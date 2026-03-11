A nova disputa do varejo não é por clique. É por recomendação!

Por Stéfano Willig (@stefano.willig), CEO da AWISE QuantoSobra.

O que é Comércio Agêntico

Durante muitos anos, a disputa no varejo foi por atenção.

Quem aparecia mais no Instagram vendia mais. Quem investia melhor em anúncios tinha mais cliques. Quem estava melhor posicionado no Google ganhava o cliente.

Mas algo está mudando.Imagine uma cliente dizendo: “Preciso de um vestido para um casamento na praia.”

Em vez de entrar no Instagram e procurar, ela pede para uma inteligência artificial escolher para ela. Essa IA já sabe:

O tamanho que ela usa

As cores que ela prefere

Quanto costuma gastar

Quais marcas já comprou

O que ela avaliou bem no passado

Ela não quer mais navegar por dezenas de opções. Ela quer que alguém decida por ela.

Esse é o comércio agêntico!

É quando a decisão de compra deixa de ser totalmente feita pelo consumidor e passa a ser mediada por um agente digital. Um sistema que pesquisa, compara, filtra e recomenda (como o ChatGPT ou o Gemini, por exemplo).

O cliente não procura. Ele delega.

E quando isso acontece, a lógica do varejo muda completamente.

A Nova Disputa: Não é Mais Atenção, é Recomendação

Se o cliente começa a delegar decisões, a disputa deixa de ser por clique.

Ela passa a ser por recomendação.

Antes, a pergunta era simples: “Como faço minha loja aparecer mais?”

Agora a pergunta muda: “Como faço minha loja ser escolhida por um agente?”

E isso não é tendência distante.

Segundo dados divulgados pela Shopify na NRF 2026, as compras realizadas com apoio de inteligência artificial cresceram 14 vezes no último período analisado.

E no Brasil, a Salesforce aponta que 1 em cada 4 consumidores já realizou uma compra usando IA como parte do processo de decisão.

Não estamos falando de um comportamento experimental. Estamos falando de um hábito que já está se formando.

Quando um cliente pede para uma IA indicar uma loja de roupas confiável, com peças no estilo que ele gosta e dentro do orçamento que costuma gastar, o agente não decide com emoção ou em posts criativos do Instagram.

Ele decide com base em dados.

Ele cruza histórico. Analisa disponibilidade. Considera avaliações. Compara consistência.

Se sua loja não tem dados organizados, ela simplesmente não entra na disputa.

No comércio agêntico, não basta ser visto. É preciso ser recomendável.

E isso exige preparo.

O Que um Agente Precisa Saber Para Indicar Sua Loja

Se um agente vai decidir onde seu cliente compra, ele precisa consultar informações claras.

Ele não “acha” que sua loja é boa. Ele analisa dados.

Veja o que um agente precisa saber para indicar sua loja:

Estoque atualizado: Se o produto não está disponível, ele nem considera. Histórico de compras do cliente: O que essa pessoa já comprou antes? De qual categoria? Com qual frequência? Tamanhos já utilizados: No caso de moda, isso é decisivo. O agente não vai arriscar indicar algo fora do padrão da cliente. Cores e estilos preferidos: Se a cliente costuma comprar tons neutros, o agente evita sugerir algo completamente diferente. Faixa de preço habitual: Ele considera quanto o cliente normalmente investe em cada compra. Frequência de compra: Se o consumidor compra a cada três meses, o agente entende o momento certo de recomendar algo novo. Avaliações e reputação da loja: Consistência e confiança pesam na decisão automatizada.

Agora pense com sinceridade: Essas informações estão organizadas na sua loja ou estão espalhadas em cadernos, planilhas e memória? Sua presença digital está ajudando o agente ou complicando a vida dele?

No comércio agêntico, organização deixa de ser detalhe administrativo. Ela passa a ser critério de escolha.

Exemplo Prático — Quando Agentes Começarem a Conversar

Imagine novamente a loja de roupas feminina. Mariana já comprou ali quatro vezes no último ano. Mas ela também comprou em outras lojas.

No cenário de comércio agêntico mais avançado, Mariana terá um agente de compra. Esse agente conhece o histórico completo dela. Sabe tudo o que ela comprou, em todas as lojas.

Ele sabe:

Tamanhos que funcionam melhor

Marcas que ela costuma repetir

Quanto ela gasta por categoria

Frequência de compra

O que ela devolveu

O que ela avaliou bem ou mal

Esse agente representa o interesse da cliente.

Agora pense no outro lado.

A sua loja também poderá ter um agente de venda. Um sistema capaz de argumentar, sugerir e negociar com base nos seus próprios dados.

E quais dados são esses?

O histórico de compras da cliente dentro da sua loja

A recorrência dela com você

As peças que ela mais gostou

O ticket médio que ela pratica ali

O estoque disponível naquele momento

As novidades recém-chegadas

Quando o agente de compra perguntar:

“Você tem algo que combine com o perfil da Mariana?”

O agente de venda só poderá responder com inteligência se a loja tiver os dados organizados.

E é importante mencionar que o ser humano pode atuar como este agente de vendas e usar estes mesmos dados para conversar e vender para Mariana, esteja ela sendo representada pelo seu agente de compras ou não!

O histórico que a loja possui não compete com o histórico global da cliente. Ele complementa.

Ele mostra padrão de relacionamento. Mostra fidelidade. Mostra preferências específicas dentro da sua curadoria.

No futuro, não serão apenas pessoas conversando.Serão agentes conversando.

E quem tiver dados estruturados terá argumentos. Quem não tiver, ficará fora da conversa.

Como Preparar Sua Loja Para o Comércio Agêntico

Se a nova disputa é por recomendação, a preparação começa com organização.

Não é sobre virar empresa de tecnologia.

É sobre parar de operar no improviso.

Para que sua loja esteja pronta para conversar com agentes de compra no futuro, você precisa:

Cadastro completo e padronizado

Estoque atualizado em tempo real

Histórico de compras estruturado

Registro de preferências

Informações acessíveis e integradas

Isso não pode depender da memória da equipe.

Nem de planilhas espalhadas.

É aqui que entra o papel de um bom sistema de gestão (ERP) como o AWISE.

Pensando nos exemplos que demos, do varejo de moda. Um sistema para loja de roupas como o AWISE permite que todas essas informações fiquem organizadas automaticamente.

Quando uma cliente compra, o sistema já registra:

Tamanho

Cor

Modelo

Faixa de preço

Frequência de compra

Com o tempo, ele constrói um padrão de comportamento sem que o lojista precise fazer controle manual.

Isso ajuda hoje o seu vendedor humano a argumentar melhor.

E amanhã ajudará seu agente de venda a responder com inteligência quando o agente de compra do cliente fizer uma consulta.

O comércio agêntico não começa com inteligência artificial avançada.

Ele começa com dados organizados. E quem organizar primeiro, será recomendado primeiro.

A Pergunta Que Vai Definir Seu Futuro no Varejo

Durante anos, o varejo discutiu tráfego, redes sociais e anúncios.

Agora a conversa está mudando.

Se amanhã seu cliente pedir para uma IA indicar onde comprar, essa IA vai responder com base em dados.

Ela não vai escolher quem posta mais.

Não vai escolher quem fala mais bonito.

Não vai escolher quem “acha” que conhece o cliente.

Ela vai escolher quem está organizado.

O comércio agêntico não elimina o pequeno lojista.

Mas ele elimina o desorganizado.

A pergunta que fica é simples:

Quando agentes de compra começarem a conversar com agentes de venda, sua loja estará preparada para participar dessa conversa?

Ou ficará invisível porque seus dados estão espalhados?

A nova disputa do varejo não é por clique.

É por recomendação.

E recomendação exige estrutura.