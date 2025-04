Emar Batalha e Giuliana Romano lançam coleção cápsula para o Dia das Mães com causa social

O Instituto Alimentando o Bem, da joalheira Emar Batalha, e a estilista Giuliana Romano lançaram uma coleção cápsula de camisetas em parceria para celebrar o Dia das Mães. A iniciativa, chamada “Dia das Mães: EU VISTO O BEM”, une moda, solidariedade e transformação social, com o objetivo de fortalecer mulheres em situação de vulnerabilidade no Guarujá, litoral de São Paulo.

A campanha busca celebrar a maternidade como uma força ativa de mudança e destina seus esforços para a comunidade local. O projeto visa apoiar as ações do Instituto Alimentando o Bem, que tem se dedicado desde 2020 ao auxílio de pessoas na região do Perequê, no Guarujá.

O lançamento da coleção ocorre nesta segunda-feira, 28 de abril, no Shopping Cidade Jardim, na capital paulista, em um evento que reunirá mulheres inspiradoras para compartilhar experiências e reflexões sobre o papel transformador da maternidade na sociedade. A intenção é promover um encontro de ideias que fortaleça a mensagem de solidariedade e apoio mútuo.

A renda obtida com as vendas das camisetas será integralmente destinada à manutenção dos projetos sociais do Instituto Alimentando o Bem. A instituição já impactou mais de 1.200 pessoas na região do Guarujá desde o seu início, oferecendo suporte e realizando ações voltadas para a melhoria das condições de vida da comunidade.