Evento Career Summit 2025 discute carreira, propósito e protagonismo

A segunda edição do Career Summit, idealizado e conduzido por Adriano Lima, lotou novamente o auditório da Revista EXAME em São Paulo, reforçando o evento como uma das principais imersões de vida e carreira do país.

Com debates intensos, provocações profundas e uma experiência imersiva guiada, o encontro reuniu profissionais de diversas áreas em busca de clareza, visão e autogestão.

"O Career Summit é uma imersão que vai além do currículo e das competências técnicas. A imersão é um mergulho guiado em grupo onde cada um vê o que alcança com os olhos, o coração e a alma", afirmou Adriano Lima, criador do conceito “RH de Negócios” e referência nacional em liderança, cultura e estratégia de pessoas.

Carreira integrada à vida: um projeto indelegável

Em sua abertura, Adriano reforçou o ponto central do encontro: “A gestão da carreira como parte integrante da vida é um projeto indelegável de cada um”.

Com esse eixo, o Career Summit provocou a plateia a assumir responsabilidade, consciência e ambição saudável sobre suas escolhas profissionais e pessoais.

Palestrantes de primeira linha

A edição 2025 trouxe uma seleção de especialistas, CEOs, empreendedores e líderes influentes que ampliaram a visão dos participantes sobre carreira, cultura, inovação, performance e futuro do trabalho. Entre eles:

• Sofia Esteves — Conselheira e fundadora da Cia de Talentos

• Fátima Pissarra — CEO da Mynd

• Arthur Freitas — CEO do iFood Benefícios

• Felipe Azevedo — CEO da LG Lugar de Gente

• Mariana Dias — Fundadora e CEO da Gupy

• Cristina Palmaka — Conselheira e referência em liderança

• Carlos Mororó — Headhunter e referência em recrutamento executivo

• Márcio Giacobelli — Conselheiro de grandes empresas e especialista em governança

• Fernando Miranda — Sócio da V4 Company

• Leandro Rubio — CEO da Starbem

• Ricardo Guerra — CEO da Wellhub

• Richard Uchoa — CEO da REVVO

Cada um trouxe provocações, histórias reais e visões de futuro, ajudando o público a repensar posicionamento, reputação, escolhas e oportunidades em um mercado cada vez mais competitivo.

Temas que marcaram a imersão

A programação foi desenhada para conectar os elementos essenciais da vida moderna de trabalho:

• reinvenção profissional,

• comportamento humano,

• protagonismo,

• cultura organizacional,

• performance sustentável,

• reputação e capital social,

• comunicação e tomada de decisão,

• liderança consciente,

• propósito e ambição,

• inteligência emocional,

• estratégia de carreira na nova economia.

Patrocinadores que acreditam no futuro do trabalho

O Career Summit 2025 contou com marcas que lideram transformações no ecossistema de pessoas, tecnologia, saúde e bem-estar. Foram patrocinadores oficiais:

• iFood Benefícios

• UKG

• LG Lugar de Gente

• Wellhub

• Starbem

A presença dessas empresas reforça o compromisso do evento com ambientes de trabalho mais saudáveis, eficientes e humanos com tecnologia, benefícios inteligentes e cultura forte.

Um encontro que gera impacto real

A segunda edição do Career Summit consolidou a imersão como um movimento de profissionais que buscam consciência, clareza e direção não apenas para suas carreiras, mas para suas vidas.

Ao encerrar o evento, Adriano Lima resumiu o espírito do encontro: “Carreira não é um cargo, é um ativo. E cada escolha que fazemos escreve, todos os dias, a história que vamos defender no futuro.”