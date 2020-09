Homem mais tatuado da França é proibido de dar aulas no jardim de infância

View this post on Instagram

Oops, we did it again… 💁🏻‍♀️ 3 years after the first one 📅! "Evolution is a mystery, full of change that no one sees" 😉 Photo: @awenphoto 📷 Left arm & leg + head tattoos: @romainpareja ⛳🦈 Right arm & leg tattoos: @jameslovegrovetattoo 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Model: @freakyhoody 🤡👽 #freakyhoody #awenphoto #romainpareja #jameslovegrove #bodysuit #fullbodysuit #irezumi #tattoo #tattoos #tattooed #ink #inked #tatouage #tatouages #tattooedmodel #tattooedmalemodel #tattooedguy #tattooedman #inkedman #inkaddict #tattooaddict #aesthetic #tatuaje #tatuajes #tatuaggio #tatuaggi #tatuagem #tatuagens #татуиро́вка #татуировки @tttism @tattoodo @tttcollector @tattooedboys @tattoothebloodynipple3 @tattooedfacesquad @tattooculturemag @inspiration.tatts @txttooing @theartoftattooingofficial @tattooed_vandals @tatouagemagazine @tattoolifemagazine @heartbeatink2