Grande, mas nem tanto: o novo Big Pilot da IWC está menor

Não é que seja pequeno. O novo relógio Big Pilot, modelo clássico da IWC Schaffhausen inspirado no universo da aviação, vem agora com uma caixa de 43 milímetros, um tamanho considerável no pulso. Mas é uma redução nada desprezível em relação à versão anterior, de 46 milímetros. Neste caso, com perdão pelo lugar comum, menos pode ser mais.

Quer deixar de ser funcionário e começar a empreender? Encurte caminhos com o curso Inovação na Prática

O novo Big Pilot faz parte da linha apresentada hoje pela IWC, marca do grupo Richemont, na Watches & Wonders, a feira de relojoaria de luxo apresentada virtualmente, que este ano vai de 7 a 13 de abril. A tendência de lançar tamanhos menores vem se mantendo nos anos mais recentes, mesmo nas manufaturas consagradas pelas caixas robustas, caso da própria IWC e da Panerai.

Além de seguir uma linha mais retrô, ligada a relógios do passado, as manufaturas estão diminuindo os tamanhos dos relógios para alcançar também o público feminino. E como ficam os clientes mais fieis das marcas? “Bom, o modelo tradicional de 46 mm continua em linha, é um sucesso, só estamos dando novas opções para quem achava o tamanho um pouco grande”, disse Christoph Grainger-Herr, CEO da IWC, em entrevista a Casual EXAME.

Confira abaixo este e outros lançamentos da marca na Watches & Wonders.

Big Pilot’s Watch 43

É uma interpretação fiel do design icônico do relógio de observação, com caixa ergonômica de aço inoxidável de 43 milímetros e disponível com mostrador preto e azul. A peça é alimentada pelo calibre 82100 fabricado pela IWC e corda Pellaton, visível através do vidro safira traseiro. Vem com opções variadas de pulseiras em couro de bezerro, borracha e aço inoxidável

Segundo a manufatura, o Big Pilot’s Watch 43 é um relógio esportivo utilitário moderno por excelência, ideal para aventuras no ar, na terra e na água. Com coroa cônica, pulseira com quatro pinos e mostrador aberto e legível, expressa a essência dos relógios aviadores da IWC. Tem design funcional, no estilo de um instrumento de cockpit de fácil leitura, e segue a linha dos relógios militares dos anos 1940.

A coroa grande é um detalhe que vem do modelo original e permitia que os pilotos conseguissem operar seus relógios mesmo usando luvas de voo acolchoadas. Inicialmente reintroduzido em 2002, o design se manteve fiel ao DNA utilitário desde então, passando apenas por mudanças pontuais.

“O Big Pilot’s Watch exemplifica como um design puramente funcional pode se transformar em um ícone cultural. Hoje, o modelo não tem apenas um dos designs de relógio mais reconhecidos do mundo, mas também uma expressão de um certo caráter e mindset”, disse Grainger-Herr.

O movimento automático tem 60 horas de reserva de marcha. O relógio chega em maio nas boutiques da IWC e nas redes de commerce, inclusive no Brasil (www.iwc.com.br). O preço sugerido é 47.300 reais com a pulseira de couro e 52.600 reais em aço.

Big Pilot’s Watch 43 Big Pilot’s Watch 43

Big Pilot’s Watch Perpetual Calendar

O relógio com caixa de aço inoxidável e mostrador azul segue a tradição de relógios com calendário perpétuo na coleção do Big Pilot. Desenvolvido em 1980, o calendário perpétuo da IWC reconhece automaticamente diferentes durações de meses e os anos bissextos.

O mecanismo de corda Pellaton com componentes cerâmicos pode ser visto pelo vidro de safira na parte de trás. O calendário perpétuo foi introduzido na coleção Big Pilot em 2006, em uma edição limitada de 25 peças em platina. De lá para cá, esteve presente em 37 versões do design icônico do modelo.

O relógio possui uma caixa de aço inoxidável, um mostrador azul e ponteiros banhados a ródio. A indicação de data e a reserva de marcha estão localizadas às 3 horas, a do mês às 6 horas. A indicação do dia da semana e os pequenos segundos estão às 9 horas. A exibição da fase dupla da lua às 12 horas abrange corretamente os hemisférios Norte e Sul e só precisa ser ajustada em um dia após 577,5 anos. Ou seja...

Outra característica deste modelo são os quatro dígitos da indicação do ano. Um controle de século está incluído dentro da caixa, permitindo que o relógio mostre o ano até 2499. Com todos os seus indicadores perfeitamente sincronizados, o calendário pode ser configurado facilmente por meio de uma única coroa.

O movimento automático compreende 386 componentes e tem reserva de marcha de 7 dias. Vem em mostrador azul e no tamanho clássico de 46 milímetros. Ainda sem preço definido para o Brasil.

Big Pilot’s Watch Perpetual Calendar Big Pilot’s Watch Perpetual Calendar

Pilot’s Watch Chronograph 41

O novo modelo vem em caixa de aço inoxidável em um tamanho compacto de 41 milímetros, com mostrador azul e verde. O movimentos in-house é visível através do vidro safira na parte de trás. Com de couro de bezerro, borracha ou aço inoxidável, o Pilot’s Watch Chronograph 41 é um relógio esportivo na essência.

A função do cronômetro mecânico contribui com a aparência de um relógio-instrumento, e também oferece aplicações à vida cotidiana. Assim como os demais modelos apresentados pela marca na Watches & Wonders, vem com sistema EasX-CHANGE, que permite trocar a pulseira de couro ou borracha rapidamente.

Tem resistência de 100 metros de profundidade e reserva de marcha de 46 horas. O preço sugerido é 36.700 reais com pulseira de couro e 40.700 em aço.

Pilot’s Watch Chronograph 41 Pilot’s Watch Chronograph 41

Big Pilots’s Watch TOP GUN Mojave Desert e Big Pilot’s Watch Perpetual Calendar TOP GUN Edition Mojave Desert

Continuando a série de modelos TOP GUN em cerâmica com tons de areia, esta é a primeira vez que a fabricante suíça de relógios de luxo usou o material em um Big Pilot’s Watch. Um mostrador em castanho, ponteiros cor de areia e pulseiras de borracha reforçam o visual de inspiração militar. Ambos os modelos são movidos por movimentos fabricados pela IWC que fazem parte da família de calibres 52000.

Projetado para as forças máximas de aceleração que ocorrem durante manobras em jatos supersônicos como o F/A-18E/F Super Hornet e missões urgentes em qualquer clima, os relógios TOP GUN da IWC Schaffhausen são tecnicamente instrumentos avançados de precisão. Feito de materiais robustos e resistentes à corrosão, como titânio e cerâmica, podem resistir às tarefas de um piloto de elite da Marinha dos EUA. Devido à extrema dureza e resistência a riscos, é ideal para o uso diário no cockpit de um jato.

Em 2019, a IWC lançou o Pilot’s Watch Chronograph TOP GUN Edition Mojave Desert, o primeiro relógio com caixa de cerâmica em tons de areia. O design foi inspirado pela paisagem árida de China Lake, na Califórnia. A maior propriedade da Marinha dos EUA está localizada a 240 quilômetros ao norte de Los Angeles no Deserto de Mojave Ocidental. Lá, no Naval Air Weapons Station China Lake, os militares desenvolvem e testam sistemas de armas aéreas.

Agora, pela primeira vez, a cerâmica cor de areia é usada para as caixas de dois novos Big Pilot’s Watches. O Perpetual Calendar apresenta pela primeira vez o lendário calendário perpétuo da IWC em uma caixa de cerâmica em cor de areia. A complicação reconhece automaticamente diferentes comprimentos de meses e os anos bissextos.

A indicação da fase da lua representa corretamente as fases para os hemisférios Norte e Sul e só precisa ser ajustada em um dia após 577,5 anos. A produção do Perpetual Calendar será limitada a apenas 150 peças por ano.

O Big Pilot’s Watch TOP GUN Edition Mojave Desert será limitado a apenas 250 peças por ano.

Os dois modelos têm caixa de 46 milímetros, resistência a 60 metros de profundidade e 7 dias de reserva de marcha. Devem chegar nos próximos dias às boutiques e e-commerce, inclusive no site brasileiro, ainda sem preço confirmado.