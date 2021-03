Carnaval em casa: Festival Rec-Beat terá edição especial no domingo

O Festival Rec-Beat acontece há 25 anos na histórica rua do Cais da Alfândega, em Recife, durante o carnaval. A edição especial de 2021 não terá público presente devido à pandemia de covid-19, mas terá uma programação de 5 horas transmitida gratuitamente pelo canal do YouTube.

Seu dinheiro está seguro? Aprenda a proteger seu patrimônio

Os shows, gravados em locais icônicos de Recife e São Paulo, reúnem Mateus Aleluia, MC Troia, Getúlio Abelha, O Terno, Luiza Lian, Spokfrevo Orquestra, Ilú Obá de Min e Céu. "Nós conseguimos chegar mais perto dos músicos e, como não temos palco, foi possível ter mais liberdade para pensar em abordagens diferentes para cada atração. Ainda conseguimos estabelecer uma ligação muito forte entre esses lugares, os artistas e o próprio Rec-Beat", conta Filipe Franco, da Panamá Filmes, responsável pela direção das filmagens junto com o duo Cinza. Os cenários incluem o Marco Zero, no Recife, e o Largo do Paissandu, em São Paulo.

A apresentação é comandada por China e Roberta Estrela D'Alva e terá outras atrações nos intervalos, performances compactas de poesia, dança e música.

Apresentações

A cantora Céu, acompanhada por Pupillo e Lucas Martins, apresenta no topo de um edifício de São Paulo os hits dos seus mais de 15 anos de carreira, além de faixas do seu mais novo e aclamado álbum, Apká.

Mateus Aleluia canta seu álbum Olorum no interior da Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, território de resistência e articulação das culturas negras na cidade de São Paulo. Acompanham a apresentação o Maestro Ubiratan Marques e o percussionista Vitor da Trindade.

O trio paulista O Terno faz sua primeira performance desde o início do isolamento social, com o show inédito do seu quarto álbum, , lançado no ano passado. Tim Bernardes, Guilherme e Biel Basile gravaram no Viaduto Santa Ifigênia, na capital paulista. A cantora, compositora e artista visual, Luiza Lian se apresenta ao lado de Charles Tixier na escadaria do Theatro Municipal de São Paulo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por O Terno (@o_terno)

A SpokFrevo Orquestra traz o ritmo tradicional de Recife para o festival com um show gravado no Marco Zero, um dos espaços tradicionais do Carnaval pernambucano. No Cais da Alfândega, onde acontece tradicionalmente o Rec-Beat, o fenômeno do brega-funk, recifense MC Troia realiza seu espetáculo com direito a dançarinas de passinho.

O grupo Ilú Obá de Min, referência na cultura negra do Brasil e conhecido por seus cortejos pelas ruas de São Paulo, foi gravado no Largo do Paissandu, tradicional espaço do Carnaval de rua de São Paulo. Por fim, Getúlio Abelha une o forró tradicional, o pop e o eletrônico num show na Praça Antônio Prado.

"Nesta edição digital do Rec-Beat conseguimos manter intactas as principais características do festival, principalmente no que se refere ao conceito artístico, com uma programação que transita livremente entre tradição e novas tendências, permanecendo atual pulsante. O registro das performances, aproxima também esta edição de outra característica do festival, que é a experiência estética, da rua, do contato com o espaço público. Acredito que nossa ida para o digital ficará entre as edições mais memoráveis que já fizemos", diz Antonio Gutierrez, o Gutie, mentor e diretor do Rec-Beat.