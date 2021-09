Guia de Vinhos Adega Portugal 2021 terá lançamento online e presencial

O Lançamento do Guia de Vinhos Adega Portugal 2021 chega à sua segunda edição trazendo a credibilidade da revista Adega, uma das principais referências em vinhos no Brasil há mais de 15 anos.

Nessa segunda edição do guia foi elaborada uma visão ainda mais ampla e detalhada dos vinhos portugueses das mais diversas regiões, desde nomes consagrados até projetos ainda desconhecidos de boa parte do público amante do vinho.

Além da análise dos vinhos de cada produtor, o lançamento trará um roteiro com dicas de viagens e de gastronomia relacionadas ao universo dos vinhos. Além do guia português, será lançado também a primeira edição do Guia de Vinhos Adega Espanha 2021.

Os dois lançamentos Adega Portugal Guia de Vinhos 2021 e Adega Espanha Guia de Vinhos 2021 marcam o calendário de vinhos no Brasil com um evento hibrido (presencial + online), dias 14 e 15 de setembro. O evento presencial será destinado a um exclusivo grupo de convidados com degustações de destaques de Portugal e Espanha conduzidas pelos produtores e comentadas por Christian Burgos e Eduardo Milan. A reunião acontecerá na Praça São Lourenço, Itaim Bibi, São Paulo.

Além do evento presencial, será possível acompanhar o lançamento do guia através do canal da Adega no YouTube e do Instagram.

Serviço:

Lançamento Guia de Vinhos Adega Portugal e Espanha 2021

Local: Rua Casa do Ator, 608 - Itaim Bibi, São Paulo - SP, 04546-002

Data e hora: 14 e 15 de setembro, a partir das 9h30

Transmissão online: YouTube e Instagram