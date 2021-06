Importadora de vinhos Grand Cru chega a 100 lojas ─ e quer mais

A Grand Cru, maior importadora e distribuidora de vinhos da América Latina, está comemorando nesta semana um marco que poucas varejistas do segmento podem dizer que têm: o de 100 lojas físicas em pleno funcionamento.

A unidade de número 100 está sendo inaugurada nesta quarta-feira, 30, em Balneário Camboriú, Santa Catarina.

O centésimo endereço da Grand Cru é uma franquia que faz parte de um plano de expansão que prevê mais 40 franquias abertas até o final desse ano. “Chegar a 100 lojas em um cenário tão desafiador como o atual reforça a sustentabilidade da Grand Cru", diz Alexandre Bratt, CEO. "Ainda assim, o consumo de vinhos entre os brasileiro cresceu quase 30% em 2020 e segue crescendo em 2021", afirma.

A franquia de Balneário Camboriú, que é a 5ª loja da Grand Cru em Santa Catarina, será comandada pelo empresário Caio Vinícius Behling, que enxergou o investimento como oportunidade de reunir duas paixões pessoais: a gastronomia e os vinhos. ”Balneário Camboriú é um ótimo mercado para o segmento, não só pelo perfil da população local, mas também por ser uma cidade turística que chega a atrair mais de 1 milhão de turistas na temporada de verão”, diz.

A nova loja da Grand Cru segue um modelo chamado pela empresa de "franquia light", o que, trocando em miúdos, são franquias menores e mais baratas para o franqueado. Mesmo assim, a marca diz garantir produtos diversos em todos os polos. No caso da loja de número 100, o cliente poderá encontrar mais de 260 rótulos diferentes. Ao todo, o patifório da Grand Cru tem cerca de 1300 rótulos.

Com a inauguração, a Grand Cru passa a ter 78 franquias e 17 lojas próprias. O movimento de investir mais em franqueados começou em 2015 e vem acelerando. No ano passado, 25 novas unidades foram inauguradas.

As lojas físicas, no entanto, não são o principal canal de venda da Grand Cru. Na verdade, a marca se orgulha de ter conquistado um equilíbrio invejável nessa frente.

Hoje, 25% da receita vem de lojas próprias (que possuem um portifólio maior de vinhos); 25% vem das franquias; 25% vem do e-commerce e os outros 25% vem do B2b, o que inclui vendas a restaurantes e supermercados. "O cliente que compra no online não é o mesmo que compra no físico. Nossos canais nunca competem entre si", finaliza Bratt, o CEO. Somando os 40 novos endereços previstos para 2021, a marca espera faturar 311 milhões até o final do ano.