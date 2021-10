Conmebol anuncia que não apoia Copa do Mundo a cada dois anos

O órgão dirigente do futebol sul-americano anunciou na quarta-feira que rejeitou proposta da Fifa de realizar a Copa do Mundo a cada dois anos, principalmente porque a mudança não se justifica.

“Não há motivos, benefícios ou justificativas para a mudança promovida pela Fifa” de realizar um evento bienal em vez de a cada quatro anos, disse a Conmebol em nota após reunião do conselho do órgão realizada em sua sede em Luque, no Paraguai.

“Os 10 países que integram a Conmebol ratificam que não participarão de uma Copa do Mundo organizada a cada dois anos”, acrescentou a Conmebol.

O anúncio é um revés para as tentativas do presidente da Fifa, Gianni Infantino, que visitou alguns países da América do Sul neste mês com o objetivo de reforçar seu plano de realizar a Copa do Mundo a cada dois anos.