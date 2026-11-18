A Constituição também participa da discussão fiscal

O Brasil precisa equilibrar suas contas públicas. A deterioração fiscal encarece o crédito, compromete investimentos e reduz a capacidade de financiar políticas sociais. Reconhecer essa necessidade, entretanto, não significa aceitar qualquer instrumento apresentado em nome do ajuste. Entre a urgência do Tesouro e o patrimônio do contribuinte existe uma Constituição, que continua valendo quando falta dinheiro ao governo.

O PLP 299/2026 recoloca essa discussão no centro da agenda econômica. Seu texto principal foi aprovado pelo Senado em 12 de novembro, com destaques ainda pendentes de votação e posterior análise pela Câmara. A proposta reúne instrumentos de contenção de despesas, revisão de benefícios e restrição de compensações tributárias. Portanto, seus dispositivos ainda precisam ser acompanhados ao longo da tramitação, sem tratar propostas como obrigações já vigentes.

O ponto decisivo, porém, ultrapassa esse projeto: até onde o Estado pode avançar sobre a renda, o patrimônio e o caixa das empresas para resolver seus próprios desequilíbrios? A resposta exige distinguir uma política fiscal economicamente discutível de uma medida juridicamente inválida. Nem todo aumento de imposto é inconstitucional. Mas nenhum aumento se torna constitucional apenas porque o governo precisa arrecadar.

A legalidade alcança o conteúdo da cobrança

O primeiro limite está na legalidade. O artigo 150, inciso I, da Constituição impede a instituição ou majoração de tributos sem lei que as estabeleça. Essa proteção alcança a substância da exigência: aumentar a base sobre a qual o imposto é calculado pode produzir uma elevação da carga mesmo quando a alíquota permanece igual.

A denominação escolhida pelo governo não resolve a questão. Revisão, adequação, recomposição ou redução de benefício são expressões que precisam ser confrontadas com o efeito jurídico e econômico da medida. Se o contribuinte passa a dever mais em razão de uma mudança legislativa, é necessário examinar as garantias aplicáveis à majoração.

A aprovação de uma lei, por sua vez, não encerra o controle constitucional. O Legislativo também está sujeito à igualdade tributária, à irretroatividade e à proibição de utilizar tributos com efeito de confisco. A competência para tributar vem acompanhada de limites ao seu exercício.

Essa distinção interessa diretamente ao ambiente de negócios. Empresas precisam saber quanto pagarão, quando pagarão e sob quais condições poderão organizar suas atividades. Uma tributação formalmente aprovada, mas imprevisível em seus efeitos, amplia o risco de investir e contratar.

O lucro presumido e os limites das presunções

Entre os pontos que provocaram reação está a proposta de elevar de 10% para 20% o acréscimo nos percentuais de presunção utilizados no cálculo do IRPJ e da CSLL sobre a parcela da receita bruta anual superior a R$ 5 milhões. A OAB se manifestou contra a medida e contestou o enquadramento do lucro presumido como benefício fiscal. Trata-se de alteração da base de cálculo, e não da instituição de uma alíquota geral de 20% sobre o faturamento.

O lucro presumido utiliza parâmetros legais para simplificar a apuração tributária. A opção por esse regime não representa uma autorização ilimitada para o Estado elevar suas presunções sempre que houver necessidade de receita. Tampouco assegura ao contribuinte a imutabilidade dos percentuais.

O exame jurídico precisa enfrentar a razoabilidade do critério adotado, a justificativa para a diferenciação entre contribuintes e sua relação com a capacidade econômica alcançada. Faturamento maior não significa, necessariamente, margem de lucro maior. Uma empresa pode ampliar suas vendas e, ao mesmo tempo, sofrer compressão de resultados pelo aumento dos custos.

Presunções são instrumentos legítimos de simplificação. Seu uso, contudo, exige fundamento compatível com a realidade que pretendem representar. Quando a necessidade de fechar o orçamento se torna a principal justificativa para presumir mais lucro, o debate sobre capacidade contributiva ganha relevância.

O tempo também protege o contribuinte

Outro limite fundamental diz respeito ao momento da cobrança. A anterioridade permite que o contribuinte conheça a mudança antes de suportar seus efeitos. Para a empresa, esse intervalo participa da formação de preços, da negociação de contratos e do planejamento financeiro.

As regras variam conforme o tributo. Em termos gerais, a majoração do Imposto de Renda está sujeita à anterioridade do exercício, mas não à noventena. A CSLL observa a anterioridade de noventa dias, sem se submeter à mesma exigência de exercício seguinte. Por isso, alterações simultâneas na tributação do lucro podem exigir calendários distintos de aplicação.

A urgência fiscal não elimina esses prazos. Uma projeção de arrecadação para determinado ano precisa respeitar o momento em que cada mudança pode produzir efeitos. O orçamento deve se adaptar à Constituição, inclusive quando isso reduz a receita esperada pelo governo.

Compensações tributárias não são dinheiro sem dono

As restrições às compensações merecem atenção própria. A compensação permite, nas condições legais, utilizar créditos para extinguir débitos tributários. Ela depende de autorização e disciplina legislativas, conforme o artigo 170 do Código Tributário Nacional. Não existe um direito irrestrito de compensar qualquer valor, a qualquer tempo e por qualquer procedimento.

Essa possibilidade de regulamentação, entretanto, não transforma o crédito do contribuinte em recurso livremente disponível ao Tesouro. Uma discussão envolve verificar se o crédito existe e pode ser aproveitado; outra envolve retardar sua utilização para melhorar o caixa público.

Também é necessário distinguir créditos escriturais, pagamentos indevidos, valores sujeitos a homologação e direitos reconhecidos judicialmente. Cada situação possui regras próprias. Generalizar pode tanto exagerar a liberdade do contribuinte quanto ampliar indevidamente o poder da administração.

O efeito financeiro de uma restrição pode ser expressivo. A empresa continua recolhendo tributos em dinheiro enquanto aguarda a utilização de um crédito, podendo precisar de financiamento para sustentar sua operação. O ganho imediato do Tesouro encontra, do outro lado, um custo de capital privado.

É nesse ponto que segurança jurídica, proporcionalidade e proteção de situações constituídas precisam entrar na análise. O resultado dependerá do desenho da medida, dos créditos atingidos e das condições de aproveitamento. A conveniência arrecadatória, isoladamente, não responde a essas questões.

Rever benefícios exige respeitar compromissos

A revisão de incentivos pode corrigir distorções, eliminar privilégios e melhorar a qualidade da política tributária. Benefícios sem avaliação de resultados não devem permanecer indefinidamente apenas porque possuem defensores organizados.

Mas existem diferenças entre uma desoneração geral e uma isenção concedida por prazo certo mediante condições assumidas pelo contribuinte. Uma empresa pode ter realizado investimentos e cumprido obrigações em contrapartida ao tratamento prometido pelo poder público.

O artigo 178 do CTN estabelece proteção específica para isenções concedidas por prazo certo e em função de determinadas condições. A Súmula 544 do Supremo Tribunal Federal também reconhece que isenções sob condição onerosa não podem ser livremente suprimidas. Isso não torna todo incentivo intocável; exige examinar sua natureza e os compromissos envolvidos antes de promover cortes.

Previsibilidade tem valor econômico. Quando o Estado altera compromissos sem considerar investimentos realizados sob suas próprias regras, aumenta o risco percebido de novos projetos. A receita adicional de hoje pode vir acompanhada de menor disposição para investir amanhã.

O confisco exige demonstração

A vedação ao confisco também precisa ser tratada com rigor. Uma cobrança elevada ou impopular não se torna automaticamente confiscatória. A tese exige demonstração concreta da intensidade da exigência e de seus efeitos, considerando a tributação discutida e as circunstâncias pertinentes.

Essa cautela fortalece a defesa do contribuinte. Argumentos constitucionais precisam de dados, cálculos e evidências. Margens, bases de incidência e impactos econômicos ajudam a demonstrar o problema com mais precisão do que a simples repetição de que a carga tributária brasileira é excessiva.

O mesmo vale para a livre iniciativa. A atividade empresarial está sujeita à tributação, mas sua capacidade de continuar produzindo, investindo e empregando deve integrar a avaliação das escolhas fiscais. Arrecadar sobre uma base econômica enfraquecida pode comprometer a própria sustentabilidade da receita.

Responsabilidade fiscal inclui respeitar direitos

Defender limites ao poder de tributar é defender a qualidade institucional do ajuste. O país precisa financiar serviços públicos e proteger a população vulnerável. Precisa, igualmente, avaliar despesas, revisar políticas ineficientes e exigir resultados do dinheiro arrecadado.

Na perspectiva do Direito Tributário Digital que venho desenvolvendo, a capacidade tecnológica de cobrar torna esse equilíbrio ainda mais necessário. Quanto mais eficiente o Estado se torna para identificar operações e capturar receitas, maior deve ser o cuidado com os mecanismos de contestação, restituição e aproveitamento de créditos.

O contribuinte não pode ser visto apenas como a variável disponível para fechar a conta. Sua capacidade de investir, contratar e consumir sustenta a economia sobre a qual o próprio Estado arrecada.

O teste de um ajuste fiscal responsável vai além do valor projetado para o próximo exercício. Ele envolve a consistência das medidas, a distribuição de seus custos e o respeito aos direitos que limitam a atuação estatal. A necessidade de equilibrar o orçamento é legítima. O poder para fazê-lo continua submetido à Constituição.