentos estratégicos para ajustar portfólio, rever posicionamento e ganhar eficiência.

Nesse cenário, um supermercado de bairro com proposta premium precisa justificar seu espaço.

Bernardo sustenta que preço traz fluxo; experiência traz recorrência. No Papo de Tubarões, ele reforça que a lealdade não nasce do desconto, mas da percepção de cuidado.

A estratégia se materializa em programas como Marche Lover e Marche Prime, que elevam frequência e ticket médio. Campanhas como o “I Love Selos” que oferece produtos com descontos entre 62% e 78%, esgotaram estoques antes do prazo final em seis edições consecutivas. Mais do que promoção, trata-se de engenharia de recompra.

Supermercado como plataforma

A transformação não é apenas conceitual. É estrutural.

O St Marche investiu em nova plataforma digital com inteligência artificial, buscador inteligente e sistema de substituição automática de itens, reforçando a integração entre loja física e e-commerce. A lógica é omnicanal: reduzir fricção, ampliar conveniência e capturar dados de comportamento.

Além disso, a empresa expandiu sua operação de retail media em parceria com a Pixel Retail Media. Hoje, 15 lojas contam com painéis digitais, totalizando 30 telas dupla face e quase 2 milhões de impactos mensais por campanha.

Esse movimento reposiciona a loja física como ativo de mídia e dados, tendência crescente no varejo global.

Sustentabilidade como eficiência econômica

Outro ponto abordado na entrevista é a redução de desperdício. A parceria com a Food To Save evitou o descarte de 23 toneladas de alimentos e reduziu a emissão estimada de 59 toneladas de CO₂.

No varejo alimentar, desperdício impacta diretamente margem. Reduzi-lo não é apenas decisão ambiental; é decisão financeira.

Em um setor de grande escala e margens tradicionalmente apertadas, eficiência operacional pode definir competitividade.

A tensão estratégica

O modelo, contudo, não está imune a risco. A expansão precisa preservar padrão de experiência. O crescimento exige escala sem diluição de identidade. E o consumidor brasileiro segue sensível a ciclos econômicos.

O setor supermercadista é resiliente, mas altamente competitivo. Em um mercado de R$ 1 trilhão, cada ponto percentual de participação representa bilhões de reais. A consolidação é constante.

O St Marche vive momento de amadurecimento das lojas mais recentes e aposta em crescimento disciplinado. A estratégia não é expansão acelerada a qualquer custo, mas consolidação com rentabilidade.

No Papo de Tubarões, Bernardo sintetiza a filosofia da empresa em uma frase que traduz seu posicionamento estratégico:

“O cliente volta quando ele sente que você cuida daquilo que ele leva para dentro de casa.”

Em um ambiente onde o setor representa mais de 9% do PIB brasileiro, a disputa deixou de ser apenas por preço ou metragem quadrada. Tornou-se uma disputa por confiança, dados e recorrência.

Se a tese estiver correta, o supermercado do futuro não será apenas ponto de venda.

Será plataforma de relacionamento.

E, em um mercado trilionário, confiança pode ser o diferencial mais escasso, e mais valioso.

O que você aprende nesse episódio com Bernardo Ouro Preto

Como transformar a falta de experiência no setor em vantagem competitiva

Por que competir por experiência é mais sustentável do que competir apenas por preço

Como curadoria e qualidade constroem posicionamento no varejo alimentar

De que forma NPS alto impacta recorrência, ticket médio e rentabilidade

Como integrar loja física, omnicanalidade e inteligência artificial sem perder identidade

Por que retail media e dados estão redefinindo o modelo de supermercado

Como redução de desperdício pode melhorar margem e eficiência operacional

Por que confiança é o ativo econômico mais valioso no varejo alimentar

Quer entender, em profundidade, como essa estratégia funciona na prática?

