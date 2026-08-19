A reforma tributária já estourou o teto antes mesmo de começar?

A reforma finalmente encontra a realidade

Durante boa parte da construção política da reforma tributária, o debate brasileiro foi dominado por uma promessa relativamente simples: substituir um sistema reconhecidamente caótico por um modelo de tributação do consumo mais racional, transparente, não cumulativo e tecnologicamente eficiente. A Emenda Constitucional nº 132/2023 inaugurou essa transformação, posteriormente regulamentada pela Lei Complementar nº 214/2025 e complementada pela Lei Complementar nº 227/2026, estruturando um modelo de IVA dual baseado na Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), de competência federal, e no Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), compartilhado entre estados e municípios. No plano teórico, o desenho sempre pareceu sedutor porque promete reduzir cumulatividade, privilegiar a tributação no destino, ampliar o aproveitamento de créditos, diminuir distorções federativas e utilizar uma infraestrutura digital capaz de transformar profundamente a relação entre Fisco e contribuinte.

Toda grande reforma, entretanto, possui dois momentos muito diferentes. O primeiro ocorre no papel, quando economistas, juristas, parlamentares e autoridades fiscais projetam o sistema que pretendem construir; o segundo começa quando esse sistema precisa sobreviver à economia real, às empresas reais e aos milhões de operações realizadas diariamente. É justamente nesse segundo momento que o Brasil começa a ingressar em agosto de 2026, e os primeiros sinais merecem atenção porque dois acontecimentos aparentemente independentes revelam, quando analisados conjuntamente, uma mesma contradição estrutural: enquanto estimativas utilizadas pelo Comitê Gestor do IBS passaram a trabalhar com uma carga conjunta de IBS e CBS próxima de 28%, a própria Administração Tributária precisou flexibilizar mecanismos tecnológicos de validação e construir instrumentos de adaptação assistida para impedir que dificuldades de implementação das novas obrigações fiscais comprometessem a emissão de documentos e, consequentemente, o funcionamento das empresas. É nesse sentido, muito mais amplo do que uma simples discussão sobre percentuais, que se pode afirmar que a reforma tributária finalmente encontrou a realidade.

Dos 26,5% aos 27,91%

Poucos números adquiriram tanta força política durante a discussão da reforma quanto os 26,5%. O percentual passou a ocupar o debate público como uma espécie de referência da futura alíquota-padrão combinada do IVA dual brasileiro e, embora tecnicamente nunca tenha sido correto tratá-lo como uma alíquota constitucionalmente congelada, definitivamente assegurada e aplicável indistintamente a todas as operações, o número tornou-se uma importante referência política e econômica para avaliar o custo potencial do novo sistema. É justamente por isso que a estimativa divulgada a partir da Resolução CGIBS nº 14/2026 merece atenção, uma vez que, para fins metodológicos relacionados à estimativa de arrecadação e à elaboração da proposta orçamentária do Comitê Gestor, passaram a ser considerados 18,7% de IBS e 9,21% de CBS, percentuais que, somados, alcançam 27,91%.

É indispensável fazer uma distinção que deveria orientar qualquer debate tecnicamente sério sobre o assunto: os 27,91% não representam, neste momento, a proclamação de uma alíquota-padrão definitiva de 27,91% a ser aplicada indistintamente à economia brasileira, mas parâmetros estimativos empregados dentro de um contexto específico de planejamento e projeção. Transformar automaticamente esse número na afirmação de que o IVA brasileiro já será de 27,91% seria precipitado, mas cometeríamos erro igualmente grave se concluíssemos que, por se tratar de estimativa, o número não possui importância econômica. Quando uma reforma cuja discussão política esteve durante anos associada a uma referência próxima de 26,5% começa a produzir cálculos próximos de 28%, surge uma pergunta inevitável e perfeitamente legítima: por que a matemática está exigindo tanto?

A resposta passa necessariamente pela arquitetura das exceções construídas durante a regulamentação da própria reforma, pois nenhum benefício tributário é economicamente gratuito. Quando determinado produto, serviço, atividade ou setor recebe redução de alíquota, tratamento favorecido ou regime específico e, simultaneamente, pretende-se preservar determinado nível global de arrecadação, a parcela de receita que deixa de ser obtida naquele ponto precisa ser compensada em algum outro lugar da base tributária. A conta não desaparece simplesmente porque o legislador decidiu conceder tratamento favorecido; ela apenas muda de endereço e, no contexto de um IVA desenhado sob forte preocupação com neutralidade arrecadatória, tende a ser redistribuída entre os contribuintes que permanecem submetidos à alíquota de referência.

É precisamente aí que reside um dos paradoxos centrais da reforma. O Brasil decidiu construir um IVA inspirado em experiências internacionais de tributação ampla do consumo, mas submeteu esse IVA à extraordinária capacidade brasileira de produzir diferenciações, exceções e tratamentos setoriais. Cada exceção pode possuir justificativa econômica, social ou política defensável quando analisada isoladamente, porém o problema aparece quando todas são colocadas simultaneamente dentro da mesma equação, porque a soma das exceções concedidas a alguns inevitavelmente influencia a alíquota necessária para arrecadar dos demais.

O preço invisível das exceções

A discussão brasileira costuma analisar benefícios tributários principalmente sob a perspectiva de quem os recebe. Determinado setor terá redução, determinada atividade possuirá regime específico, determinado produto será submetido à alíquota zero e determinada operação receberá tratamento diferenciado. Essa forma de enxergar o problema é politicamente compreensível, mas economicamente incompleta, porque uma reforma concebida sob a premissa de manutenção da arrecadação precisa observar também quem financiará essas escolhas. Se a base efetivamente submetida à alíquota-padrão é reduzida e a receita pretendida permanece relativamente constante, a alíquota necessária sobre a base remanescente tende a aumentar, e não existe inovação legislativa capaz de revogar essa identidade matemática.

Esse fenômeno permite compreender por que a discussão sobre os 27,91% ultrapassa o debate meramente numérico. O verdadeiro problema não consiste em descobrir, neste momento, se a alíquota definitiva será exatamente 27,91%, 27%, 26,5% ou qualquer outro percentual que venha a resultar das calibragens posteriores, mas em compreender qual será o custo da arquitetura de exceções escolhida pelo país e se a sociedade brasileira perceberá que tratamentos favorecidos concedidos a determinados segmentos produzem inevitavelmente efeitos distributivos sobre os demais. Quando a reforma pretende preservar arrecadação, toda redução concedida em um ponto do sistema precisa ser observada também a partir de seu reflexo sobre o restante da base tributável.

Existe ainda uma dimensão competitiva que não pode ser ignorada. Uma alíquota-padrão próxima de 28% colocaria o Brasil entre as jurisdições com IVA nominal particularmente elevado, embora comparações internacionais precisem ser feitas com extrema cautela porque carga tributária efetiva não pode ser deduzida simplesmente pela comparação entre alíquotas nominais. Base de incidência, amplitude do direito ao crédito, desoneração de investimentos e exportações, regimes diferenciados, estrutura da tributação sobre renda e patrimônio e grau de informalidade modificam profundamente o resultado econômico de cada sistema. Ainda assim, aproximar a alíquota-padrão brasileira da casa dos 28% não seria um acontecimento trivial, especialmente porque a reforma foi apresentada não apenas como reorganização arrecadatória, mas como transformação capaz de melhorar produtividade, reduzir litigiosidade e diminuir o chamado custo Brasil, o que torna indispensável perguntar quanto a própria simplificação prometida poderá custar.

A reforma encontrou seu segundo limite: o software

Se a discussão sobre a alíquota revela o primeiro choque entre a arquitetura teórica da reforma e a realidade econômica, os acontecimentos tecnológicos das últimas semanas revelam um segundo choque talvez ainda mais profundo. Desde o início de agosto, empresas submetidas ao regime regular ingressaram em nova etapa de adaptação dos documentos fiscais eletrônicos aos campos relativos ao IBS e à CBS, utilizando, durante o período de teste, os percentuais de 0,1% para o IBS e 0,9% para a CBS. Embora esses números possam parecer apenas elementos de uma transição operacional, seu significado é muito maior porque revelam que a implementação do novo sistema depende de uma infraestrutura tecnológica gigantesca distribuída entre Estado, empresas, escritórios contábeis, desenvolvedores, instituições financeiras e fornecedores de sistemas.

Durante décadas, habituamo-nos a imaginar a obrigação tributária como uma relação essencialmente jurídica em que a lei institui o tributo, define seu fato gerador, estabelece a base de cálculo, determina a alíquota, identifica o sujeito passivo e permite que, praticada determinada operação, o contribuinte posteriormente apure e recolha aquilo que deve ao Estado. A digitalização fiscal brasileira alterou progressivamente essa lógica, mas a reforma tributária leva essa transformação a uma dimensão inédita porque já não basta que a legislação estabeleça corretamente a incidência do IBS e da CBS. É necessário que milhões de sistemas empresariais compreendam essa incidência, que ERPs sejam parametrizados, cadastros sejam reconstruídos, documentos fiscais recebam novos campos, plataformas de comércio eletrônico conversem com sistemas fiscais, meios de pagamento integrem novas informações e profissionais interpretem regras que serão executadas, em grande medida, automaticamente.

É justamente nesse ponto que Direito e tecnologia deixam de ser disciplinas paralelas e passam a constituir partes da mesma obrigação tributária, confirmando uma transformação que venho denominando Direito Tributário Digital. O Estado já não se limita a produzir normas posteriormente interpretadas pelos contribuintes, mas progressivamente constrói uma arquitetura normativa que precisa ser incorporada aos sistemas digitais privados para que a própria atividade econômica consiga acontecer. A norma tributária, portanto, deixa de atuar exclusivamente sobre a empresa e passa, em certa medida, a funcionar dentro dela, incorporada aos seus sistemas de gestão, faturamento, pagamentos e emissão documental.

Quando a obrigação existe, mas a máquina ainda não consegue cumpri-la

O início de agosto produziu um exemplo particularmente revelador dessa nova realidade quando Receita Federal e Comitê Gestor do IBS esclareceram que as regras de validação capazes de provocar rejeição automática de documentos fiscais pela ausência de determinadas informações relativas à CBS e ao IBS seriam adiadas. Com isso, documentos fiscais eletrônicos poderiam continuar sendo autorizados mesmo diante da ausência de alguns campos relacionados aos novos tributos, sem que isso significasse desaparecimento da obrigação de adaptação. O cronograma jurídico permaneceu existente, mas o mecanismo tecnológico de rejeição automática foi flexibilizado para evitar que a dificuldade operacional se transformasse em impedimento ao próprio funcionamento das atividades econômicas.

A diferença aparentemente técnica revela algo extraordinariamente importante sobre a natureza da nova tributação, pois a Administração precisou reconhecer concretamente que existe uma distância entre estabelecer juridicamente uma obrigação e garantir que a infraestrutura econômica tenha condições materiais de executá-la sem produzir ruptura operacional. Se uma regra tecnológica de validação impedisse empresas ainda em processo de adaptação de emitir documentos fiscais, o problema rapidamente deixaria de ser apenas tributário e poderia comprometer faturamento, circulação de mercadorias, prestação de serviços e continuidade das atividades empresariais, demonstrando que, no novo sistema, uma decisão de arquitetura tecnológica pode produzir consequências econômicas tão relevantes quanto uma alteração legislativa.

Segundo informação divulgada pelo próprio CGIBS e pela Receita Federal, em 4 de agosto aproximadamente 88% dos documentos emitidos pelos contribuintes alcançados pela obrigatoriedade já estavam sendo transmitidos com as novas informações. O dado demonstra elevado grau de adaptação, mas também permite enxergar o outro lado da estatística, pois em um sistema que processa quantidade gigantesca de documentos fiscais a parcela ainda não adaptada representa número relevante de operações econômicas que não poderia simplesmente ser desligado da economia pela aplicação automática de uma regra computacional. A flexibilização, portanto, não deve ser compreendida apenas como concessão administrativa, mas como reconhecimento de que a transição tributária precisa respeitar limites concretos de capacidade tecnológica.

Da punição à adaptação assistida

Poucos dias depois, em 12 de agosto, Receita Federal e Comitê Gestor avançaram nessa mesma direção ao regulamentar, por meio do Ato Conjunto RFB/CGIBS nº 5/2026, o Programa Nacional de Conformidade Tributária para 2026, concebido para facilitar a adaptação dos contribuintes às novas obrigações relacionadas aos documentos fiscais durante a transição. O movimento merece ser observado para além de sua dimensão burocrática porque sinaliza uma mudança relevante na própria filosofia de implementação tributária, substituindo a presunção de que a publicação da norma produz imediatamente capacidade plena de cumprimento pelo reconhecimento de que transformação dessa magnitude exige período de aprendizado, correção, comunicação, desenvolvimento tecnológico e adaptação progressiva.

Esse modelo torna-se particularmente importante porque o contribuinte contemporâneo não depende exclusivamente de sua própria vontade para cumprir uma obrigação tributária digital. Ele depende do fornecedor do ERP, do desenvolvedor do software, da atualização da plataforma, da integração entre sistemas, da interpretação realizada por equipes fiscais e contábeis e da própria estabilidade dos ambientes tecnológicos disponibilizados pelo Estado. Surge, nesse contexto, uma questão jurídica que deverá ocupar cada vez mais espaço nos próximos anos: até onde pode ir a responsabilidade do contribuinte por uma obrigação cujo cumprimento depende de uma cadeia tecnológica que ele não controla integralmente?

A resposta não pode reproduzir mecanicamente categorias jurídicas concebidas para uma realidade analógica, porque segurança jurídica, boa-fé objetiva, proteção da confiança, razoabilidade, proporcionalidade e capacidade material de cumprimento precisam ocupar posição central nessa nova etapa. Não seria juridicamente razoável tratar da mesma maneira o contribuinte que deliberadamente omite informações para reduzir tributos e aquele que, apesar de esforços concretos de adaptação, enfrenta incompatibilidade sistêmica, falha de integração ou impossibilidade tecnológica durante a implantação de uma arquitetura fiscal inteiramente nova. A reforma tributária exigirá, nesse sentido, não apenas novos tributos e novas obrigações, mas também o desenvolvimento de uma verdadeira teoria da conformidade tributária digital.

O split payment e os limites da engenharia tributária

Outro elemento reforça a percepção de que o cronograma tecnológico da reforma enfrenta limitações concretas: a implementação do split payment, uma das engrenagens mais sofisticadas do novo modelo, deverá ocorrer de maneira gradual. O mecanismo representa talvez a manifestação mais radical da transformação digital da tributação brasileira porque pretende permitir que, no momento da liquidação financeira de determinada operação, a parcela correspondente ao tributo seja segregada e direcionada ao Fisco, fazendo com que o imposto deixe de depender exclusivamente de uma apuração posterior e passe a integrar a própria infraestrutura financeira da operação econômica.

A ideia possui enorme potencial para reduzir inadimplência, fraude e sonegação, mas sua implementação envolve instituições financeiras, adquirentes, arranjos de pagamento, sistemas empresariais, Receita Federal, Comitê Gestor e uma arquitetura nacional de processamento de dados que precisa funcionar em enorme escala e com baixíssima tolerância a erros. O desafio, portanto, não está necessariamente na elegância do conceito, mas em sua execução, razão pela qual a implementação gradual do split payment não deveria ser interpretada simplesmente como fracasso administrativo, e sim como evidência da extraordinária complexidade envolvida na transformação de uma teoria tributária sofisticada em infraestrutura digital capaz de processar a economia brasileira.

A exceção tributária possui dois preços

Quando colocamos lado a lado a discussão dos 27,91% e os desafios tecnológicos de implementação, surge uma conclusão fundamental para compreender a reforma: toda exceção tributária possui pelo menos dois preços, sendo o primeiro fiscal e o segundo tecnológico. O preço fiscal aparece porque, quando determinada parcela da economia recebe tratamento favorecido, a necessidade de preservar arrecadação tende a pressionar a alíquota incidente sobre a parcela restante da base; o preço tecnológico surge porque cada exceção, redução, regime diferenciado, hipótese específica, crédito condicionado ou tratamento setorial precisa ser traduzido em regra computacional capaz de ser compreendida e executada pelos sistemas públicos e privados.

Aquilo que no Congresso pode ocupar algumas linhas de uma lei complementar transforma-se, dentro de um sistema empresarial, em parâmetros, tabelas, códigos, condições, exceções, rotinas de cálculo, testes e integrações. Quanto mais complexo o Direito, mais complexo será o código necessário para executá-lo, e esse talvez seja um dos aspectos menos discutidos da reforma tributária brasileira. Durante anos, tratamos simplificação tributária como problema essencialmente legislativo e imaginamos que substituir vários tributos por IBS e CBS produziria automaticamente um sistema mais simples, quando a verdadeira medida da complexidade tributária contemporânea talvez não esteja mais no número de tributos existentes, mas na quantidade de regras necessárias para que uma operação econômica seja corretamente processada.

Um sistema com menos tributos pode continuar extraordinariamente complexo se cada um deles carregar centenas de tratamentos diferenciados. A complexidade jurídica converte-se em complexidade computacional e, posteriormente, transforma-se em custo empresarial, fazendo com que a qualidade da reforma precise ser avaliada não apenas pela quantidade de tributos extintos ou criados, mas pela quantidade de decisões, classificações, parametrizações e exceções necessárias para realizar corretamente uma operação econômica.

O custo da reforma que não aparece na alíquota

Existe, portanto, uma segunda carga econômica da reforma que dificilmente aparecerá nas discussões sobre 26,5%, 27% ou 27,91%: o custo de conformidade. Empresas brasileiras estão revisando cadastros de produtos, contratos, estruturas comerciais, políticas de preço, sistemas contábeis, ERPs, integrações fiscais, processos financeiros e modelos de fluxo de caixa, ao mesmo tempo em que profissionais precisam ser treinados, softwares atualizados, consultorias contratadas, contratos de longo prazo reinterpretados e margens recalculadas. Esses custos não aparecem na alíquota nominal, mas são economicamente reais e podem representar parcela significativa do investimento necessário para atravessar a transição.

Esse custo é especialmente relevante porque não se distribui proporcionalmente entre as empresas. Uma grande companhia pode investir milhões de reais em projetos de implementação, contratar consultorias especializadas e manter equipes fiscais e tecnológicas dedicadas exclusivamente à transição, enquanto uma empresa média possui capacidade significativamente menor e uma pequena empresa pode depender quase integralmente da atualização fornecida por seu sistema contábil ou pelo software que utiliza. A promessa de simplificação futura, portanto, conviverá durante alguns anos com uma extraordinária complexidade de transição, circunstância que não significa necessariamente que a reforma esteja condenada ao fracasso, mas demonstra que seus custos de implementação não podem ser negados ou tratados como acidentes irrelevantes do percurso.

A verdadeira neutralidade não é apenas arrecadatória

Desde o início do debate, grande parte da construção das alíquotas de referência foi orientada pelo objetivo de preservar a arrecadação dos entes federativos, preocupação compreensível porque uma transformação tributária dessa magnitude dificilmente seria politicamente viável se produzisse abrupta deterioração das receitas públicas. Entretanto, talvez seja necessário ampliar o próprio conceito de neutralidade, porque uma reforma pode ser neutra para o Estado e profundamente não neutra para a economia.

Se a arrecadação total permanece relativamente estável, mas determinados setores sofrem aumento significativo de carga, existe redistribuição econômica. Se a arrecadação permanece estável, mas empresas precisam financiar elevados custos tecnológicos para se adaptar, existe custo de conformidade. Se a arrecadação permanece estável, mas o novo mecanismo de recolhimento altera profundamente capital de giro e liquidez, existe impacto financeiro. Neutralidade arrecadatória, portanto, não significa neutralidade econômica, e essa distinção será particularmente importante quando mecanismos como o split payment ganharem escala.

Atualmente, muitas empresas recebem o valor integral de suas vendas e recolhem tributos posteriormente, de maneira que esse intervalo integra, na prática, sua dinâmica financeira. A segregação automática do imposto tende a reduzir a disponibilidade temporária desses recursos e pode alterar necessidades de capital de giro, criando uma situação em que o Estado arrecada com maior eficiência ao mesmo tempo em que determinadas empresas precisam financiar parcela maior de sua operação. Essa consequência não invalida o mecanismo, mas precisa integrar qualquer avaliação séria sobre os efeitos econômicos da reforma.

De uma reforma legislativa para uma reforma operacional

Talvez estejamos finalmente entrando na fase mais importante de toda a reforma tributária. A aprovação constitucional foi histórica e a regulamentação por leis complementares foi decisiva, mas nenhuma dessas etapas representa o teste definitivo, porque esse teste começou verdadeiramente quando a primeira nota fiscal precisou carregar corretamente IBS e CBS. A partir daquele momento, a reforma deixou Brasília e entrou concretamente nas empresas, alcançando o ERP do supermercado, o sistema da indústria, o software da transportadora, a plataforma do prestador de serviços, o escritório contábil, o checkout do comércio eletrônico, o banco e o meio de pagamento.

Essa mudança de perspectiva é essencial porque a reforma tributária não será julgada apenas pela qualidade técnica de suas leis, mas pela capacidade de milhões de agentes econômicos executarem diariamente aquilo que essas leis determinaram. É nesse sentido que agosto de 2026 pode vir a ser lembrado como momento simbólico da transição, porque foi quando a teoria começou efetivamente a enfrentar a escala e o sistema concebido pelo legislador passou a ser confrontado com a capacidade concreta de empresas, tecnologias e pessoas executarem suas determinações.

A reforma tributária já estourou o teto antes mesmo de começar?

A resposta juridicamente responsável, neste momento, é que ainda não sabemos, porque não está definitivamente estabelecida a alíquota-padrão que resultará de todas as calibragens, testes de arrecadação, revisões e mecanismos previstos durante a transição. Seria precipitado transformar os 27,91% utilizados como parâmetro estimativo em uma sentença definitiva sobre o custo final do IVA brasileiro, mas a ausência de uma conclusão definitiva não retira legitimidade da pergunta, justamente porque a estimativa funciona como sinal econômico relevante e porque sinais importam quando estamos diante da maior transformação da tributação do consumo realizada no país em décadas.

Se os cálculos começam a se aproximar de 28%, é necessário investigar por que a alíquota necessária está se afastando da referência de 26,5% que marcou boa parte do debate político; se regras de validação precisam ser flexibilizadas para evitar rejeição de documentos fiscais, é necessário compreender o tamanho do desafio tecnológico; se um Programa Nacional de Conformidade precisa ser estruturado para permitir adaptação assistida, é necessário reconhecer que publicar uma obrigação não significa produzir imediatamente capacidade material de cumprimento; e, finalmente, se o split payment precisa ser introduzido gradualmente em razão da complexidade de sua infraestrutura, é necessário admitir que algumas das maiores inovações da reforma também estão entre as mais difíceis de executar. Esses acontecimentos não demonstram que a reforma fracassou, mas revelam algo mais importante: pela primeira vez começamos verdadeiramente a testá-la.

Durante anos, discutimos a reforma existente nos textos constitucionais, projetos, estudos econômicos e leis complementares; a partir de agora, discutiremos a reforma existente na economia real, e existe enorme diferença entre as duas. Talvez o verdadeiro teste da reforma tributária brasileira não seja descobrir se conseguiremos implantá-la, porque provavelmente conseguiremos, mas descobrir quanto custará fazê-la funcionar e quanto de sua promessa original sobreviverá ao processo de implementação. Uma reforma concebida para simplificar terá dificuldades para reivindicar pleno sucesso se, para preservar a arrecadação, precisar aproximar sua alíquota-padrão dos 28% e, simultaneamente, para preservar o funcionamento da economia, precisar flexibilizar progressivamente os mecanismos tecnológicos concebidos para executá-la. A reforma tributária finalmente encontrou a realidade, e os próximos meses mostrarão se será a economia brasileira que precisará adaptar-se integralmente ao sistema concebido no papel ou se, diante das limitações reveladas pela experiência concreta, será a própria reforma que terá de continuar mudando.