“La Casa de Papel” vai ganhar versão coreana produzida pela Netflix

A Netflix está trabalhando em uma adaptação coreana de um de seus maiores sucessos até hoje, a série espanhola “La Casa De Papel“, que está atualmente em produção de sua quinta e última temporada.

A quarta temporada da série atraiu mais de 65 milhões espectadores nas primeiras quatro semanas de lançamento, em abril deste ano.

Criado por Alex Pina, “La Casa De Papel” é uma série de drama policial que conta com uma série de assaltos conduzidos por um grupo um tanto quanto incomum de ladrões.

Segundo informações do site Deadline, Pina atuará como produtor executivo na versão coreana, que será dirigida por Kim Hong-sun, conhecido por seu trabalho no gênero crime de fantasia. Ryu Yong-jae e sua equipe, cujos trablhados incluem a série original da Netflix My Holo Love e a série Psychopath Diary, irão escrever o roteiro programa.

“Há anos os criadores coreanos desenvolvem sua própria língua e cultura audiovisual”, afirmou Pina. “Eles conseguiram, como a nossa série, ultrapassar as fronteiras culturais e se tornar uma referência para milhares de telespectadores em todo o mundo, principalmente entre os jovens. É por isso que acho fascinante que o mundo de La Casa De Papel seja tão atraente para os criadores coreanos a ponto de fazer uma adaptação. O fato de que a ação se passa na Coreia do Sul também me parece um marco que estou genuinamente encantado”, completou Pina em entrevista ao Deadline.