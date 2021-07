Universal pagará mais de R$ 2 bilhões por trilogia de "O exorcista"

Nenhum filme de terror tirou o sono de tanta gente como "O exorcista". O longa dirigido por William Friedkin em 1973 se tornou um dos maiores sucessos cinematográficos e comerciais da história do cinema.

A história da garotinha possuída por demônios e exorcizada por um padre católico apareceu pela primeira vez no livro homônimo de William Peter Blatty, em 1971. Até hoje, o filme é a obra de terror com maior bilheteria no mundo: mais de 2,6 bilhões de dólares arrecadados.

A nostalgia e o apelo que "O Exorcista" tem sobre muitas gerações convenceu os estúdios da Universal a fecharem um mega acordo de 400 milhões de dólares (mais de 2 bilhões de reais na cotação atual) pelos direitos do filme.

Segundo o New York Times, a compra deve ser anunciada ainda esta semana e a fortuna desembolsada pelo título tem dois grandes motivos: o primeiro é o desejo da Universal de produzir uma trilogia de "O exorcista". O segundo é colocar a trilogia no Peacock, canal de streaming da NBCUniversal que quer confrontar gigantes como a Netflix através de investimentos peso-pesado.

De acordo com o que 3 fontes anônimas disseram ao New York Times, a valor do acordo pelos direitos autorais de "O Exorcista" deve ficar próximo à quantia que a Netflix pagou em março por duas sequências de "Entre Facas e Segredos (2019)": 465 milhões de dólares.

O que já sabemos sobre a trilogia de "O exorcista?"

Detalhes miúdos sobre a trilogia de terror em pré-produção ainda não foram revelados, mas já foi confirmado que os filmes trarão o retorno de Ellen Burstyn no papel clássico de Chris MacNeil, a mãe de Regan, protagonista possuída por demônios.

Burstyn é dona de 5 Oscars como "Melhor atriz" e de um Oscar como "Melhor atriz coadjuvante".

O diretor responsável pela primeira parte da trilogia será David Gordon Green, cineasta responsável por trazer de volta a franquia "Halloween" em 2018.

A trilogia de "O Exorcista" vai dar continuidade à história do filme original de 1973, sem considerar adaptações subsequentes que não fizeram tanto sucesso, como "O Exorcista II - O Herege", de 1977, e "O Exorcista III", de 1990.

Dos 3 filmes, só o primeiro já tem uma data: o segundo semestre de 2023. Ainda não se sabe se o título será lançado no cinema e no streaming Peacock simultaneamente.