Eataly faz jantar beneficente em prol da população trans

Em uma nova ação social em apoio à diversidade, o Eataly São Paulo realiza na quarta-feira, 11, um jantar beneficente em parceria com a Casa Chama, que trabalha pela dignidade da população trans.

Com curadoria da chef Bel Coelho, ao lado do chef executivo do Eataly São Paulo, José Barattino, Bel receberá chefs aliados à causa, para servir um menu especial em cinco tempos, que trará criações conjuntas de Rodrigo Oliveira e da chef trans maranhense Pietra Freitas.

Os ingressos para o evento já estão disponíveis para compra por meio da plataforma Sympla, pelo valor de R$ 485 por pessoa.

Toda a renda arrecadada com a venda de ingressos será doada para a Casa Chama, com o objetivo de potencializar o trabalho da instituição que, por falta de recursos, enfrentou sérios momentos de crise nos últimos dois anos, correndo o risco de fechar suas portas em diversas ocasiões.

