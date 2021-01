Shopping de luxo em São Paulo anuncia descontos de até 50%

Um dos shoppings de luxo da capital paulista, o Iguatemi São Paulo, selecionou mais de 60 lojas presentes no shopping para a campanha PromoLovers. Até 7 de fevereiro é possível levar para casa itens exclusivos nos segmentos de moda feminina e masculina, praia, infantil, brinquedos, calçados, perfumaria, informática, eletrônicos, mesa e banho e decoração por até metade do preço.

A campanha acontece todos os anos e não seria diferente em 2021. “A liquidação de janeiro já faz parte da programação dos paulistanos. Pensando no bem-estar de clientes e colaboradores, seguimos atuando com todo cuidado que o novo momento exige, adotando diversos protocolos para preservar a saúde de todos e evitar aglomerações”, afirma Maria Renda, gerente de marketing do Iguatemi São Paulo.

A Casual consultou algumas marcas e preparou uma vitrine com alguns itens que estão na promoção. Todos os produtos podem ser encontrados nas lojas do Iguatemi São Paulo. Aqui, a lista completa das lojas participantes.

H.Stern:

H.Stern Eyewear: de R$1.490 por R$1.043. H.Stern Eyewear: de R$1.490 por R$1.043.

Reserva:

Camisa manga curta estampa batuque: de R$399 por R$249. Camisa manga curta estampa batuque: de R$399 por R$249.

Soleah:

Handbag Leque Rosa: de R$1.287 por R$1.158. Pochete e Bolsa Tiracolo Chica Amarelo: de R$503 por R$ 452 Handbag Leque Rosa: de R$1.287 por R$1.158. Pochete e Bolsa Tiracolo Chica Amarelo: de R$503 por R$ 452

Siberian: