O que um CEO faz no tempo livre, quando sai do Zoom e fecha o notebook?

Tempo é ativo escasso na vida de Flavia Bittencourt. A CEO da Adidas no Brasil participa dos conselhos de administração da BRF, da TIM Brasil e da Lojas Marisa, sem contar os cuidados e os afazeres com os quatro filhos. Ainda assim, ela encontra brechas na sua vida casual para correr seis vezes por semana. Sem contar os jogos de tênis nos fins de semana.

Flavia contou o que faz no tempo livre no podcast Casual EXAME, no Spotify. Por lá, executivos, empresários e empreendedores contam o que fazem nos momentos em que largam a caneta, fecham o notebook e saem do Zoom — e como isso os inspira na carreira. Maratonar Game of Thrones, série dominada por mulheres poderosas, é outro programa de Flavia nos momentos de lazer.

O podcast Casual EXAME é um desdobramento da seção Meu Estilo, na edição impressa e no site, com maior riqueza de dicas e detalhes. Na edição de janeiro, o entrevistado foi Marcelo Tripoli, CEO da agência de marketing digital Zmes. Na conversa, Tripoli, um apreciador de design e arquitetura, contou o que o move em uma viagem. Tão importante quanto o destino, para ele, é o conforto e a estética do hotel em que se hospeda.

“Esse negócio de ficar batendo pé na rua o dia todo não é para mim”, afirma, “Gosto de aproveitar e apreciar o hotel.” Em uma viagem recente, Tripoli aproveitou que estava em Cannes como jurado do festival de criatividade, pegou o carro e dirigiu por cerca de 4 horas até o Lago di Como, nos arredores de Milão. Seu destino: o Hotel Il Sereno.

O projeto do hotel é de Patricia Urquiola, uma das arquitetas favoritas de Tripoli. Até os móveis são dela. Por lá, um dos programas é um passeio de barco pelo lindíssimo lago de origem glacial, rodeado de cidades pitorescas como Lierna.

Fabio Faccio, CEO da Renner, também aprecia programas aquáticos, mas com mais adrenalina. Ele veleja categorias Oceano, nas regras IRC e ORC, e HPE 25. Faccio aproveitou os períodos de trabalho remoto devido à pandemia para visitar algumas praças da varejista — e, sempre que o destino permitia, como o Rio de Janeiro, aproveitava para velejar e participar de competições.

Roberto Funari, CEO da Alpargatas, é outro executivo adepto de esportes. No seu caso, a modalidade preferida é o ciclismo. Tem seis ou sete bicicletas encostadas na garagem e, aos sábados e domingos, faz escapadas pelo interior de São Paulo para pedalar. No dia a dia, encontra equilíbrio na prática da meditação.