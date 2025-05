Este iate de luxo de grife italiana será produzido apenas no Brasil

O Brasil se consolidou como um dos principais mercados para as embarcações de luxo, com destaque para o polo náutico em Santa Catarina, onde grandes marcas internacionais realizam a produção. A italiana Azimut Yachts, maior fabricante de iates de luxo do mundo, anunciou que o Azimut Grande 25 Metri será fabricado exclusivamente no Brasil e pode ser distribuído para outros países. O novo modelo está em produção e será apresentado no segundo semestre.

A embarcação tem com design externo assinado pelo italiano Alberto Mancini e apresenta um terraço suspenso retrátil, uma novidade para a Azimut. Este recurso oferece uma nova maneira de interagir com o mar, proporcionando mais espaço ao iate.

"O lançamento mundial da Grande 25 Metri reafirma sua posição como referência global em inovação e excelência na construção de iates de luxo", diz Francesco Caputo, CEO da Azimut Yachts no Brasil. Além disso, o modelo conta com um spa no flybridge, com jacuzzi, permitindo relaxamento com vista para o mar.

Azimut Grande 25 Metri. (Divulgação/Divulgação)

Detalhes do interior

O interior do Grande 25 Metri foi projetado para oferecer conforto, com materiais como linho, couro natural e mármore Rains Forest Brown, que tem semelhança com galhos e raízes de árvores.

"Esse modelo é resultado de um trabalho conjunto entre as equipes de engenharia da Itália e do Brasil, o que demonstra a capacidade do estaleiro local", afirma Caputo. A produção no Brasil reflete a confiança da matriz na qualidade do estaleiro brasileiro, que já produziu mais de 500 embarcações desde 2010.

Construído com fibra de carbono, o Grande 25 Metri é mais leve e eficiente na navegação. Equipado com dois motores, o iate atinge 30 nós e tem uma autonomia de 14 horas. O design do casco foi desenvolvido para reduzir o atrito e melhorar a estabilidade, proporcionando uma navegação mais tranquila. O sistema de controle avançado e joystick permitem manobras precisas.

O layout interno é planejado para integrar os ambientes. O salão principal pode ser configurado como um espaço de estar ou uma área de jantar para até oito pessoas. O iate possui também quatro suítes, sendo uma suíte principal com grandes janelas panorâmicas. As amplas janelas proporcionam luz natural e permitem uma conexão direta com o ambiente externo.