Evento Career Summit 2025 discute carreira, propósito e protagonismo

Redação Exame
Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 10h36.
Última atualização em 4 de dezembro de 2025 às 10h39.
A segunda edição do Career Summit, idealizado e conduzido por Adriano Lima, lotou novamente o auditório da Revista EXAME em São Paulo, reforçando o evento como uma das principais imersões de vida e carreira do país.
Com debates intensos, provocações profundas e uma experiência imersiva guiada, o encontro reuniu profissionais de diversas áreas em busca de clareza, visão e autogestão.
"O Career Summit é uma imersão que vai além do currículo e das competências técnicas. A imersão é um mergulho guiado em grupo onde cada um vê o que alcança com os olhos, o coração e a alma", afirmou Adriano Lima, criador do conceito “RH de Negócios” e referência nacional em liderança, cultura e estratégia de pessoas.
Em sua abertura, Adriano reforçou o ponto central do encontro: “A gestão da carreira como parte integrante da vida é um projeto indelegável de cada um”.
Com esse eixo, o Career Summit provocou a plateia a assumir responsabilidade, consciência e ambição saudável sobre suas escolhas profissionais e pessoais.
A edição 2025 trouxe uma seleção de especialistas, CEOs, empreendedores e líderes influentes que ampliaram a visão dos participantes sobre carreira, cultura, inovação, performance e futuro do trabalho. Entre eles:
• Sofia Esteves — Conselheira e fundadora da Cia de Talentos
• Fátima Pissarra — CEO da Mynd
• Arthur Freitas — CEO do iFood Benefícios
• Felipe Azevedo — CEO da LG Lugar de Gente
• Mariana Dias — Fundadora e CEO da Gupy
• Cristina Palmaka — Conselheira e referência em liderança
• Carlos Mororó — Headhunter e referência em recrutamento executivo
• Márcio Giacobelli — Conselheiro de grandes empresas e especialista em governança
• Fernando Miranda — Sócio da V4 Company
• Leandro Rubio — CEO da Starbem
• Ricardo Guerra — CEO da Wellhub
• Richard Uchoa — CEO da REVVO
Cada um trouxe provocações, histórias reais e visões de futuro, ajudando o público a repensar posicionamento, reputação, escolhas e oportunidades em um mercado cada vez mais competitivo.
A programação foi desenhada para conectar os elementos essenciais da vida moderna de trabalho:
• reinvenção profissional,
• comportamento humano,
• protagonismo,
• cultura organizacional,
• performance sustentável,
• reputação e capital social,
• comunicação e tomada de decisão,
• liderança consciente,
• propósito e ambição,
• inteligência emocional,
• estratégia de carreira na nova economia.
O Career Summit 2025 contou com marcas que lideram transformações no ecossistema de pessoas, tecnologia, saúde e bem-estar. Foram patrocinadores oficiais:
• iFood Benefícios
• UKG
• LG Lugar de Gente
• Wellhub
• Starbem
A presença dessas empresas reforça o compromisso do evento com ambientes de trabalho mais saudáveis, eficientes e humanos com tecnologia, benefícios inteligentes e cultura forte.
A segunda edição do Career Summit consolidou a imersão como um movimento de profissionais que buscam consciência, clareza e direção não apenas para suas carreiras, mas para suas vidas.
Ao encerrar o evento, Adriano Lima resumiu o espírito do encontro: “Carreira não é um cargo, é um ativo. E cada escolha que fazemos escreve, todos os dias, a história que vamos defender no futuro.”