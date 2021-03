Conheça as maiores residências sobre a água do mundo (e hospede-se nelas)

Nem sempre se hospedar sobre as águas significa estar a bordo de um cruzeiro, mas sim, de um resort. Nas Maldivas, o Anantara Kihavah Maldives Villas apresenta uma coleção das maiores residências sobre a água do mundo ao concluir a reforma das residências com piscina com vista para o Oceano Índico.

Tratam-se de retiros sobre a água com mais de 1.500 metros quadrados, paredes de vidro que garantem a vista das águas azuis-turquesa e as estrelas a noite. Cada residência conta com uma cozinha profissional, sala de estar e de jantar, dois quartos com área de estar ao ar livre e piscina infinita.

Além disso, as residências possuem banheiras de hidromassagem com fundo de vidro, proporcionando relaxamento e vistas da vida marinha. Os hóspedes também têm serviço de concierge 24 horas, além de um sommelier e chef particular.

Para quem procura experiências de bem-estar, as residências possuem sua própria sala de tratamento de spa e uma academia. Assim como as banheiras de hidromassagem, sob as camas de tratamento de spa também foram instalados painéis de vidro para observação da fauna.

A arquitetura e decoração das Villas se mantêm fiéis à herança das Maldivas. Assim, as residências são cobertas por telhados de palha de palmeira Kajan e piso de madeira Balau no deck externo, acompanhado por redes suspensas sobre a água. Já as piscinas são decoradas com azulejos de pedra natural Sukabumhi.

O resort oferece mais de 30 serviços que incluem mergulho, excursões para ilhas, pesca, caiaque, windsurfe, observação das estrelas em um planetário sobre as águas, degustação de vinhos, aulas de culinária e yoga.

Para uma experiência aquática completa, o resort conta com a primeira adega subaquática e um dos poucos restaurantes subaquáticos do mundo, em que é possível jantar rodeado pela vida marinha.

As diárias custam a partir de 39 mil reais para 4 adultos e 4 crianças ou 6 adultos por Villa. O acesso ao resort é feito através de um voo de 35 minutos partindo do aeroporto internacional de Velana.