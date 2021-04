Libertadores 2021: veja os grupos dos times brasileiros após o sorteio

A Conmebol realizou nesta sexta-feira, 9, no Paraguai, o sorteio da fase de grupos da Copa Libertadores 2021.

A principal competição de futebol da América do Sul mantém o formato das ultimas edições, serão oito grupos de quatro times cada, as equipes se enfrentam em jogos de ida e volta dentro da chave. Os dois melhores avançam às oitavas de final. Nessa fase, os duelos serão definidos em sorteio.

A final da Libertadores 2021 está marcada para 20 de novembro. Os locais dos jogos ainda não foram definidos. A última final foi disputada entre Palmeiras e Santos, no estadio do Maracanã, no Rio de Janeiro. O time alviverde sagrou-se campeão.

Na edição 2021, oito clubes brasileiros participam da competição: Atlético-MG, Flamengo, Palmeiras, Fluminense, Internacional e São Paulo já estão garantidos na fase de grupos. Santos e Grêmio disputam a fase preliminar da Libertadores e precisam vencer os próximos jogos para entrar na fase de grupos.