Bia Haddad vence número 5 do mundo e vai à semi de WTA na Inglaterra

A sexta-feira (10) começou bem para o tênis brasileiro. Na Inglaterra, a paulista Bia Haddad avançou à semifinal do WTA 250 de Nottingham com vitória sobre a grega Maria Sakkari, número 5 no ranking mundial, por 2 sets a 1 (6/4, 4/6 e 6/3).

A brasileira, atual 48ª no ranking da WTA, vai buscar uma vaga na final às 6h (horário de Brasília) deste sábado (11) contra a tcheca Tereza Martincova (60ª). A competição em piso de grama serve de preparatório para o Torneio de Wimbledon, que começa em 27 de junho.

Além de comemorar a segunda vitória sobre Sakkari nesta temporada - a primeira foi em março em Indian Wells, por 2 a 1 - Bia Haddad vai saltar cinco posições no ranking, chegando ao 43º lugar, após o triunfo sobre a grega.

A brasileira volta a competir nesta tarde, ao lado da chinesa Zhang Shuai, pelas quartas de final de duplas, contra a parceria da australiana Samantha Stosur com taiwanesa Latisha Chan.

Marcelo Melo vai à semi de duplas em ATP na Holanda

Quem também avançou à semi hoje (10) foi a dupla do mineiro Marcelo Melo com o sul-africano Raven Klaasen. Os parceiros derrotaram os favoritos Pierre-Hugues Herbert e Nicolas Mahut (França) ATP 250 de ‘s-Hertogenbosch, na Holanda, também disputado na grama. Melo e Klaasen ganharam dos cabeças de chave 1 por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (8/6) e 6/4.

“Acho que estivemos muito bem, do começo ao fim. Aproveitamos as oportunidades, voltamos no jogo depois de estar na frente. Então, foi mais uma bela partida. E diante de Herbert e Mahut, que são excepcionais na grama. Conseguimos imprimir nosso jogo, jogar bem e garantir mais uma vitória. Foi muito bom para nós”.

