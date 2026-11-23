Um lavava carros. O outro vendia frangos na padaria do pai.

Nenhum dos dois começou com um grande fundo de investimento, uma apresentação sofisticada para investidores ou um sobrenome que abrisse automaticamente as portas do mundo empresarial.

Começaram com o que tinham. E, principalmente, com o que estavam dispostos a fazer.

Décadas depois, um construiu uma das maiores redes de franquias de cama, mesa e banho do Brasil. O outro está à frente de uma das grandes empresas brasileiras do setor de incorporação imobiliária.

Estou falando de André Pivetti, fundador da First Class, e Ednilson Almeida, fundador e CEO da INC Empreendimentos.

Tive o privilégio de entrevistar Ednilson no meu videocast, Gente que Pod, e de participar como entrevistado do videocast de André Pivetti. E, embora atuem em setores completamente diferentes, encontrei algo profundamente semelhante em suas trajetórias.

Eles representam um Brasil que empreende antes de ter todas as respostas. Que aprende fazendo. Que erra, recomeça e insiste.

Um Brasil que nem sempre aparece nas grandes discussões sobre inovação, mas que continua criando empresas, empregos e oportunidades.

É o Brasil do empreendedor raiz.

E talvez estejamos precisando olhar mais para ele.

A primeira escola de negócios pode ser um estacionamento

Aos 14 anos, André Pivetti lavava carros. Entre seus clientes estavam vendedores que ele observava com curiosidade. Queria entender como trabalhavam, como negociavam e como ganhavam dinheiro.

Antes de aprender a administrar uma empresa, André aprendeu a observar pessoas.

Passou pelo comércio, enfrentou dificuldades, conheceu o fracasso empresarial e construiu a First Class, que hoje reúne mais de 250 lojas pelo país.

Em outra entrevista, André resumiu sua relação com a adversidade em uma frase extraordinária:

“Sou um inconformado com não.”

Não é apenas uma frase de efeito. É uma maneira de enxergar o mundo.

Quando fornecedores se recusaram a atendê-lo, ele precisou encontrar alternativas. Quando as condições eram desfavoráveis, teve de descobrir como fazer diferente.

E existe uma lição poderosa nessa história: empreendedores não são necessariamente aqueles que encontram mais portas abertas. Muitas vezes, são aqueles que aprendem a construir portas onde antes existiam paredes.

André também disse algo que considero essencial: “Os livros mudaram a minha vida.”

A frase revela uma característica que costuma passar despercebida quando celebramos empresários bem-sucedidos: a disposição permanente para aprender.

O empreendedor raiz não é aquele que despreza o conhecimento acadêmico. É aquele que entende que a aprendizagem não pode ficar limitada à sala de aula.

Da padaria do pai à construção de milhares de lares

A história de Ednilson Almeida começa em outro balcão.

Ainda jovem, vendia frangos na padaria do pai. Depois, passou pelo comércio de automóveis, até encontrar no setor imobiliário o caminho para construir um negócio de grande escala.

O que começou pequeno ganhou uma dimensão que provavelmente seria difícil imaginar naqueles primeiros dias.

A INC, fundada na região de Juiz de Fora, em Minas Gerais, cresceu até figurar entre as maiores construtoras do país.

Em uma declaração sobre a trajetória da empresa, Ednilson lembrou que, no início, em 2007, construíam uma casa por ano. Anos depois, a companhia já havia ultrapassado a marca de 20 mil unidades entregues.

Pense no significado dessa transformação.

Não estamos falando apenas de concreto, terrenos, engenharia e resultados financeiros.

Estamos falando de milhares de famílias que passaram a ter acesso a uma moradia. De profissionais que encontraram oportunidades de trabalho. De fornecedores que cresceram junto com a empresa.

O empreendimento de um homem transformou-se em uma organização capaz de movimentar a vida de milhares de pessoas.

E há algo especialmente interessante na forma como Ednilson fala desse crescimento.

Ao celebrar a trajetória da INC, ele não atribuiu os resultados exclusivamente à sua capacidade individual. Destacou a equipe, o entusiasmo das pessoas e a disposição coletiva de continuar construindo.

Isso me chama a atenção.

Porque o empreendedor pode começar sozinho, mas nenhuma grande empresa cresce sozinha.

O que esses dois empresários entenderam antes de muita gente

Passei mais de três décadas como executivo em grandes organizações. Participei de processos de transformação, expansão, integração e construção de cultura empresarial.

E aprendi que existe uma diferença enorme entre ter uma boa ideia e conseguir transformá-la em um negócio sustentável.

Ideias são importantes. Estratégias também. Capital, tecnologia, processos e governança são indispensáveis quando uma empresa começa a ganhar escala.

Mas existe algo anterior a tudo isso: a capacidade humana de transformar intenção em execução.

André e Ednilson parecem ter compreendido isso muito cedo.

Não esperaram dominar todas as ferramentas para começar. Aprenderam enquanto construíam.

Não significa que planejamento seja desnecessário. Muito menos que improvisação seja uma virtude empresarial.

Significa que planejamento sem ação é apenas uma intenção bem organizada.

Existe também uma segunda lição nessas histórias: a capacidade de vender.

Antes de serem grandes empresários, os dois aprenderam a lidar com clientes, compreender necessidades, negociar e conquistar confiança.

É curioso como, em determinados ambientes corporativos, ainda tratamos a venda como uma atividade menos sofisticada do que estratégia ou inovação.

Mas vender é uma das expressões mais concretas da capacidade de compreender o outro.

Quem aprende a ouvir o cliente desenvolve uma vantagem competitiva que nenhuma apresentação de PowerPoint consegue substituir.

E existe uma terceira lição, talvez a mais importante: a transição de empreendedor para líder.

Começar um negócio exige coragem individual. Construir uma grande empresa exige capacidade coletiva.

Em algum momento, o fundador precisa compreender que seu papel deixou de ser apenas fazer acontecer. Passou a ser criar condições para que outras pessoas façam acontecer.

É aí que empreendedorismo encontra liderança.

O Brasil precisa valorizar quem constrói, não apenas quem aparece

Vivemos uma época fascinada por startups, unicórnios, inteligência artificial, rodadas de investimento e negócios exponenciais.

Tudo isso tem seu valor.

Mas não podemos permitir que a narrativa da inovação nos faça esquecer a importância do empreendedorismo que nasce no comércio, na prestação de serviços, na indústria, na construção civil e nas pequenas empresas familiares.

Nem toda transformação começa em um laboratório de tecnologia.

Algumas começam em um estacionamento.

Outras, atrás do balcão de uma padaria.

E isso não significa romantizar as dificuldades.

O Brasil continua sendo um país complexo para empreender. Burocracia, tributação, custo do capital, insegurança e desigualdade de oportunidades impõem obstáculos reais. Para cada história de sucesso, existem muitas outras que não conseguem superar essas barreiras.

Por isso, não podemos transformar exemplos extraordinários em justificativa para ignorar problemas estruturais.

Mas também não devemos deixar que esses problemas apaguem o mérito de quem consegue construir algo relevante.

Precisamos de políticas públicas que facilitem o empreendedorismo, de crédito responsável, de educação de qualidade e de um ambiente de negócios mais previsível.

E precisamos, igualmente, reconhecer as pessoas que transformam oportunidades limitadas em empresas capazes de gerar valor para a sociedade.

A inteligência artificial pode mudar os negócios. Mas não substitui a coragem de começar.

Estamos entrando em uma era na qual agentes de inteligência artificial poderão executar tarefas, analisar mercados, automatizar processos e ampliar extraordinariamente a produtividade das empresas.

O custo de experimentar ideias tende a diminuir. A velocidade de execução tende a aumentar.

Mas a tecnologia não elimina a necessidade de julgamento, responsabilidade, relacionamento e liderança.

Uma ferramenta pode ajudar a estruturar um plano de negócios. Não assume, por conta própria, o compromisso humano de sustentá-lo diante das dificuldades.

Pode analisar milhões de informações sobre consumidores. Mas construir relações duradouras de confiança continua exigindo muito mais do que dados.

E pode acelerar a operação de uma empresa. Mas não cria, sozinha, uma cultura na qual as pessoas queiram trabalhar, crescer e permanecer.

O futuro pertence aos empreendedores capazes de combinar a ousadia de quem começou com pouco com a inteligência de quem sabe utilizar as novas ferramentas.

Não precisamos escolher entre o empreendedor raiz e o empreendedor tecnológico.

O Brasil precisa dos dois. De preferência, na mesma pessoa.

As conversas com André Pivetti e Ednilson Almeida reforçaram em mim uma convicção.

O empreendedorismo brasileiro não pode ser medido apenas pelo número de empresas abertas, pelo faturamento alcançado ou pelo patrimônio acumulado.

Também precisa ser medido pelas vidas que transforma, pelas oportunidades que cria e pela capacidade de fazer outras pessoas crescerem.

André começou lavando carros. Ednilson, vendendo frangos.

Hoje, um ajuda a equipar lares. O outro constrói os lares.

E os dois ajudam a construir algo ainda maior: um Brasil que acredita na própria capacidade de realizar.

Porque o Brasil que dá certo não é aquele que nunca encontrou dificuldades. É aquele que, apesar delas, encontrou maneiras de seguir em frente.