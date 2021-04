Disney anuncia cruzeiro e mira na volta do entretenimento presencial

De olho na retomada do entretenimento e nas campanhas de vacinação contra a covid-19 ao redor do mundo, a Disney anuncia os detalhes do cruzeiro Disney Wish para o verão estadunidense de 2022. Em uma chamada de vídeo para jornalistas foi possível conhecer as atrações, acomodações e mais.

Que tal viajar mais no mundo pós-pandemia? Conheça o curso de liberdade financeira da EXAME Academy

"Com o Disney Wish continuamos nossa tradição de oferecer as férias mais mágicas e relaxantes no mar, combinando serviço, entretenimento e cuidado", disse Josh D’Amaro, presidente de parques, experiências e produtos da Disney.

O Disney Wish apresentará um conceito de design inédito, inspirado em histórias atemporais. E terá, por exemplo, o ambiente mágico de floresta do Walt Disney Theatre, passando pelas cabines inspiradas em livros de histórias, até o Grand Hall inspirado em castelos de contos de fadas.

Haverá também uma nova atração aquática para a família e três distritos temáticos que oferecem espaços dedicados para famílias, crianças e adultos. Os Hóspedes poderão "mergulhar" nos curtas animados “The Wonderful World of Mickey Mouse” a bordo da primeira atração Disney no mar, o AquaMouse. A atração contra com 323 metros de tubos suspensos acima dos decks superiores.

Além do AquaMouse, a área contará com seis piscinas e uma nova versão de restaurante com pratos rápidos e casuais. Para as crianças haverá uma área com o tema de Toy Story. A "terra das maravilhas aquáticas" inclui uma área de mergulho, piscina rasa, tobogã aquático para a família e bar de smoothies.

Para os adultos haverá um espaço mais tranquilo para relaxar, beber um coquetel e mergulhar. Localizado longe do agito das atividades familiares, este espaço isolado apenas para adultos oferece uma luxuosa piscina de borda infinita, bar à beira da piscina e espaço para café.

Já em Worlds of Marvel, a primeira aventura de refeição cinematográfica da Marvel, os hóspedes terão um papel interativo em uma missão com os Vingadores. Além de restaurantes também conta com espetáculo de Frozen e mais.

Outro espaço que deve chamar a atenção de adultos e crianças é a Hero Zone, uma arena esportiva futurista onde a atividade física será combinada à imaginação durante desafios e competições de jogos em estilo de espetáculo. Para quem prefere descansar e se entreter, será possível aproveitar os filmes da Disney em um cinema.

O Disney Wish fará sua viagem de estreia — um cruzeiro de cinco noites para Nassau, Bahamas e a ilha privativa da Disney, Castaway Cay — em 9 de junho de 2022, seguido por uma temporada inaugural de cruzeiros de três e quatro noites para os mesmos destinos partindo de Porto Canaveral, Flórida. As reservas serão abertas para o público em geral em 27 de maio de 2021.