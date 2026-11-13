Durante muito tempo, o argumento mais sedutor sobre inteligência artificial dentro das empresas foi simples: fazer mais, em menos tempo, com menos gente.

A equação parece lógica. Se a tecnologia assume tarefas, reduz etapas e aumenta a produtividade, parte da estrutura deixa de ser necessária. O problema começa quando a empresa contabiliza uma eficiência que ainda não comprovou — e demite pessoas com base na promessa da IA, não no desempenho real dela.

Uma nova pesquisa do Gartner mostra que esse risco já deixou de ser apenas teórico.

O levantamento, realizado com 275 líderes de atendimento e suporte, revelou que 21% das organizações haviam reduzido o número de profissionais em razão da IA. Entre elas, o corte médio chegou a 16,7% da força de trabalho nos 18 meses anteriores.

Mas o dado que deveria chamar mais atenção dos conselhos e das lideranças é outro: 7% dos entrevistados disseram que suas empresas já haviam recontratado pessoas depois dos cortes. Outros 11% planejavam fazer isso nos 18 meses seguintes.

A empresa demite esperando que a tecnologia absorva o trabalho. Depois descobre que o sistema não dá conta do volume, da complexidade, das exceções ou da qualidade esperada. Então precisa contratar novamente, reconstruir a equipe e recuperar um conhecimento que decidiu perder.

É o novo erro caro das organizações: cortar rápido e recontratar mais caro.

A promessa não pode chegar antes da prova

Não estou defendendo que os empregos devam permanecer iguais enquanto o mundo muda. Não permanecerão.

A IA assumirá parcelas crescentes do gerenciável: processos, análises, controles, fluxos, registros, respostas padronizadas e tarefas repetitivas. Algumas funções serão reduzidas. Outras serão profundamente transformadas. Novas posições surgirão.

A própria pesquisa mostra esse movimento. Enquanto algumas empresas reduziram seus quadros, 71% transferiram profissionais de atendimento para outras funções dentro da área e mais da metade contratou especialistas para apoiar iniciativas de IA.

Outro levantamento do Gartner, com 1.303 líderes funcionais, encontrou forças atuando nas duas direções: 23% relataram redução de pessoas por causa da IA, enquanto 17% informaram aumento do quadro, sobretudo pela necessidade de competências digitais.

Portanto, a transformação não pode ser resumida a uma competição entre pessoas e máquinas. O que está em disputa é a nova composição do trabalho.

O erro está em decidir primeiro quantas pessoas serão cortadas e somente depois descobrir como o trabalho será realizado.

Antes de retirar alguém da operação, a empresa precisa responder: a IA executa a atividade com qualidade consistente? Consegue lidar com as exceções? O custo total é realmente menor? Quem supervisiona seu desempenho? Quem intervém quando ela falha? O que acontece com a experiência, o contexto e o conhecimento acumulados pela equipe?

Se essas respostas ainda não existem, não há um ganho comprovado. Há uma aposta.

Headcount não é estratégia

A pressão por retorno financeiro pode levar os executivos a procurar na folha de pagamento a demonstração mais rápida de valor da IA.

É compreensível. Mas produtividade tecnológica e resultado financeiro não são a mesma coisa.

A ferramenta pode economizar horas sem reduzir custos. Pode acelerar uma tarefa e criar novos controles em outra. Pode retirar trabalho de uma função e exigir especialistas, governança, segurança e supervisão adicionais.

Segundo o Gartner, a capacidade liberada pela IA precisa ser tratada como um recurso governado. A organização deve decidir previamente para onde esse tempo será direcionado e como ele se converterá em receita, qualidade, inovação, redução de riscos ou melhor experiência para o cliente.

Horas economizadas não são resultado. São capacidade disponível.

E capacidade sem direção pode simplesmente desaparecer na rotina.

Esse é um papel que não pode ser delegado ao algoritmo. A IA apresenta possibilidades. O líder dá a direção.

O custo invisível da recontratação

Quando uma empresa demite cedo demais, não perde apenas posições no organograma.

Perde memória institucional. Perde relações com clientes. Perde experiência para reconhecer exceções. Perde pessoas que sabem onde estão os problemas que nunca chegaram ao manual. Perde confiança.

Se precisar recontratar, terá de arcar novamente com recrutamento, seleção, integração e treinamento. Mesmo assim, talvez não recupere o conhecimento tácito que saiu pela porta.

Existe ainda um custo mais silencioso: o efeito sobre quem fica.

Quando a transformação é conduzida apenas como corte, a mensagem percebida é que a tecnologia não chegou para melhorar o trabalho, mas para ameaçar quem o realiza. Isso reduz abertura para experimentar, compartilhar dificuldades e apontar riscos.

Sem segurança para falar, os erros aparecem mais tarde — quando já se tornaram problemas de clientes, reputação ou negócio.

Bater a meta é gestão. Não quebrar o time é liderança.

A decisão pertence a alguém

Nenhuma tecnologia demite uma pessoa. Pessoas tomam essa decisão.

Por isso, não podemos permitir que a frase ‘foi a IA’ dilua a responsabilidade de quem definiu a estratégia, aceitou as premissas e autorizou o corte.

Quanto mais sofisticada for a tecnologia, mais explícita precisa ser a responsabilidade humana.

Quem validou que o agente estava pronto? Quem estabeleceu o nível aceitável de erro? Quem avaliou o impacto sobre clientes e profissionais? Quem decidiu que a economia esperada justificava a perda de experiência? Quem responderá se a empresa tiver de reconstruir a equipe?

A IA pode recomendar. Pode simular. Pode apontar cenários. Mas direção, julgamento e responsabilidade continuam tendo nome, cargo e consequência.

Na era da IA, liderar nunca foi tão humano.

O futuro do trabalho não será construído preservando todas as funções como são hoje. Também não será construído tratando pessoas como o custo que precisa desaparecer para justificar uma apresentação ao conselho.

Será construído por empresas capazes de redesenhar o trabalho antes de reduzir a força de trabalho; testar antes de escalar; aprender antes de desmontar; e provar antes de cortar.

A IA deve conquistar o trabalho antes de justificar o corte.

Porque substituir uma pessoa pela expectativa de uma tecnologia pode obrigar a empresa a recontratar, mais tarde, a experiência que decidiu perder.

Fontes

Gartner. Survey Finds 21% of Service and Support Leaders Have Reduced Human Agent Headcount Because of AI. 5 nov. 2026. Acessar pesquisa.

Gartner. Three Steps for CFOs to Turn AI Time Savings into Business Value. 4 nov. 2026. Acessar análise.