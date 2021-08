Real Madrid aumenta oferta por Mbappé para 170 milhões de euros

O Real Madrid aumentou a oferta para contratar o atacante Kylian Mbappé, do Paris Saint-Germain, para 170 milhões de euros depois de uma proposta inicial de 160 milhões de euro que foi rejeitada, noticiou o canal Sky Sports nesta quinta-feira.

Na terça-feira, as mídias espanhola e francesa noticiaram que o Real Madrid fez uma oferta pelo campeão mundial de 22 anos, que marcou 42 gols em todas as competições com o PSG na temporada passada, e que teria dito que gostaria de se mudar para a Espanha.

Leonardo, o diretor de esportes do clube francês, disse que a oferta "não foi suficiente" e que Mbappé, que ainda tem um ano de contrato, só sairia nos termos do PSG.

Mbappé trocou o Monaco pelo PSG em 2017, a princípio emprestado e em definitivo um ano depois, graças a um acordo avaliado em 180 milhões de euros.

Leonardo acrescentou que o PSG não está disposto a dispensar Mbappé por um valor inferior ao que pagou para comprá-lo do Monaco, já que ainda deve ao ex-time do atacante pela transferência de quatro anos atrás.