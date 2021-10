Novo filme de James Bond mostra que cinemas estão Sem Tempo para Morrer

As salas de cinema irão sucumbir aos streamings? Se o objeto de análise for a bilheteria do novo filme de James Bond, a resposta é um sonoro não, mas com algumas ressalvas, é claro.

No último final de semana, "007 - Sem Tempo para Morrer", que marca a despedida de Daniel Craig como o agente secreto mais conhecido da ficção, estreou na América do Norte, o grande termômetro mundial das produções cinematográficas ocidentais.

Nos 3 dias de estreia, o filme arrecadou 56 milhões de dólares nas 4.407 salas de cinema dos Estados Unidos e Canadá em que foi exibido. O resultado ficou um pouco abaixo das expectativas de analistas do setor, que esperavam que a produção repetisse o sucesso de 70 milhões de dólares do antecessor "Spectre".

Mesmo assim, os 56 milhões de dólares foram o suficiente para fazer de "Sem Tempo para Morrer" a terceira estreia mais lucrativa de 2021 na América do Norte.

Ao todo, filme custou 250 milhões de dólares para ser produzido e 150 milhões de dólares para ser divulgado, isso, contando com os inúmeros adiamentos, já que a previsão inicial era lançar o filme em abril do ano passado.

De acordo com os estúdios MGM e Universal Pictures, além dos 56 milhões de dólares da América do Norte, o filme já arrecadou outros 257 milhões de dólares no resto do mundo, com destaque para Reino Unido e Europa.

Na estreia americana, 57% do público que foi assistir ao novo filme de James Bond tinha mais de 35 anos e 25% dos espectadores disseram que não frequentava um cinema há mais de 18 meses devido à pandemia.

O que está motivando as pessoas a saírem de casa para irem assistir a "Sem Tempo para Morrer"? Provavelmente a força que a franquia de 25 filmes do agente 007 tem. Enquanto dramas e comédias despretensiosas ainda amargam perdas de bilheteria para as plataformas de streaming, o novo de James Bond só fica atrás de outras 2 franquias de grande orçamento na América do Norte: "Venom: Tempo de Carnificina", que arrecadou 90 milhões de dólares nos 3 dias de estreia (US$ 186 milhões até o momento); e de “Shang-Chi e a Lenda dos 10 Anéis”, que obteve 75 milhões de dólares no lançamento (US$ 400 milhões até agora).