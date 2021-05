IWC Schaffhausen lança relógio com edição inspirada pelo mundo da corrida

Com edição limitada de apenas 15 peças, a IWC Schaffhausen apresenta o Big Pilot’s Watch Constant-Force Tourbillon Edition “IWC Racing”. Com design inspirado no mundo técnico do automobilismo, o lançamento apresenta vínculos com os veículos.

Inspirado na combinação do automobilismo com engenharia de alta performance, tecnologia de ponta e materiais inovadores com pura adrenalina, a beleza dos carros também inspiraram o Big Pilot’s Watch Constant-Force Tourbillon Edition “IWC Racing” (Ref. IW590501), que une o complexo turbilhão de força constante da IWC com uma caixa de Ceratanium preta fosca e o design icônico do Big Pilot’s Watch, que conferem a esta edição limitada uma aparência única e futurista. As placas e pontes são totalmente escurecidas, resultado de um processo elaborado de revestimento com ródio para combinar com a cor da caixa. O movimento, que lembra um bloco do motor, pode ser visto através do vidro de safira.

O motor potente é o calibre 94800 fabricado pela IWC, um dos movimentos mecânicos mais complicados já projetados em Schaffhausen. O mecanismo de força constante patenteado desengata o escapamento do fluxo direto de energia através do trem de engrenagem e transmite impulsos de energia completamente uniformes para a roda de escape.

A caixa de 46,2 milímetros, a coroa cônica e a fivela são todas feitas de Ceratanium, material desenvolvido pela IWC. Leve e robusto como o titânio, o material é igualmente duro e resistente a arranhões como a cerâmica. Durante a primeira etapa do processo de fabricação, os componentes são moldados com a máxima precisão a partir de uma liga de titânio. Posteriormente, eles são queimados em um forno com temperaturas muito altas. É durante esse processo que ocorre uma transformação de fase e a superfície do material assume propriedades semelhantes às da cerâmica.

Às 9 horas no mostrador marcam além das horas, o turbilhão de força constante. O design também apresenta uma exibição dupla de fases da lua para os hemisférios norte e sul. Números brancos e detalhes em amarelo imitam um painel de instrumentos, enquanto o indicador de reserva de marcha às 4 horas lembra um tacômetro. Até a pulseira de borracha preta incorpora um detalhe do mundo das corridas: ela apresenta uma aplicação em Alcantara, uma microfibra sintética e durável, que é frequentemente usada no revestimento dos assentos e do volante de carros de alta performance.

A tecnologia da IWC é aliada a ações sustentáveis, visto que a marca fornece materiais de forma responsável, tomando medidas para minimizar seu impacto no meio ambiente, criando relógios sustentáveis, construídos para durar gerações.

