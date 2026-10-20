A reforma tributária é o projeto de IA que você ainda não sabe que tem

Em janeiro de 2027, a Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS) entra para valer no lugar do Programa de Integração Social (PIS) e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins). Para a maioria dos conselhos, isso ainda é um item na pauta do CFO, com um parecer tributário anexado. Para mim, é o evento de tecnologia mais importante do próximo ano no Brasil, e quase ninguém está tratando o assunto assim.

Faço a conta que poucos fizeram. As mesmas empresas que prometeram colocar agentes de inteligência artificial (IA) em produção em 2027 vão passar esse ano reconfigurando o ERP para conviver com dois sistemas tributários ao mesmo tempo, até 2033. Mesmos arquitetos, mesmo orçamento, mesma janela de mudança, mesmo fornecedor.

A capacidade de TI não é infinita. A reforma chega com data marcada e multa; a IA, não. Quando as duas disputarem a mesma fila, já sabemos quem ganha.

O resultado previsível é um ano perdido. Roadmaps de IA congelados, pilotos que não escalam porque o ERP está em release fiscal, diretores de tecnologia explicando ao board por que a transformação prometida ficou para 2028. Já vi esse filme em outras ondas regulatórias, onde a empresa trata a obrigação como custo, executa o mínimo, entrega no prazo e sai do outro lado exatamente igual, só que mais cansada.

Existe outra leitura do momento, que começa por uma constatação que pode soar incômoda para o board: o trabalho que a reforma obriga a fazer é o trabalho que a IA sempre exigiu e que ninguém quis pagar.

Pense no que de fato trava um agente em produção. Dificilmente é o modelo. É o cadastro de produto com classificação errada há cinco anos, o fornecedor duplicado em três bases, a regra de negócio que vive na planilha de um analista e em nenhum outro lugar, a integração frágil com parceiros que mandam documentos “do jeito que querem”.

Agora pense no que a reforma vai cobrar em 2027: classificação fiscal correta, dado mestre confiável, processo que gera documento consistente, crédito que depende da qualidade do dado que vem de terceiros. É a mesma lista, mas com uma diferença, onde, dessa vez, o erro custa dinheiro na apuração do mês seguinte, e não em um business case que ninguém vai auditar.

Durante anos, saneamento de dados foi o projeto mais fácil de cortar do orçamento. Não tem “demo”, não tem lançamento, não rende foto em evento. A reforma tributária acaba com essa desculpa, porque transforma governança de dados em obrigação com prazo, patrocínio do CFO e consequência financeira imediata. Nenhum programa de IA conseguiu isso sozinho.

Por isso, a pergunta que eu levaria ao próximo comitê executivo não é "estamos prontos para a reforma?". É "estamos usando a reforma para ficar prontos para todo o resto?". São projetos diferentes, com custos parecidos e retornos radicalmente distintos.

Na prática, isso muda três decisões. A primeira é de governança. O programa da reforma não pode morar só no fiscal. Precisa de tecnologia, operações e dados na mesma mesa, com um dono que responda pelo resultado do negócio, e não apenas pela conformidade.

A segunda é de escopo, onde cada cadastro revisto, cada regra reescrita, cada integração refeita deve ser desenhada para servir também à automação que vem depois. Limpar o dado para o imposto e deixá-lo inacessível para o agente é o mesmo que pagar duas vezes pela mesma obra.

A terceira é de ambição. Aqui, a própria reforma é terreno fértil para IA, com classificação de itens, conciliação de créditos, simulação de preço, leitura de documentos de terceiros. Quem usar a transição como primeiro caso de uso real chega a 2028 com dado limpo, processo redesenhado e agentes rodando em produção, com ganho medido em reais.

Há uma ironia aqui que me agrada. O Brasil passou décadas sendo citado como exemplo de complexidade tributária que drenava produtividade. Agora, a maior simplificação em gerações chega exatamente quando a tecnologia mais poderosa da década depende de dados organizados para gerar valor. Poucos países terão essa coincidência de calendário.

Obrigações não escolhem hora; a forma como respondemos a elas, sim. As empresas que tratarem 2027 como um ano de conformidade vão cumprir a lei. As que tratarem como o ano em que finalmente arrumaram a casa vão ganhar mercado.

A reforma tributária é o maior projeto de dados que a sua empresa vai fazer nesta década. A única dúvida é se você vai perceber isso a tempo de cobrar o retorno.