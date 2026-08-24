Ele começou como office boy. Hoje, quer fortalecer uma geração de indústrias

Edson Seles não herdou uma empresa. Não começou com investidores, estrutura ou sobrenome conhecido no mercado.

Começou como office boy.

Ainda jovem, conheceu a empresa pela base e iniciou uma trajetória que passaria por vendas, gestão, tecnologia, aço, importação, distribuição, trading e indústria.

“Começar como office boy me ensinou algo que nunca esqueci: nenhuma função é pequena para quem está disposto a crescer. Antes de liderar pessoas, precisei aprender a servir, executar e conquistar confiança”, afirma.

A história de Edson não é sobre uma ascensão repentina. É sobre construção.

Uma oportunidade depois da outra. Uma venda depois da outra. Um problema de cada vez. E muitas decisões tomadas sem a garantia de que dariam certo.

A PRIMEIRA EMPRESA

A Exo Comercial marcou um dos principais capítulos da trajetória empresarial de Edson.

Por meio da Exo, aprofundou sua atuação no comércio exterior e no mercado siderúrgico. Passou a negociar com fornecedores internacionais e a lidar diretamente com câmbio, logística, crédito, formação de preços e os riscos envolvidos em uma operação de importação.

Foi também quando sentiu a diferença entre trabalhar em uma empresa e responder diretamente pelos resultados de uma operação.

Quando se é funcionário, uma decisão errada pode gerar uma conversa difícil. Quando se é dono, ela pode comprometer caixa, salários e patrimônio construído ao longo de anos.

“A Exo marcou o momento em que deixei de apenas participar do jogo e comecei a responder pelo resultado. Empreender é descobrir que liberdade e responsabilidade chegam juntas”, diz.

A VAIO COMO PRINCIPAL OPERAÇÃO

Depois da Exo, nasceu a Vaio Comercial.

Especializada na importação e distribuição de bobinas de aço, a empresa tornou-se o principal negócio de Edson e a base de sua atuação empresarial.

Foi na Vaio que consolidou sua experiência em vendas, negociação internacional, distribuição, logística, gestão de estoque, capital de giro e proteção de margem.

O mercado do aço exige decisões constantes. Uma variação cambial, uma compra mal calculada, um atraso logístico ou uma mudança de preço pode consumir rapidamente o resultado de uma operação.

Por isso, a Vaio foi construída em um ambiente no qual decidir é inevitável — e adiar uma decisão também custa dinheiro.

“A Vaio é minha principal empresa porque reúne tudo o que aprendi sobre mercado, risco, relacionamento e execução. Ela foi construída com decisões reais, dinheiro real e consequências reais”, afirma.

Com mais de 15 anos de mercado, a Vaio representa o centro do atual ciclo empresarial de Edson. A atuação internacional também se expandiu por meio da CAED Trading, em Dubai, conectando fornecedores, origens e mercados globais.

Atualmente, as empresas conduzidas pelo empresário somam operações com faturamento anual superior a R$ 300 milhões.

Mas Edson evita apresentar o número como ponto de chegada.

“Faturamento mostra tamanho. Não mostra, sozinho, a qualidade da empresa. O verdadeiro desafio é crescer com margem, caixa, pessoas preparadas e capacidade de continuar avançando sem depender de uma única pessoa”, diz.

A EXPERIÊNCIA NA INDÚSTRIA

A Catarinaço foi outro capítulo importante dessa jornada.

Edson cofundou a indústria de telhas de aço e participou diretamente de sua estruturação e crescimento. Ali, conheceu um novo lado da cadeia: o chão de fábrica.

Passou a conviver com produção, manutenção, perdas, qualidade, engenharia, prazos de entrega e formação de equipes operacionais.

A experiência complementou o conhecimento desenvolvido na Exo e na Vaio. Edson já conhecia o aço pela perspectiva de quem negociava, importava e distribuía. Na Catarinaço, passou a enxergá-lo também como quem transforma, produz e entrega.

Em junho de 2026, vendeu sua participação na indústria e encerrou seu ciclo como sócio.

“Cofundar, desenvolver e vender minha participação na Catarinaço me ensinou a olhar a empresa de duas maneiras: como uma operação que precisa gerar resultado e como um patrimônio que precisa ter valor”, explica.

A Catarinaço não resume a trajetória de Edson. É uma parte relevante de uma história maior — a de alguém que passou por diferentes pontos da cadeia e aprendeu com cada um deles.

O PESO DE SER DONO

Ao longo dos anos, Edson percebeu que muitos empresários compartilham um desafio pouco visível para quem está fora da operação: o peso de tomar decisões que afetam fornecedores, clientes, funcionários e famílias, muitas vezes sem ter todas as respostas.

Muitos construíram seus negócios centralizando decisões e trabalhando mais do que todos. Porém, a mesma característica que permitiu o crescimento inicial pode se transformar em um dos principais gargalos da empresa.

Tudo continua passando pelo fundador.

A empresa vende, mas a margem desaparece. Cresce, mas consome caixa. Contrata gestores, mas não desenvolve autonomia. O dono deixa de comandar o negócio e passa a ser comandado pelas urgências.

“Existe um momento em que trabalhar mais deixa de ser a solução. O dono precisa parar de ser o herói que resolve tudo e começar a construir uma empresa que saiba decidir sem ele”, afirma.

Foi dessa percepção que nasceu o IRON Club.

IRON CLUB: EMPRESÁRIOS FORTALECENDO EMPRESÁRIOS

O IRON Club reúne muito do que Edson viveu na Exo, consolidou na Vaio, ampliou internacionalmente e aprendeu no chão de fábrica da Catarinaço.

Criado a partir da realidade de quem está à frente de empresas, o ecossistema conecta conhecimento, relacionamento, inteligência de mercado, especialistas, tecnologia e oportunidades de negócio.

O objetivo é apoiar empresários na construção de organizações mais rentáveis, estruturadas e menos dependentes da presença constante do fundador.

Mais do que uma agenda de conteúdos e encontros, o IRON Club nasce como um ecossistema de conexão, desenvolvimento e execução empresarial.

Dentro dele, empresários discutem desafios que normalmente enfrentariam dentro das próprias empresas: margem, caixa, vendas, capital de giro, importação, produtividade, formação de líderes, logística, inteligência artificial, governança e crescimento.

“O IRON Club nasceu porque eu sei o peso de decidir sozinho. Durante muitos anos, aprendi pagando pelos meus próprios erros. Hoje, posso transformar esses aprendizados em critérios que ajudem outros empresários a tomar decisões melhores”, diz.

A proposta não é entregar atalhos nem prometer uma trajetória sem dificuldades.

É criar um ambiente no qual empresários possam aprender também a partir da experiência de outros donos.

“Não quero formar seguidores. Quero fortalecer donos. Pessoas capazes de pensar, decidir, liderar e construir empresas que não desmoronem quando elas saem da sala”, afirma.

O PRÓXIMO CICLO

Edson continua empresário. A Vaio permanece como sua principal empresa e como a base de sua atuação no setor do aço.

Mas sua ambição ganhou uma nova dimensão.

Depois de aprender na base, construir negócios, internacionalizar operações e viver também a experiência industrial, ele quer transformar o repertório acumulado ao longo da trajetória em uma plataforma de desenvolvimento e conexão para outros empresários.

O próximo ciclo não será medido apenas pelo faturamento das empresas que conduz.

Também será medido pelas empresas fortalecidas, pelas conexões criadas e pelos empresários que conseguirem crescer construindo negócios mais estruturados e menos dependentes de sua presença constante.

“Comecei como office boy, aprendendo a trabalhar dentro de uma empresa. Depois, aprendi a construir empresas. Agora, quero usar essa experiência para fortalecer outros empresários e o ecossistema que me trouxe até aqui”, conclui.

SOBRE EDSON SELES

Edson Seles é empresário, advisor estratégico e conselheiro consultivo, com mais de 25 anos de experiência em vendas, gestão, indústria, importação, distribuição e trading internacional.

Começou sua carreira como office boy. Fundou a Exo Comercial e, posteriormente, a Vaio Comercial, sua principal empresa, especializada na importação e distribuição de bobinas de aço. Também conduz a CAED Trading, em Dubai.

Foi cofundador da Catarinaço, indústria de telhas de aço, e vendeu sua participação na empresa em junho de 2026.

Edson é fundador do IRON Club, ecossistema voltado à conexão e ao desenvolvimento de empresários. As empresas que conduz atualmente somam operações com faturamento anual superior a R$ 300 milhões.