Joalheria lança coleção em comemoração aos 10 anos de Game of Thrones

Há 10 anos, ía ao ar na HBO o primeiro episódio da série que mudaria para sempre o universo da fantasia. Com suas alianças e conflitos pelo Trono de Ferro, Game of Thrones foi um fenômeno desde a primeira temporada e, até hoje, é a série de drama com mais indicações ao Emmy da história. Das 161 indicações ao Oscar da TV, GoT ganhou 58 troféus, além de outros cinco SAG Awards.

Em comemoração ao aniversário de 10 anos de lançamento de Game of Thrones, a joalheria Jolie by Monte Carlo lança nesta semana uma coleção inspirada na série. Entre eles, estao os brasões dos Lannister e dos Targaryen, um charm de dragão e dois escapulários: o "for the throne" e o "winter is coming".

Itens da coleção Game of Thrones, da joalheria Jolie By Monte Carlo, lançada em comemoração aos 10 anos de estreia da série Itens da coleção Game of Thrones, da joalheria Jolie By Monte Carlo, lançada em comemoração aos 10 anos de estreia da série

Os onze itens da nova coleção da Jolie custam entre R$250 (cada pingente) e R$600 (cada escapulário), e podem ser encontrados tanto nas lojas físicas da Monte Carlo quanto no ecommerce da marca. Anteriormente, a Jolie já lançou coleções especiais do Mágico de Oz, Friends e Harry Potter.