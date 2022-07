Panerai revela o artista por trás de seus NFTs Genesis

Para sua primeira incursão no mundo de NFTs e arte digital, a Panerai fez parceria com um dos pioneiros na categoria. Skygolpe é um artista italiano multidisciplinar amplamente aclamado e um visionário criativo no universo digital. O artista irá criar as obras de arte NFT que serão enviadas aos clientes que adquirirem o Radiomir Eilean Experience Edition.

As obras-primas contemporâneas são criações de um dos artistas mais inventivos do mundo digital. Os 50 NFTs Genesis oferecem conteúdo exclusivo sobre detalhes do relógio Radiomir Eilean Experience Edition, combinados com a jornada de velejo ao longo da Costa Amalfitana a bordo do Eilean.

O NFT revela aspectos únicos do itinerário de cada um dos compradores da edição especial do Radiomir Eilean à medida que a viagem avança. Após o encerramento da viagem do Eilean, os proprietários dos Genesis NFTs terão acesso prioritário a futuras iniciativas da Panerai, incluindo serviços especiais, eventos e ofertas da marca.

O lançamento do Radiomir Eilean Experience Edition, um relógio de 45 mm com o formato clássico do Radiomir da década de 1930 e detalhes em bronze recuperados do histórico iate Eilean, marca a adoção pela marca da tecnologia de ponta da blockchain. Os proprietários encontrarão uma arte digital NFT única criada exclusivamentepara acompanhar o Radiomir Eilean Experience Edition em cada carteira. Esses ativos digitais são não apenas exemplos excepcionais de expressão visual, mas também um passaporte em evolução para uma variedade de benefícios relacionados ao Radiomir Eilean Experience Edition e muito mais.

Jean-Marc Pontroué, CEO da Panerai, vê a entrada da marca na categoria NFT como uma evolução lógica. “A Panerai tem uma visão destemida. A marca está sempre comprometida a permanecer na vanguarda da nova tecnologia em nossa fabricação e além. Sempre buscaremos todos os meios ou tecnologias que nos permitirão oferecer uma experiência ainda mais enriquecida aos nossos clientes. Eles têm interesses profundos e ecléticos, e eu sei que eles ficarão empolgados em colecionar obras de arte de um dos artistas mais inovadores do mundo. O fato de ser um NFT que estende benefícios e serviços adicionais só acrescenta ao seu apelo.”

Panerai e Skygolpe compartilham traços e motivações comuns, incluindo profundas raízes italianas e profundo respeito pelo design duradouro, tornando a colaboração particularmente significativa. Além disso, a sensibilidade estética da marca é algo que Skygolpe admira.

“Adorei o design. É realmente único, mesclando elegância e ousadia.” E o artista aprecia também o espírito de tenacidade e inovação da marca. “Eu realmente me relaciono à ideia do herói moderno porque se conecta à minha pesquisa artística”, diz. " Eu também adoro contrastar o heroísmo humano com a sua fragilidade. A energia que é liberada através dessa dicotomia é a essência da vida e da existência".

Tendo começado como artista de rua em Londres durante a era de ouro do gênero, Skygolpe regressou ao seu país natal para explorar uma prática criativa mais variada, englobando mídia, instalações fotográficas, pinturas e arte digital. Seu grande sucesso como um dos primeiros criadores de arte NFT tornou possível para ele se concentrar exclusivamente em sua arte. Ele vê um potencial ilimitado em NFTs. “Não existe um estilo ou técnica específica que se aplica a um NFT. Todo tipo de criação pode ser

veiculada por um NFT”, afirma.

Este é apenas o primeiro passo da colaboração, pois novos NFTs serão revelados aos seus proprietários por ocasião de cada Panerai Experience, segundo Skygolpe. "O significado de minhas peças foi feito para ser completado pelo espectador".

