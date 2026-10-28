O banquete de Cronos: o que esperar dos impostos depois das eleições

O mito de Cronos

Na mitologia grega, Cronos devorava os próprios filhos para preservar seu poder. Na economia, a imagem ajuda a compreender o risco de um Estado que, pressionado pelo financiamento de suas despesas, compromete as condições de crescimento da riqueza que pretende tributar. O desafio brasileiro depois das eleições está nessa relação: financiar políticas públicas, corrigir desigualdades e preservar a capacidade de investimento, contratação e consumo.

A reeleição de Luiz Inácio Lula da Silva, confirmada com 51,79% dos votos válidos, sinaliza continuidade política para a implementação da reforma tributária do consumo. O resultado, entretanto, não resolve as indefinições que acompanham sua execução. A transição já decorre de normas constitucionais e legais; sua continuidade não depende de uma renovação eleitoral de autorização. O que o novo mandato deverá demonstrar é a capacidade de entregar segurança jurídica e racionalidade econômica dentro desse calendário.

Minha leitura é que o período exige atenção a quatro frentes conectadas: a definição da CBS, a implementação do Imposto Seletivo, a tributação das altas rendas e a possível retomada da cobrança sobre investimentos hoje isentos. Em conjunto, elas determinarão quanto dinheiro permanecerá disponível para financiar negócios, patrimônio e consumo.

A CBS e o custo de planejar sem conhecer a alíquota

A indefinição da alíquota de referência da Contribuição sobre Bens e Serviços para 2027 produz um problema concreto para as empresas. Orçamentos precisam ser aprovados, contratos estão sendo negociados e preços exigem projeções consistentes. A estimativa governamental de arrecadação de aproximadamente R$ 636,8 bilhões com a CBS demonstra a dimensão dessa mudança, mas não substitui a definição do percentual aplicável.

Para o empresário, a alíquota nominal constitui apenas uma parte da conta. O impacto efetivo depende dos créditos aproveitáveis, das características dos fornecedores, do regime dos clientes, das reduções legalmente previstas e da capacidade de incorporar o novo custo ao preço. Empresas com faturamento semelhante podem experimentar resultados muito diferentes.

Defendo que a neutralidade arrecadatória seja examinada também a partir dessa distribuição. Preservar a receita global do Estado não significa preservar a carga de cada atividade. Uma reforma pode manter o total arrecadado e, simultaneamente, deslocar uma parcela relevante do ônus entre setores e modelos de negócio.

Essa diferença exige planejamento fiscal inteligente. A revisão precisa alcançar contratos, estrutura de custos, documentação fiscal, sistemas e margens. Quanto mais tarde forem consolidados os parâmetros essenciais, maior será o custo privado da adaptação.

O Imposto Seletivo e o limite constitucional da pressa

O Imposto Seletivo expõe outra tensão: o encontro entre a necessidade de arrecadação e os prazos que protegem o contribuinte. A Constituição estabelece garantias temporais para a cobrança de tributos, e o novo imposto se submete às anterioridades anual e nonagesimal. A implementação deve respeitar essas limitações.

A previsão de aproximadamente R$ 41,9 bilhões de arrecadação com o IS em 2027 aumenta a relevância fiscal do assunto. Essa projeção, porém, permanece uma estimativa orçamentária, sujeita às condições jurídicas e operacionais necessárias à cobrança. Receita projetada não equivale a receita juridicamente assegurada.

A eventual utilização de uma PEC para ajustar a transição do IPI precisa ser examinada pelo texto efetivamente apresentado e aprovado. A mera discussão de uma alternativa não prorroga o tributo nem autoriza antecipar os efeitos de uma solução legislativa.

Também considero indispensável preservar a coerência do Seletivo com sua finalidade. A tributação de bens e serviços prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente exige critérios verificáveis. Sua legitimidade depende da relação entre o ônus imposto, o dano enfrentado e os resultados esperados. A necessidade de fechar o orçamento, isoladamente, não oferece essa justificativa.

Altas rendas: capacidade contributiva exige precisão

A continuidade da agenda de tributação das altas rendas deve ser compreendida a partir das regras já aprovadas. A tributação mínima anual para rendimentos superiores a R$ 600 mil integra a legislação, com critérios próprios de composição da base e apuração. Sua aplicação exige considerar as exclusões e os mecanismos legalmente previstos.

A expressão “super-ricos” tem força política, mas oferece pouca precisão para organizar uma política tributária. Patrimônio, renda, faturamento empresarial, lucro contábil e disponibilidade financeira representam grandezas distintas. Confundi-las produz avaliações equivocadas sobre quem suporta a cobrança e sobre a capacidade efetiva de pagá-la.

Minha posição é favorável a um reequilíbrio que reduza o peso da tributação sobre o consumo e atribua maior relevância à renda e à riqueza, com desenho técnico e respeito às garantias constitucionais. Essa mudança precisa demonstrar a redução correspondente no custo de consumir e produzir.

Acrescentar tributação sobre a renda enquanto se preserva uma carga elevada sobre o consumo amplia o esforço exigido da sociedade. Para que exista redistribuição do ônus, é necessário identificar quem será desonerado, em qual proporção e por quais mecanismos.

LCI e LCA: a conta alcança o crédito

A possível retomada da tributação de LCI e LCA merece uma análise que ultrapasse o rendimento do investidor. Esses instrumentos participam do financiamento imobiliário e do agronegócio. Alterações em seu tratamento tributário podem modificar sua atratividade e as condições de captação das instituições financeiras.

A MP nº 1.303, de 2025, propôs cobrança de 5% sobre novas emissões de títulos então isentos. A medida perdeu validade sem concluir sua aprovação no Congresso. Portanto, aquela proposta não pode ser tratada como uma cobrança atualmente autorizada por esse instrumento.

Economicamente, uma nova incidência pode levar o investidor a exigir remuneração bruta maior ou a transferir recursos para outras aplicações. O resultado dependerá da concorrência, dos prazos, do risco e das alternativas disponíveis. Parte do efeito poderá alcançar o custo do crédito destinado à atividade produtiva.

Revisar incentivos é uma atribuição legítima do Estado. A qualidade dessa revisão depende da comparação entre a receita adicional esperada e os efeitos sobre financiamento, investimento e produção.

Planejamento fiscal inteligente para o próximo ciclo

Para empresários e investidores, o resultado eleitoral reforça a necessidade de preparar decisões com base nas normas vigentes e em cenários documentados. Projetos em discussão merecem acompanhamento, mas sua eventual aprovação não deve ser confundida com obrigação já constituída.

O planejamento fiscal inteligente conecta a empresa ao patrimônio de seus sócios. A tributação do consumo interfere na margem; a tributação da renda influencia a disponibilidade financeira; o tratamento dos investimentos modifica o retorno líquido e as escolhas de alocação. Examinar essas dimensões em conjunto permite decisões mais consistentes.

O novo mandato terá a oportunidade de demonstrar que a reforma consegue entregar simplificação, transparência e condições de crescimento. Para isso, a qualidade da execução será tão relevante quanto a arquitetura legislativa.

A advertência de Cronos permanece atual: quando a preservação da arrecadação consome a capacidade de produzir riqueza, o Estado compromete a base que financiará seu próprio futuro. A política tributária que defendo deve fortalecer essa base, desonerar o consumo e construir um equilíbrio sustentável entre renda, investimento e responsabilidade fiscal.