De aspirador robô a jogo de taças: Camicado realiza bota-fora de até 70%

Com a pandemia, muitas pessoas precisaram transformar suas casas em escritórios e salas de aula para as crianças. Com isso, pequenas reformas e rearranjos nas decorações tomaram conta do dia a dia dos brasileiros. Para quem deseja decorar a casa, a Camicado acaba de lançar mais uma oportunidade.

A Camicado realiza a ação promocional em que o site e o aplicativo da marca estarão com descontos de até 70% em produtos como utensílios de cozinha, mesa, cama, banho, organização, eletroportáteis. O bota-fora relâmpago tem duração de 24 horas a partir de hoje.

Confira a nossa seleção de produtos:

Aspirador Robô Oster Keep Clean

De R$ 1.699,00

Por R$ 1.349,90

bof-Conjunto Sala de Jantar Madesa Clei Mesa Tampo de Vidro com 2 Cadeiras

De R$ 1.019,99

Por R$ 579,99

-

Jogo de Taças 6 Peças 450ml

De R$ 179,99

Por R$ 107,99

-

Berço mini cama e Cômoda com 4 gavetas

De R$ 1.999,00

Por R$ 899,90

-

Buffet Aparador para Sala de Jantar Madesa 2 Portas

De R$ 699,99

Por R$ 279,99