Meu primeiro dia de SXSW: O futuro pode ser artificial. A solidão já é real. Quanto mais inteligência artificial, menos relações humanas? A era da IA já é a era da solidão? No primeiro dia do SXSW, uma das palestras mais cheias, com muitos brasileiros na plateia, não foi sobre inteligência artificial, chips ou novas plataformas. Foi sobre relacionamentos humanos. A pesquisadora Kasley Killam, especialista em saúde social e professora associada à Harvard Medical School, trouxe uma provocação que me pareceu central para o momento que estamos vivendo.

Durante décadas, a humanidade concentrou seus esforços em dois grandes pilares de saúde. Primeiro, a saúde física: alimentação, exercícios, prevenção de doenças, medicina baseada em evidências. Depois, especialmente nas últimas duas décadas, ganhamos consciência da importância da saúde mental. Ansiedade, burnout, depressão e bem-estar psicológico passaram a fazer parte da agenda das empresas, das escolas e das políticas públicas. Mas, segundo Kasley, estamos entrando agora em um terceiro pilar essencial: a saúde social. Ou seja, a qualidade das nossas relações humanas.

A tese parece simples, mas os dados que ela trouxe ajudam a entender a dimensão do problema. Nos Estados Unidos, pesquisas recentes indicam que cerca de metade da população adulta relata sentir solidão com frequência. Outros estudos mostram que pessoas com baixo nível de conexão social têm maior risco de doenças cardíacas, depressão e até mortalidade precoce. A solidão, inclusive, já vem sendo tratada por especialistas em saúde pública como uma epidemia silenciosa. E aqui surge um paradoxo do nosso tempo.

Nunca estivemos tão conectados tecnologicamente. Mas, ao mesmo tempo, muitos de nós estamos cada vez mais desconectados socialmente. A tecnologia nos permite falar com qualquer pessoa do planeta em segundos. Mas isso não significa, necessariamente, que estamos construindo relações profundas, significativas e duradouras. Pelo contrário. Muitos jovens relatam dificuldade crescente em fazer amigos, iniciar conversas presenciais ou desenvolver vínculos mais consistentes.

Segundo Kasley Killam, se quisermos enfrentar esse desafio, precisamos tratar a saúde social de forma estruturada, assim como fizemos com a saúde física e mental. Isso envolve ações em diferentes níveis: nas escolas, criando ambientes que estimulem colaboração, empatia e construção de vínculos; nas empresas, promovendo culturas que incentivem conexão genuína entre as pessoas e não apenas interações transacionais mediadas por telas; nas comunidades, fortalecendo espaços de convivência e participação coletiva; e até no ambiente digital, repensando como a tecnologia pode aproximar pessoas em vez de apenas capturar atenção.

Enquanto ouvia essa reflexão, me veio uma provocação que faço com frequência quando falo sobre liderança e relações humanas. Para estar bem com o outro, eu preciso primeiro estar bem comigo mesmo. Relacionamentos saudáveis não começam fora. Começam dentro. Se eu não tenho consciência das minhas emoções, das minhas inseguranças, das minhas reações, dificilmente conseguirei construir conexões genuínas com outras pessoas. Por isso, acredito que saúde social e inteligência emocional caminham juntas.

A capacidade de escutar, de se colocar no lugar do outro, de construir confiança e de lidar com diferenças nasce de um ponto fundamental: autoconhecimento. Em outras palavras: se eu estou bem comigo, eu estou disponível para o outro. Talvez esse seja um dos grandes desafios da era da inteligência artificial. À medida que delegamos cada vez mais tarefas cognitivas às máquinas, a habilidade que mais ganhará valor será justamente aquilo que a tecnologia ainda não consegue replicar plenamente: a qualidade das relações humanas. Empatia. Confiança. Pertencimento. Comunidade.

No meio de tanta conversa sobre algoritmos, automação e produtividade, a palestra de Kasley Killam trouxe um lembrete poderoso. O futuro pode até ser tecnológico. Mas a saúde do mundo continuará profundamente humana.