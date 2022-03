Bulgari apresenta o relógio mecânico mais fino do mundo, com 1,8 mm

O novo relógio apresentado pela Bulgari nesta semana só não é mais fino do que uma folha de papel. É assim que a marca italiana descreve o Octo Finissimo Ultra, mostrador apresentado em um suntuoso evento em Roma na segunda-feira que nasce como o relógio mecânico mais fino do mundo, com apenas 1,8 milímetro de espessura.

O modelo é o oitavo recorde mundial consecutivo em espessura para a coleção Octo, que conta com outros sete exemplares. O primeiro modelo da linha Octo veio à luz em 2012, e a coleção logo se tornou uma das maiores aventuras relojoeiras do século 21, estabelecendo novos recortes no design a cada nova peça.

Essa semana, dez anos depois da versão inaugural, na lendária Piazza della Rotonda, que pela primeira vez hospedou um evento deste calibre, a Bulgari comemorou o 10º aniversário da coleção Octo.

O evento contou com a colaboração da Direzione Musei Statali Città di Roma, do Museo del Pantheon, da Soprintendenza Speciale Archeologia, da Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali e do Parco Archeologico del Colosseo. "Este marco que estamos estabelecendo com o Octo Finissimo Ultra é de fato a realização de um sonho para a Bulgari", disse Jean-Christophe Babin, CEO marca.