Tom Brady confirma aposentadoria após 22 temporadas na NFL

O astro do futebol americano, Tom Brady, de 44 anos, anunciou nesta terça-feira, 1º, sua aposentadoria após 22 temporadas na NFL, a liga do esporte nos Estados Unidos. Em publicação no Instagram, Brady confirmou que a temporada de 2021 foi sua última na NFL.

"Sempre acreditei que o futebol é uma proposta 'all-in' — se não houver um compromisso 100% competitivo, você não terá sucesso, pois o sucesso é o que eu amo tanto em nosso jogo", escreveu Brady. "Existe um desafio físico, mental e emocional TODOS os dias que me permitiu maximizar meu maior potencial. E eu tentei o meu melhor nos últimos 22 anos. Não há atalhos para o sucesso em campo ou na vida. É difícil para eu escrever, mas aqui vai: não vou mais assumir esse compromisso competitivo. Amei minha carreira na NFL e agora é hora de concentrar meu tempo e energia em outras coisas que exigem minha atenção", escreveu o jogador.

No último sábado, dois jornalistas do canal de TV ESPN americano informaram que o jogador iria anunciar a aposentadoria. Ontem, no programa de rádio dele, Let's Go! With Tom Brady, Larry Fitzgerald and Jim Gray, o atleta declarou não que ainda não sabia se iria voltar ou não para sua 23ª temporada na NFL.

O marido da modelo brasileira Gisele Bündchen, conquistou sete títulos históricos do Super Bowl, e jogava pelo Tampa Bay. Com o anúncio, o jogador de 44 anos fez sua última partida oficial na eliminação dos Bucs para o Los Angeles Rams, na semifinal da Conferência Americana, por 30 a 27, na semana passada. Durante anos, o jogador, considerado o maior quarterback da história, disse que se aposentaria aos 45 anos — ele completa a idade em agosto deste ano.

Brady é um dos jogadores que mais tempo ficaram no futebol americano. Ele teve sete títulos de Super Bowl e alguns outros recordes pessoais, como de mais jardas aéreas (84.520), mais passes para touchdown (624), mais vitórias por um quarterback (243), e mais passes completos na carreira (7.263).

Desde 2009 é casado com Gisele Bündchen. Brady tem dois filhos com a modelo e mais um antes de conhecer a brasileira. Em entrevista à apresentadora americana Oprah Winfrey, em 2018, o jogador já dizia que pensava em se aposentar. Na ocasião, ele também fez inúmeros elogios à esposa, dizendo que ela é a "melhor parceira na minha vida".