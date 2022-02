Brad Pitt processa Angelina Jolie por vender participação em vinícola

O ator Brad Pitt processou a ex-mulher Angelina Jolie por vender a um empresário russo a participação dela em uma vinícola francesa que eles compraram juntos, e onde se casaram.

Em um processo aberto em Los Angeles na quinta-feira, Pitt disse que Jolie quebrou o acordo de não vender sua participação no Chateau Miraval sem o consentimento dele ao vender sua participação para uma unidade do Stoli Group, uma fabricante de bebidas controlada pelo oligarca Yuri Shefler.

O casal vencedor do Oscar havia adquirido em 2008 o controle acionário da Miraval, que fica no vilarejo de Correns, no sudeste da França, entre Marselha e Nice. Eles se casaram no mesmo local, em 2014.

Pitt, de 58 anos, disse ter "despejado dinheiro e suor" para tornar a Miraval uma das fabricantes de vinho rosé mais conceituadas do mundo, com receita anual superior a 50 milhões de dólares, de acordo com a denúncia.

Ele acusou Jolie, de 46 anos, de buscar lucro do trabalho dele, enquanto infligia "dano gratuito".

Os advogados de Jolie não responderam de imediato nesta sexta-feira a pedidos de comentários.

A Tenute del Mondo, uma unidade da empresa privada Stoli, anunciou a compra da participação de Jolie em outubro.

O processo, que corre no Tribunal Superior de Los Angeles, busca indenizações compensatórias e punitivas não especificadas por quebra de contrato e outras reivindicações legais.

Jolie pediu o divórcio de Pitt em 2016, e o processo foi finalizado em 2019. Juntos, eles têm seis filhos.