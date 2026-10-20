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Elon Musk é o Tony Stark da vida real

Da internet por satélite aos robôs humanoides, a mentalidade nerd transforma imaginação em infraestrutura e amplia o acesso ao futuro

(Imagem gerada por IA/EXAME)

(Imagem gerada por IA/EXAME)

Dr. Faustino Júnior
Dr. Faustino Júnior

Colunista

Publicado em 20 de outubro de 2026 às 16h47.

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Introdução

Em 15 de outubro de 2026, um automóvel apresentado pela Tesla percorreu uma rampa, realizou manobras aéreas e mostrou como tecnologias desenvolvidas para foguetes podem atravessar a fronteira da indústria automobilística. O novo Roadster, desenvolvido com a colaboração entre engenheiros da Tesla e da SpaceX, aproximou a apresentação de um produto daquela experiência que, até recentemente, esperávamos encontrar nas cenas de Tony Stark testando suas invenções. Com produção anunciada para 2028, a demonstração já cumpriu uma função econômica imediata: recolocar a imaginação no centro da competição industrial.

Como leitor de ficção científica, admirador do universo nerd e empreendedor, vejo nessa cena uma síntese decisiva para compreender Elon Musk. Sua trajetória reúne capacidade de formular problemas em escalas incomuns, disposição para comprometer capital e habilidade para organizar empresas em torno de objetivos que atravessam diferentes campos do conhecimento. Automóveis, foguetes, baterias, inteligência artificial e interfaces cerebrais compõem uma visão de futuro na qual a engenharia ocupa uma posição central.

É nesse sentido que sustento que Elon Musk é o Tony Stark da vida real. A comparação encontra sua força na combinação entre conhecimento técnico, patrimônio empresarial, comunicação e ambição tecnológica. Seu significado se amplia quando essas iniciativas alcançam a vida cotidiana: conectar uma escola isolada, permitir que alguém trabalhe pela internet, ampliar o acesso a um automóvel elétrico ou transformar a maneira de solicitar uma corrida.

A dimensão mais interessante dessa história aparece quando tecnologias extraordinárias começam a produzir utilidades cotidianas. O futuro adquire relevância econômica quando passa a integrar a rotina de pessoas que jamais participaram de um laboratório ou acompanharam um lançamento espacial.

Da internet à indústria: a construção de uma trajetória

Nascido em Pretória, na África do Sul, em 1971, Musk iniciou sua trajetória empresarial nas oportunidades abertas pela internet. Cofundou a Zip2, vendida em 1999, e criou a X.com, que participou do processo empresarial que resultou no PayPal, adquirido pelo eBay em 2002. Esses negócios forneceram capital e experiência para sua entrada em setores de exigência industrial muito maior.

A fundação da SpaceX, em 2002, e sua entrada na Tesla, em 2004, como investidor e presidente do conselho, marcaram uma mudança de escala. A Tesla havia sido criada em 2003 por Martin Eberhard e Marc Tarpenning. Musk assumiria a posição de CEO em 2008, tornando-se uma figura central em sua expansão.

Essa cronologia ajuda a compreender seu papel empresarial. Reunir recursos, assumir riscos, estabelecer prioridades e conduzir organizações constitui uma parte decisiva da construção tecnológica. A capacidade de mobilizar pessoas e capital determina se uma proposta poderá atravessar a distância entre o desenho e a produção.

A passagem dos negócios digitais para automóveis e foguetes acrescentou dificuldades concretas. Uma fábrica precisa lidar com fornecedores, equipamentos, materiais e controle de qualidade. Um lançamento espacial exige enfrentar condições físicas extremas e consequências severas para qualquer falha. Nessas atividades, a ambição precisa adquirir forma industrial.

A analogia com Tony Stark ganha profundidade nessa passagem. A imaginação fornece a direção, enquanto a organização empresarial reúne os meios para tentar alcançá-la. O resultado depende de engenheiros, técnicos, gestores, investidores e parceiros cuja atuação transforma uma visão em capacidade coletiva.

O Roadster e a engenharia que saiu da tela

O Roadster representa a origem e a renovação da identidade tecnológica da Tesla. O primeiro modelo, lançado em 2008, ajudou a apresentar o automóvel elétrico como objeto de desempenho e desejo. A versão mostrada em outubro de 2026 ampliou essa proposta ao incorporar propulsores e soluções de engenharia associadas à SpaceX.

Durante a apresentação, a Tesla exibiu uma demonstração gravada na qual o veículo atingiu aproximadamente 97 quilômetros por hora em 0,81 segundo, segundo a medição anunciada pela própria companhia. O protótipo também executou movimentos aéreos com auxílio de propulsores de gás frio. A fabricação comercial e a autorização para utilizar essas funcionalidades em vias públicas constituem etapas próprias, posteriores à demonstração.

O paralelo com a armadura do Homem de Ferro aparece na integração de competências. Propulsão, controle eletrônico, materiais, software e energia precisam operar conjuntamente para produzir um resultado que nenhuma dessas áreas entregaria isoladamente. A inovação exige equipes capazes de fazer o conhecimento circular entre especialidades.

Produtos dessa natureza influenciam a percepção de uma marca, atraem profissionais e tornam visível uma capacidade técnica que pode alcançar outras aplicações. O Roadster funciona como laboratório e como uma apresentação pública das possibilidades que surgem quando empresas de setores distintos compartilham conhecimento.

Cybertruck e a coragem de redesenhar um produto conhecido

Antes do novo Roadster, a Cybertruck já havia apresentado uma interpretação radical de um dos produtos mais tradicionais do mercado americano: a picape. Sua carroceria angular e os painéis externos de aço inoxidável produziram uma identidade imediatamente reconhecível, aproximando o veículo da linguagem visual da ficção científica.

A inovação também alcançou a arquitetura do automóvel. A Cybertruck utiliza direção eletrônica, conhecida como steer-by-wire, combinada à direção das rodas traseiras. O comando do volante é interpretado eletronicamente, e a atuação coordenada das rodas contribui para manobrar um veículo de grandes dimensões.

A experiência interessa porque reúne materiais, eletrônica, software e decisões de fabricação. Colocar um desenho incomum em produção exige reorganizar processos industriais, ferramentas e componentes. A ousadia estética precisa ser acompanhada de capacidade fabril.

Vejo na Cybertruck uma característica recorrente de Musk: a disposição para questionar a forma consolidada de um produto e assumir o custo de experimentar outra solução. O resultado precisa conquistar consumidores e demonstrar consistência operacional, mas sua contribuição já aparece ao ampliar o repertório de possibilidades de uma indústria.

Optimus: a inteligência artificial ganha um corpo

O Optimus torna o paralelo com Tony Stark ainda mais evidente. Nos filmes, braços robóticos e sistemas inteligentes participam do laboratório do personagem. Na Tesla, o desenvolvimento de um robô humanoide procura integrar percepção, controle de movimento, manipulação de objetos e inteligência artificial em uma máquina capaz de atuar no ambiente físico.

A escolha do formato humano tem uma justificativa prática: grande parte dos espaços, ferramentas e rotinas foi organizada para pessoas. Um robô que consiga circular nesses ambientes e manipular seus objetos poderá, em tese, executar diferentes tarefas sem exigir a reconstrução completa de cada local.

Em sua estratégia apresentada para 2026, a Tesla colocou o Optimus entre as prioridades industriais e anunciou preparativos para ampliar sua capacidade de produção. A realização dessa ambição depende de transformar avanços em locomoção, destreza e percepção em operação confiável, economicamente competitiva e segura.

O desafio está na passagem de uma tarefa demonstrada para uma atividade executada repetidamente em condições variadas. Reconhecer um objeto, segurá-lo com a força adequada e posicioná-lo exige coordenar sensores, mecanismos e software. O valor comercial surgirá da capacidade de realizar essas operações com consistência.

Se essa trajetória avançar, o efeito poderá alcançar tarefas repetitivas, fisicamente exigentes ou perigosas. A robótica humanoide abre uma discussão sobre produtividade, formação profissional e organização do trabalho. Também cria demanda por novas competências de manutenção, supervisão e integração tecnológica.

Para mim, essa é uma das fronteiras mais expressivas da mentalidade nerd aplicada aos negócios: compreender que uma inteligência capaz de interpretar o mundo pode adquirir novas utilidades quando também consegue agir sobre ele.

A SpaceX e a transformação econômica do espaço

A contribuição da SpaceX deve ser examinada pela economia da reutilização. Recuperar e voltar a utilizar componentes de um foguete altera a relação entre investimento, frequência de operação e custo de acesso ao espaço. A NASA documentou, por exemplo, que o primeiro estágio utilizado em uma missão de carga em dezembro de 2020 realizava seu quarto voo, depois de ter participado da missão tripulada Demo-2.

Naquele mesmo ano, a Crew Dragon transportou os astronautas Robert Behnken e Douglas Hurley à Estação Espacial Internacional. A missão integrou o programa comercial da NASA e demonstrou a importância da cooperação entre capacidade empresarial, financiamento público e exigências institucionais de segurança.

O Starship representa uma nova aposta nessa lógica de escala. Em comunicação registrada perante a autoridade do mercado de capitais dos Estados Unidos, em junho de 2026, a administração da SpaceX apresentou a reutilização rápida como objetivo fundamental para reduzir novamente o custo por quilograma transportado.

A consequência empresarial é ampla. Quanto mais acessível e frequente se torna o transporte, maior o conjunto de atividades que pode encontrar viabilidade econômica. Telecomunicações, pesquisa e infraestrutura computacional passam a ser examinadas sob novas condições. O foguete funciona como plataforma para outros negócios.

Essa relação permite compreender a conexão entre projetos que, à primeira vista, parecem distantes. A infraestrutura desenvolvida para uma atividade pode reduzir o custo de outra, abrir um mercado e sustentar uma expansão que dependeria de investimentos muito maiores se fosse construída isoladamente.

O maior IPO da história

Em junho de 2026, a SpaceX levou essa trajetória ao mercado de capitais na maior oferta pública inicial de ações da história por volume captado. A operação foi inicialmente precificada em US$ 75 bilhões e chegou a aproximadamente US$ 85,7 bilhões após o exercício da opção de compra de ações adicionais pelos bancos coordenadores.

A dimensão da captação ultrapassa o interesse por uma estreia na bolsa. Ela mostra a capacidade de uma empresa organizar expectativas de investidores em torno de atividades que combinam transporte espacial, conectividade e inteligência artificial.

Como empreendedor e tributarista, considero importante compreender a função dessa operação. O mercado de capitais permite reunir recursos de diferentes investidores para financiar projetos cuja maturação exige tempo e investimentos elevados. Em contrapartida, amplia as obrigações de divulgação, prestação de contas e relacionamento com acionistas.

O IPO também transforma a relação entre a empresa e a sociedade investidora. Parte do futuro projetado passa a ser negociada diariamente por meio das ações, sujeita a avaliações sobre receitas, despesas, execução e capacidade de crescimento.

A cena possui algo de Stark Industries, mas sua sustentação depende de instituições muito concretas: contratos, demonstrações financeiras, governança, regras de mercado e capacidade de entregar resultados.

Starlink e a democratização da conexão

A Starlink revela como uma atividade espacial pode alcançar necessidades cotidianas. Segundo informações apresentadas pela SpaceX em 2026, o serviço já ultrapassava 10 milhões de clientes e estava presente em mais de 160 países, territórios e mercados. No relatório referente a 2025, a empresa informou ter conectado mais de 4,6 milhões de novos clientes ativos naquele ano.

A arquitetura utiliza satélites em órbita baixa, terminais instalados pelos usuários e infraestrutura de comunicação. A menor distância em relação aos sistemas geoestacionários tradicionais contribui para reduzir a latência. O serviço permite levar banda larga a locais onde redes terrestres encontram obstáculos econômicos ou geográficos.

Uma escola pode acessar materiais educacionais, um profissional pode atender clientes a distância e um pequeno negócio pode vender para compradores que estão além de sua cidade. A conexão amplia o espaço de participação econômica.

A democratização depende também de mensalidade, equipamento, energia elétrica e capacidade de utilização. A contribuição da Starlink está em ampliar as possibilidades de atendimento e oferecer uma alternativa especialmente relevante em regiões onde a conectividade é limitada.

Para o Brasil, essa discussão possui uma dimensão particular. A extensão territorial e a dispersão de comunidades tornam a infraestrutura digital um elemento decisivo para educação, produção e prestação de serviços. A tecnologia espacial passa a participar de questões que afetam diretamente o desenvolvimento local.

O mundo está produzindo riqueza pela internet

A internet funciona como ambiente de produção, distribuição e remuneração. Educação, entretenimento, serviços profissionais, comércio e programação passam por redes digitais. O alcance econômico de uma pessoa se transforma quando ela consegue participar desse ambiente de maneira estável.

Como empreendedor digital e estudioso do Direito Tributário Digital, acompanho essa mudança pela perspectiva dos negócios que surgem e das relações jurídicas que precisam ser organizadas. Uma conexão pode sustentar uma atividade profissional, permitir a formação de uma empresa e aproximar produção local de demanda internacional.

O professor que oferece um curso, o advogado que atende remotamente e o pequeno comerciante que vende pela internet compartilham uma dependência fundamental: acesso confiável à infraestrutura digital. A qualidade da conexão influencia sua capacidade de produzir, receber pagamentos e manter relações comerciais.

Para quem vive longe dos principais centros urbanos, a internet pode ampliar as alternativas de formação e trabalho sem exigir uma mudança imediata de cidade. A ampliação da conectividade interessa, portanto, à mobilidade econômica e à distribuição de oportunidades.

Um investimento em foguetes e satélites pode ajudar alguém a estudar, trabalhar e construir patrimônio em uma região que permaneceu por muito tempo distante das melhores infraestruturas. Essa conexão entre investimento tecnológico e oportunidade individual merece ocupar o centro da discussão.

Tesla e o acesso ao automóvel nos Estados Unidos

O acesso aos veículos da Tesla precisa ser compreendido dentro do mercado em que são comercializados. Para o brasileiro acostumado ao preço de um automóvel importado, a experiência americana pode surpreender. Produção local, condições comerciais, renda em dólares e instrumentos de crédito modificam a relação entre o consumidor e o produto.

Em configuração consultada em outubro de 2026, o Model 3 de entrada aparecia anunciado nos Estados Unidos por aproximadamente US$ 36.990, antes de tributos e despesas adicionais. A mesma consulta apresentava leasing estimado de US$ 419 mensais, com entrada de US$ 3 mil, prazo de 36 meses e franquia anual de 10 mil milhas.

São algumas centenas de dólares mensais para utilizar um veículo elétrico tecnologicamente sofisticado, sob condições específicas. A acessibilidade deve ser avaliada em relação à renda e ao orçamento do consumidor americano, considerando seguro, recarga e demais despesas.

Esse posicionamento permite à Tesla alcançar um público mais amplo do que aquele associado aos superesportivos. Modelos de maior volume e alternativas de contratação colocam parte de sua tecnologia em decisões de consumo próprias de um mercado de escala.

Como funciona o leasing de um Tesla

No leasing, o consumidor contrata o uso do veículo por determinado período, com condições de entrada, mensalidade e quilometragem. A prestação considera fatores como a depreciação estimada e os encargos da operação. Trata-se de uma estrutura financeira diferente daquela utilizada para financiar integralmente a aquisição.

Na Tesla, a simulação e o pedido podem ser iniciados digitalmente, com análise de crédito e formalização das condições aplicáveis. Tributos e taxas podem ser acrescentados aos valores apresentados, e o contrato disciplina o uso do veículo e as consequências de ultrapassar a quilometragem prevista.

A possibilidade de organizar o acesso por um compromisso mensal pode ampliar o público do automóvel. A avaliação econômica precisa considerar a entrada distribuída pelo prazo, seguro, despesas e condições de encerramento. O valor anunciado representa uma parte da conta.

Essa estrutura mostra como a inovação comercial acompanha a inovação tecnológica. A maneira de contratar influencia a quantidade de pessoas que consegue acessar determinado produto e a organização financeira necessária para utilizá-lo.

O carro que vai até a pessoa e a disputa com o transporte por aplicativo

Outra transformação aparece na mobilidade solicitada por aplicativo. No serviço Robotaxi da Tesla, o usuário informa o destino, consulta a estimativa de preço e espera e confirma a corrida. O veículo se desloca ao ponto de embarque dentro das condições e da área atendida.

A experiência aproxima o automóvel de uma infraestrutura disponível sob demanda. Para determinadas necessidades, o consumidor pode acessar uma viagem sem assumir os custos permanentes de possuir um carro.

A comparação com Uber e outros serviços envolve a estrutura econômica da corrida. Há despesas com veículo, energia, manutenção, seguro, operação e trabalho. A automação pode alterar parte dessa composição e criar condições para disputar preço e disponibilidade.

O efeito sobre o passageiro dependerá da escala e da eficiência alcançadas. Uma economia operacional pode ser utilizada para reduzir tarifas, ampliar cobertura ou remunerar o investimento. O preço também responde à concorrência e às condições de cada mercado.

A disponibilidade e o nível de autonomia dependem da operação e das autorizações locais. A expansão exige segurança e demonstração de confiabilidade. O potencial está em ampliar as alternativas de deslocamento e tornar mais eficiente o encontro entre a necessidade de uma viagem e o veículo disponível.

X: uma plataforma de comunicação integrada a uma estratégia maior

A aquisição do Twitter, em 2022, e sua transformação em X acrescentaram à trajetória de Musk uma infraestrutura de comunicação de alcance global. A plataforma reúne debate público, circulação de informações, produção de conteúdo e relacionamento entre pessoas, empresas e instituições.

Considero especialmente relevante o reposicionamento estratégico do X dentro de um conjunto maior de atividades. A plataforma passou a funcionar também como canal de distribuição de produtos de inteligência artificial e ambiente de interação com o Grok.

É nesse sentido que encontro um caso de sucesso estratégico: a capacidade de integrar uma rede de comunicação a uma nova frente tecnológica. Essa avaliação diz respeito ao aproveitamento de audiência, distribuição e produto. A rentabilidade da aquisição constitui uma dimensão própria, sujeita à evolução das receitas e dos custos.

Para compreender negócios digitais, é preciso observar essa diferença. Uma plataforma pode possuir valor estratégico por sua capacidade de alcançar usuários, apoiar lançamentos e facilitar a adoção de serviços. A construção de resultados duradouros exige converter essas vantagens em receitas e operação sustentável.

O X também revela como a distribuição pode se tornar parte central da competição tecnológica. Desenvolver uma ferramenta exige investimento; colocá-la diante de um público amplo e incorporá-la à rotina acrescenta outro conjunto de possibilidades empresariais.

xAI e Grok: a aproximação com o universo de JARVIS

A criação da xAI, anunciada em 2023, colocou Musk diretamente na disputa pelo desenvolvimento de inteligência artificial generativa. O Grok tornou-se uma de suas principais interfaces com o público, oferecendo interação por linguagem natural e recursos de assistência digital.

A proximidade com o X oferece uma relação entre produto e distribuição. Usuários de uma plataforma de comunicação passam a encontrar ferramentas de inteligência artificial no mesmo ambiente em que acompanham informações e participam de conversas.

Em 2026, a integração societária ganhou outra dimensão com a incorporação da xAI pela SpaceX, depois de a xAI ter integrado o X no ano anterior. Transporte espacial, conectividade, comunicação e inteligência artificial passaram a compor uma estrutura empresarial ainda mais articulada.

O paralelo com JARVIS surge na ideia de uma camada inteligente capaz de auxiliar na interpretação de informações e na realização de tarefas. Os sistemas atuais possuem capacidades e limitações próprias, mas já permitem observar como a interação com máquinas se transforma quando passa a ocorrer por linguagem natural.

Do ponto de vista empresarial, a conexão é expressiva. Inteligência artificial exige capacidade computacional, energia, investimento e distribuição. Musk procura atuar em diferentes partes dessa estrutura, aproximando recursos que podem influenciar o custo e o alcance dos serviços.

A consistência dessa estratégia dependerá da qualidade dos produtos, da confiança dos usuários e da capacidade de gerar valor recorrente. A ambição ganha significado econômico à medida que se converte em utilidade.

Energia: o reator de Stark encontra a economia real

No universo do Homem de Ferro, o reator Arc sustenta a capacidade extraordinária da armadura. Na economia real, energia é igualmente determinante para a expansão tecnológica. Automóveis elétricos, robôs, centros de dados e processos industriais exigem fornecimento confiável e custos compatíveis com sua utilização.

A Tesla informou ter implantado 46,7 gigawatts-hora de sistemas de armazenamento ao longo de 2025. Produtos como Megapack e Powerwall integram sua atividade energética e ampliam o alcance empresarial para além dos automóveis.

Armazenar energia permite administrá-la ao longo do tempo, aproximando disponibilidade e demanda. Essa capacidade ganha importância com a expansão de fontes cuja produção varia e com o aumento das necessidades de eletricidade.

Vejo nessa relação uma das conexões mais fortes entre os projetos de Musk. A inteligência artificial depende de computação; a computação depende de energia; a expansão de ambas exige infraestrutura. Compreender essas relações ajuda a identificar oportunidades e gargalos.

A acessibilidade tecnológica também passa por essa equação. Produtos e serviços alcançam utilização ampla quando os custos de funcionamento encontram espaço no orçamento de consumidores e empresas.

A esfera de Dyson e a computação no espaço

O conceito de esfera de Dyson descreve formas hipotéticas de aproveitar uma parcela da energia de uma estrela por meio de estruturas coletoras. Uma das configurações discutidas é o enxame de Dyson, formado por numerosos elementos independentes.

Em 2026, a ambição da SpaceX ganhou um registro concreto na direção da utilização de energia solar para computação espacial. A autoridade americana de comunicações tornou público o recebimento de um pedido para um sistema de até um milhão de satélites destinado a centros de dados orbitais.

A solicitação expressa a dimensão do projeto. Sua construção e operação dependem de desenvolvimento técnico, autorizações e viabilidade econômica. Musk e a equipe também discutiram fabricação de componentes na Lua e o uso de lançadores eletromagnéticos para enviar cargas ao espaço.

A conexão com o imaginário de Dyson está na escala da ambição e na utilização de energia solar para sustentar capacidades tecnológicas crescentes. Os documentos conhecidos descrevem propostas de infraestrutura orbital e fabricação lunar, cuja execução permanece um desafio.

Lançamento, manutenção, comunicação e dissipação de calor precisam encontrar soluções compatíveis com a operação. A grandeza da ideia aumenta a exigência de execução e aproxima a imaginação científica de decisões industriais concretas.

Neuralink e a autonomia humana

A Neuralink acrescenta outra fronteira. Em atualização publicada em 2026, a companhia apresentou experiências de participantes de estudos clínicos utilizando implantes para controlar computadores e realizar atividades digitais.

A proposta de conectar sinais cerebrais a dispositivos externos reúne neurociência, engenharia e software. Seu desenvolvimento exige avaliação de segurança, acompanhamento e demonstração de benefícios nas condições estudadas.

Como professor ligado também à educação médica, considero especialmente relevante a possibilidade de ampliar a autonomia de pessoas com limitações motoras. A utilidade dessa tecnologia deve ser observada na experiência dos pacientes e na consistência dos resultados.

Essa dimensão acrescenta profundidade ao paralelo com Stark. A integração entre corpo e tecnologia envolve aplicações que podem modificar a relação de uma pessoa com o trabalho, a comunicação e a vida cotidiana.

A riqueza histórica e a capacidade de construir

Em 12 de junho de 2026, a Forbes declarou Musk o primeiro trilionário em dólares de seus registros, estimando seu patrimônio em US$ 1,1 trilhão após a estreia da SpaceX na bolsa. Na consulta ao ranking em tempo real de 20 de outubro, a estimativa era de aproximadamente US$ 923,7 bilhões, ainda na liderança mundial.

A expressão “homem mais rico da história” exige um critério. Comparações com soberanos de outras épocas envolvem territórios, poder político e formas de controle econômico dificilmente traduzíveis em patrimônio contemporâneo. O marco verificável está na dimensão excepcional de sua fortuna nos rankings modernos.

Como empreendedor e tributarista, considero relevante a natureza desse patrimônio. Participações empresariais representam direitos sobre organizações, resultados e expectativas futuras. Seu valor pode crescer antes de se converter em dinheiro disponível e cair quando o mercado revê suas projeções.

A dimensão econômica dessa trajetória também envolve o que as empresas conseguem entregar. Conectividade, transporte, armazenamento de energia e serviços tecnológicos permitem examinar como o investimento se transforma em capacidade produtiva e utilidade.

É nesse ponto que a discussão sobre riqueza se encontra com a democratização do acesso. A escala empresarial ganha significado quando permite levar um produto ou serviço a um público maior.

O Método N.E.R.D. e a organização da ambição

Quando desenvolvi o Método N.E.R.D., Neuroestratégia de Execução e Realização Duradoura, procurei organizar uma compreensão que atravessa minha experiência na docência, na advocacia e nos negócios: conhecimento, direção e capacidade de agir precisam funcionar de maneira integrada para produzir resultados consistentes.

A trajetória de Musk oferece um campo fértil para essa leitura. Problemas complexos exigem estudo suficiente para formular perguntas melhores, compreender limitações e identificar competências. O trânsito entre áreas ganha valor quando permite reconhecer relações concretas.

Energia, computação, inteligência artificial, robótica e transporte espacial possuem exigências próprias, mas também podem fornecer recursos, conhecimento ou demanda umas às outras. A estratégia considera como esses elementos podem se fortalecer.

A execução obriga a ambição a enfrentar orçamento, prazo, equipe, risco e resultado. Uma demonstração tecnológica constitui uma etapa; fabricação regular e operação confiável exigem outras. A realização duradoura depende da capacidade de atravessar esse percurso, corrigindo decisões e preservando condições para continuar.

É por isso que o aspecto nerd de Musk me interessa. A curiosidade técnica pode se tornar uma vantagem empresarial quando acompanhada de disciplina para aprender e construir. Essa é uma aplicação central do Método N.E.R.D.: transformar repertório em decisão, decisão em ação e ação em resultados sustentáveis.

Conclusão

Em Homem de Ferro 2, lançado em 2010, Elon Musk aparece interpretando a si mesmo em uma breve cena ambientada em Mônaco. Ao encontrar Tony Stark e Pepper Potts, conversa com o personagem de Robert Downey Jr. e menciona uma ideia para um jato elétrico. Stark, por sua vez, faz referência aos motores Merlin da SpaceX. A sequência dura poucos segundos, mas estabelece um encontro simbólico entre a ficção tecnológica e um empresário que já trabalhava para ampliar suas fronteiras na realidade.

Dezesseis anos depois, essa cena adquiriu uma força particular. O Roadster com propulsores, a Cybertruck, o desenvolvimento do Optimus, a expansão da Starlink e a integração entre X, xAI e Grok oferecem novos elementos para compreender por que a comparação atravessou o tempo. O maior IPO da história acrescentou a escala financeira a uma trajetória construída em torno de desafios tecnológicos e industriais.

O próprio Musk reconheceu sua identidade nerd em entrevista à American Physical Society, ao falar de programação, jogos e experimentação. Essa característica ajuda a compreender a continuidade entre a curiosidade de quem deseja entender o funcionamento das coisas e a iniciativa de quem procura construir algo a partir desse conhecimento.

Vejo nessa postura uma necessidade crescente para profissionais e empreendedores. Estudar, compreender tecnologias e ampliar a capacidade de julgamento influencia cada vez mais a qualidade das decisões. Ser nerd, no sentido que defendo, envolve cultivar curiosidade, aprofundar o conhecimento e assumir a responsabilidade de aplicá-lo.

É dessa reflexão e da sistematização do meu Método N.E.R.D. que nasce minha obra “Seja Nerd”, com lançamento, em breve, pela Buzz Editora, na qual tenho lançado, sucessivamente, outros sucessos editoriais. Escrevo com a ambição de fazer dela mais um marco editorial, capaz de aproximar mentalidade, estratégia e realização e de estimular o leitor a transformar sua relação com o conhecimento.

A cena de Mônaco permanece como uma imagem poderosa: Tony Stark e Elon Musk conversando sobre motores e um jato elétrico. O que lhe dá relevância hoje é perceber quantas ideias precisam ser estudadas, testadas e construídas para que uma conversa sobre o futuro adquira consequências reais. Cada pessoa encontrará sua escala de atuação, em sua profissão, empresa ou projeto. Ser nerd pode ser o começo dessa passagem entre imaginar uma possibilidade e desenvolver a capacidade de realizá-la.