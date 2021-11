Britney Spears: feliz em ter "as chaves do carro" com o fim da tutela

A estrela pop Britney Spears ofereceu uma prévia de como planeja usar sua liberdade recém-recuperada agora que assumiu o controle de sua vida pessoal e de seu patrimônio no início deste mês.

A intérprete de "Stronger" publicou um vídeo em suas contas de Twitter e Instagram no qual conta que quer ser "uma defensora das pessoas com deficiências reais" e que espera que sua história crie impacto e "cause mudanças no sistema corrupto".

A cantora disse que são as coisas pequenas que fizeram uma diferença enorme e que, por ora, é agradecida por cada dia de liberdade, como ter "as chaves do meu carro", um cartão de saque e dinheiro e "pode ser independente e me sentir como uma mulher".

A vida pessoal e o patrimônio de 60 milhões de dólares de Britney foram supervisionados por seu pai durante uma tutela de 13 anos, que terminou na semana passada após uma batalha legal prolongada.

Durante anos, mesmo se apresentando em arenas lotadas em todo o mundo, ela foi limitada a uma mesada de cerca de 2 mil dólares por semana, de acordo com documentos legais. Até recentemente, ela não tinha permissão de dirigir o próprio carro.

Em um depoimento de junho, a cantora pediu o fim da tutela "idiota e abusiva", dizendo se sentir traumatizada e revoltada e querer recuperar a própria vida.

Na postagem, Britney também agradeceu os fãs e o movimento #FreeBritney, dizendo "vocês são demais" e "acho sinceramente que vocês salvaram minha vida de certa maneira, 100%".