A Black Friday brasileira virou um negócio curioso. Todo mundo quer participar, muita empresa bate recorde de faturamento e, quando você pergunta quanto sobrou de dinheiro, a conversa fica um pouco mais complicada.

Existem empresários que passam meses preparando novembro, conseguem vender três vezes mais do que num mês comum e terminam a campanha com a margem destruída. Pagou mais caro pela mídia, deu desconto, subsidiou frete, parcelou a venda e ainda começou dezembro com uma operação sobrecarregada.

Valeu a pena?

Depende de qual conta você está fazendo.

O mercado não está diminuindo. Em 2025, o e-commerce brasileiro movimentou R$ 11,03 bilhões nos quatro dias da Black Friday, crescimento de 18,7% sobre o ano anterior. Para 2026, a expectativa é chegar a R$ 13,3 bilhões, segundo a Neotrust.

Só que existe uma mudança no comportamento de compra que muita gente ainda não entendeu. Um levantamento do Google com a Offerwise apontou que aproximadamente 50% dos entrevistados pretendiam comprar na Black Friday de 2026, abaixo dos 61% registrados na pesquisa anterior. Entre os que pretendiam participar, 41% disseram que gastariam mais, enquanto 51% dos consumidores ouvidos estavam com a renda comprometida.

O brasileiro continua querendo aproveitar promoção, mas está escolhendo melhor onde colocar o dinheiro e é aí que existem oportunidades enormes para empresas que entenderam que Black Friday começa bem antes.

Um exemplo interessante vem da Elements, marca catarinense de cadeiras e móveis ergonômicos. Em 2023, a empresa estruturou uma campanha que tinha como objetivo faturar R$ 5 milhões no e-commerce durante o período promocional. O resultado chegou a R$ 6,9 milhões e, no ano seguinte, subiu para R$ 17 milhões.

O mais interessante está no trabalho que aconteceu antes dos descontos. A empresa passou meses testando comunicação, produzindo conteúdo, trabalhando com influenciadores, fortalecendo presença digital e preparando uma campanha integrada. Em 2025, lançou um aplicativo próprio com acesso antecipado e benefícios exclusivos para os consumidores.

Quando novembro chegou, a empresa já havia construído relacionamento, audiência e canais para vender sem depender exclusivamente de comprar atenção naquele momento.

Esse é um dos principais ativos que uma marca pode levar para a Black Friday: uma base de clientes que já conhece o produto e está esperando uma boa condição para comprar.

Outro movimento interessante está acontecendo com a marca brasileira Jungle, de hidratação funcional da Positive Company.

A companhia anunciou crescimento de 25% nas vendas em 2026 em relação ao período anterior e apresentou um reposicionamento completo, com nova identidade visual e o conceito “Sede de Mais”. A proposta é ampliar a percepção da marca para além do esporte, aproximando seus produtos de diferentes momentos da rotina.

Esse movimento não foi anunciado como uma campanha específica de Black Friday. Mas revela uma estratégia que pode fazer muita diferença numa temporada promocional: aumentar as ocasiões de consumo antes de disputar preço.

Para uma bebida de consumo recorrente, por exemplo, a campanha pode trabalhar kits, compras em maior quantidade, benefícios para clientes frequentes e combinações de produtos. Em vez de vender apenas uma unidade com desconto, a marca pode usar a data para apresentar novas ocasiões de consumo e estimular recompra.

A questão passa a ser quanto daquele cliente continua comprando depois de novembro.

A Aquacoco oferece outro exemplo, desta vez envolvendo uma ação promocional concreta.

Em 2026, a marca lançou a campanha “Deu Onda”, associando a compra de seus produtos à oportunidade de concorrer a uma viagem para acompanhar a final do Mundial de Surfe no Havaí. A promoção, com participações previstas até 5 de novembro, utiliza cadastramento de notas fiscais, incentivo à compra de produtos participantes e mecanismos de compartilhamento nas redes sociais.

Não é uma campanha específica da Black Friday, mas a mecânica ensina bastante sobre o que pode funcionar nessa época.

A empresa consegue transformar uma compra numa experiência de relacionamento. Dependendo da mecânica, incentiva maior volume por pedido, conhece melhor quem está comprando e cria motivos para o consumidor interagir com a marca depois de sair da loja.

A promoção deixa de depender apenas de reduzir o preço da embalagem.

Esses três exemplos mostram caminhos diferentes para um mesmo problema. A Elements investiu em construção de audiência e antecipação. Jungle trabalha para ampliar sua relevância na rotina do consumidor. A Aquacoco conecta produto, experiência e relacionamento.

Nenhuma dessas estratégias elimina a importância do desconto. Em 2025, segundo a NielsenIQ, mais de 81% dos consumidores online que compraram durante a Black Friday foram motivados por preços menores.

O desconto continua sendo uma das principais razões para comprar. O erro está em acreditar que ele pode fazer sozinho todo o trabalho de marketing, vendas e fidelização.

Existe ainda uma oportunidade que muita empresa ignora: novembro inteiro.

Segundo a Neotrust, os quatro dias tradicionais da Black Friday representaram apenas 23,5% das vendas online do mês em 2025. Os outros 76,5% aconteceram fora dessa janela.

Isso deveria mudar a forma como qualquer varejista organiza sua estratégia. O cliente pode ser impactado em outubro, comprar antecipadamente em novembro, aproveitar a sexta-feira para adquirir outro produto e voltar em dezembro.

Só que, para isso acontecer, a empresa precisa pensar em relacionamento, calendário, ofertas diferentes e experiência de compra. Precisa conhecer seu custo de aquisição, sua margem de contribuição e o potencial de recompra de cada categoria.

A Black Friday ainda vale muito a pena para quem sabe fazer essa matemática. Para quem só sabe baixar preço, ela pode ser a maneira mais rápida de transformar um mês de vendas extraordinárias num resultado financeiro medíocre.