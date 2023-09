De Niro em Buenos Aires, destaque no Festival de San Sebastián

A Argentina possui dois destaques no Festival de Cinema de San Sebastián, que ocorre nesta segunda-feira (25): a série gastronômica "Nada", da dupla de diretores Mariano Cohn e Gastón Duprat, com participação de Robert de Niro, e o filme "La práctica" (A Prática, em tradução livre), de Martín Rejtman.

Com cerca de vinte projetos na programação e dois filmes na disputa pelo Concha de Ouro, o cinema argentino é um dos grandes protagonistas desta edição do Festival de San Sebastián. Quase metade da seção Horizontes Latinos, dedicada ao cinema da região, também está ocupada por filmes da Argentina.

Os filmes presentes nesta seção latino-americana são "Estranho Caminho", do brasileiro Guto Parente, que narra a visita de um jovem cineasta à sua cidade natal em meio à pandemia do coronavírus, e "El Castillo" (O Castelo, em tradução livre), do argentino Martín Benchimol, história de uma empregada humilde que recebe como herança de seu patrão recentemente falecido um castelo nos pampas argentinos.

O filme de Parente ganhou um prêmio Festival de Tribeca, em Nova York, e Benchimol estreou seu filme na seção Panorama, do Festival de Berlim.

Já Cohn ("O Cidadão Ilustre") e Duprat ("Concorrência Oficial") dirigem os cinco episódios da série sobre um crítico gastronômico interpretado por Luis Brandoni.

A história começa com a morte de sua assistente, governanta e cozinheira, que vive com ele há décadas e é responsável por tudo. O personagem de Brandoni é, então, obrigado a tomar as rédeas da própria vida até perceber que não sabe fazer nada - inspiração para o título.

Robert de Niro, amigo da vida real de Brandoni, participa da série.

"Explicamos para ele que a série iria homenagear Buenos Aires e, como amante da cidade, ele ficou entusiasmado", contou Duprat ao jornal do festival.

De Niro "passou dez dias gravando conosco, dos quais temos excelentes lembranças", disse Cohn.

Em um local conhecido por sua excelente comida, o festival de cinema na cidade basca, ao norte da Espanha, conta com uma seleção de filmes culinários.

Nesta segunda-feira, na seção oficial, serão exibidos os concorrentes ao prêmio Concha de Ouro "La Práctica", filme argentino de Martín Rejtman, "Un Silencio" (Um silêncio, em tradução livre), do belga ganhador do Concha de Prata 2015 de melhor direção por "Os Cavaleiros Brancos", e "MMXX", do romano Cristi Puiu.

"La Práctica", uma obra com traços de comédia, conta a história de Gustavo, um argentino professor de yoga radicado há anos no Chile, que está em um processo de divórcio com sua esposa, também professora.