Festa de terça a domingo: novo Bar Alto tem sócios da Tokyo, Balaclava e Popload

Próximo aos já conhecidos bares da Vila Madalena, um novo espaço original surge na região. Com a proposta de apresentar diversos gêneros musicais em espaços que se dividem entre balada, shows e bar. Com curadoria de shows sob os cuidados de Balaclava, Popload e Tokyo, o Bar Alto, ainda em soft opening, terá programação semanal com apresentações de bandas, nacionais e internacionais, ao vivo, além das performances realizadas diariamente por DJs.

Como muitas ideias que surgem em mesas de bar, a idealização do Bar Alto não foi diferente. Durante uma viagem a Nova York, Junior Passini, do Grupo Tokyo, Lúcio Ribeiro, do Popload, e Fernando Dotta e Rafael Farah, do selo e produtora Balaclava, se encontraram inesperadamente em um show.

"Cada um foi pra acompanhar shows diferentes, no mesmo período - um mês que teve muitos shows na cidade, ao mesmo tempo. O encontro foi na saída de um dos poucos shows em comum para todos (Fleetwood Mac, no Madison Square Garden). O desenvolvimento foi construído em cima da música, e nas possibilidades que poderíamos oferecer com os três grupos juntos, até o desenho de coquetelaria, gastronomia e ambientação chegar ao que desejávamos", conta Passini.

Com a união de três grupos, a curadoria das apresentações é feita unindo a experiência e expertise de cada grupo, "mas com muito debate, sempre", ressalta Passani. "O Tokyo tem uma influência maior em DJs e Festas, a Popload em shows internacionais maiores trazidos para um ambiente mais intimista, e a Balaclava, para bandas novas. Mas a inversão de qualquer dessa ordem também sempre acontece", diz.

A casa de dois andares possui duas áreas externas, mezaninos, pista de dança, um andar dedicado somente a coquetelaria e restaurante.

No cardápio, pratos rápidos, como entradas para compartilhar em grupo, a partir de R$ 30, lanches individuais a partir de R$ 35 e finger foods a R$ 25. O cardápio de bebidas será assinado pela premiada mixologista argentina Chula Bairmad.

O novo espaço foi projetado pelo escritório de arquitetura Futura Estúdio, que também assina projetos como o Cine Joia e Infini Bar. Entre obras, design e operação inicial, os investimentos chegam a R$ 2 milhões.

Programação de dezembro:

De 13 a 18

Deize Tigrona (show)

Stay Free (festa)

Festa Mel (festa)

Zé Pedro

Gustavo Keno

Ju Mineira

Samuca

Fiervo

Arraya

Valentina Luz

Mau Mau

Ubunto

Blackat

De 20 a 23

Raça (show)

Dozaj (show)

Deekapz

Ruxell

Thay Girão

Dan Dan

Miria Alves

Corelli

Mari rossi

De 27 a 30

Luna (festa)

Nana Kohat

Sanvtto

Dago

Guarizo

Rafa Maia

Rosa Pistola

Suelen Mesmo

Serviço:

Bar Alto

Endereço: Rua Aspicuelta, 194 - Alto de Pinheiros

Horário: Terça a Quinta: 18h às 00h | Sexta: 18h às 04h | Sábado: 14h às 04h | Domingo: 14h às 22h

