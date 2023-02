Evino inaugura flagship em São Paulo com ambientes para criação e personalização de vinhos

O mercado de vinhos começa o ano com novidade na cidade de São Paulo: a primeira loja

da Evino que também será a flagship da marca com espaço de experiências do mundo do vinho.

Há um tempo a ideia de contar com um ponto físico vinha sendo gerida pela diretoria da

Evino, que faz um movimento reverso de sair unicamente do espaço digital para inaugurar um ponto físico.

"A loja é mais um objetivo do Víssimo Group que vem se realizar neste fim de ano e foi cuidadosamente desenhada para captar a essência da marca e ser um espaço de confraternização, de exploração, de boas conversas e novos mundos que se abrem com uma garrafa. É uma sensação de proximidade que queremos ter com cada um de nossos clientes, e permitir que cada vez mais pessoas compartilhem da paixão que temos pelo vinho", comenta Diego Bonassa, diretor de retail do Víssimo Group.

O espaço de 114 metros quadrados localizado na esquina das ruas Deputado Lacerda Franco e Ignácio Pereira da Rocha conta com arte feita por Lucas Paulucci. Na fachada, espaço instagramável e vitrine digital, a continuação do painel elaborado pelo artista plástico, em realidade aumentada através do QR Code, que também tem cupom de desconto.

No centro do primeiro andar, uma mesa com especiarias convida os visitantes a exercitar o olfato para a apreciação dos vinhos.

O espaço também conta com dois ambientes para criação e personalização das bebidas. Com a ajuda de um sommelier, os clientes poderão escolher quais uvas desejam combinar, quais características intencionar e até mesmo nomear o próprio vinho.

Para degustá-lo, o segundo andar possui um espaço que comporta 30 pessoas, com mesas e cadeiras para apreciar com calma.

