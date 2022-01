Naomi Osaka quer redescobrir amor pelo esporte

A atual campeã do Aberto da Austrália, Naomi Osaka, disse que seus principais objetivos para 2022 são redescobrir seu amor pelo tênis e não se focar em resultados e rankings, após sua volta ao esporte em Melbourne nesta terça-feira depois de uma pausa de quatro meses.

A japonesa, ex-número um do mundo, teve dificuldades para chegar à sua melhor forma no ano passado, depois de se retirar de Roland Garros em maio após uma briga com os organizadores do torneio por conta do impacto negativo gerado sobre ela pelas aparições obrigatórias diante da imprensa.

Após a derrota para Leylah Fernandez na terceira rodada do Aberto dos EUA em setembro, Osaka fez uma pausa do esporte para focar em sua saúde mental.

A atleta de 24 anos pareceu enferrujada em sua vitória por 6-4, 3-6 e 6-3 sobre a francesa Alize Cornet na terça-feira, mas disse estar feliz pela maneira com a qual se conduziu na partida.

"Eu tenho apenas um grande objetivo neste ano, e ele é completamente não relacionado a resultados e coisas assim. Eu só quero sentir que, toda vez que eu pisar em quadra, eu esteja me divertindo", disse Osaka a jornalistas.

"Que eu possa sair da quadra sabendo que, mesmo se eu perdi, eu tentei o máximo que pude. Eu também tenho um objetivo na sala de imprensa, que eu nunca mais vou chorar de novo, então espero que isso funcione a meu favor", acrescentou Osaka.

"Eu sou o tipo de pessoa que ligava um pouco demais para os resultados e o ranking. Eu só preciso encontrar uma maneira de curtir o jogo de novo, pois esse é o motivo pelo qual eu jogava no início."