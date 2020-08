Cerveja de 12 reais da Estrella Galícia é eleita a melhor do mundo

Você já imaginou provar a melhor cerveja do mundo pagando menos de 15 reais? Segundo o World Beer Challenge, premiação que todos os anos ranqueia as melhores cervejas disponíveis no mercado, isso agora pode ser possível.

Realizada na última semana, a décima edição do evento que é considerado o “Oscar das cervejas” avaliou 355 bebidas, das quais 56 foram ranqueadas e premiadas com medalhas de ouro, prata e bronze. O evento é uma competição em que centenas de cervejas de todo o mundo são classificadas de acordo com critérios de especialistas do setor, que reconhecem parâmetros de qualidade e sabor.

Duas cervejarias espanholas — Estrella Galícia e Mahbebudou San Miguel — saíram na frente e conquistaram os 6 primeiros lugares do ranking, marcando 100 pontos, pontuação máxima.

Para a cervejaria Estrella Galícia, o prêmio foi triplo. Tanto a 1906 Reserva Especial, a 1906 Red Vintage e a 1906 Black Coupage ficaram no topo da lista de melhores do mundo. Além da pontuação máxima, as bebidas também receberam medalhas de ouro no World Beer Challenge.

No Brasil, os rótulos estão disponíveis, inclusive no e-commerce, a partir de 12,90 reais.

Além do World Beer Challenge, as cervejas da linha 1906 possuem outros 70 prêmios internacionais, como o European Beer Star e o Craft Beer Awards. “Nesta sucessão de prêmios destacam-se o trabalho, a criteriosa seleção de ingredientes e o conhecimento dos cervejeiros, fruto do empenho em fornecer o melhor produto aos mais exigentes apreciadores de cerveja”, destacou a empresa.

Também ficaram no topo do ranking as cervejas Manila de San Miguel, San Miguel Radler e Selecta de San Miguel, da cervejaria espanhola Mahou San Miguel.

A única cerveja não-espanhola que conseguiu marcar 100 pontos foi a alemã Westerwald-Brau, da cervejaria Westerwald-Brauerei H. Schneider.

A premiação que acontece no Reino Unido é concedida com base na opinião de 67 juízes, dos quais 44 são britânicos e o restante vem do Brasil, Canadá, Alemanha, Irlanda, Itália, Austrália, Hong Kong, República Tcheca, China e Espanha.