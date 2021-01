Bali obriga turistas que não usam máscara a pagar 50 flexões de braço

Se você está pensando em viajar a Bali, uma das ilhas mais visitadas da Indonésia, é bom ir preparando o seu físico. Isso porque a enorme quantidade de turistas que estão desrespeitando as normas locais ao não usar máscara nas ruas fez com que a polícia tomasse uma medida drástica (e para lá de bizarra). Segundo a AFP, e de acordo com relatos compartilhados nas redes sociais de quem visitou Bali nas últimas semanas, pessoas flagradas sem máscara estão sendo obrigadas a pagar 50 flexões de braço como forma de punição.

Tourists in Bali are punished with push-ups for not wearing masks. pic.twitter.com/0ykb1lKjYf — Kgoshi Ya Lebowa (@Marcellomj) January 20, 2021

O castigo é aplicado pela polícia, geralmente na rua, e vem acompanhado de uma multa de 100.000 rúpias indonésias, cerca de 7 dólares (37 reais). Quem usa a máscara de forma inadequada, sem cobrir o nariz, por exemplo, também é punido: precisa pagar 15 flexões.

Em Bali, as chegadas de estrangeiros estão proibidas desde abril, mas os visitantes de outras ilhas da Indonésia estão autorizados a visitar o ponto turístico.

Segundo a AFP, cerca de 70 pessoas já foram multadas pelo não uso ou uso inadequado de máscara nas ruas de Bali. Na ilha, utilizar o acessório em público é obrigatório desde agosto do ano passado. De acordo com o relato de um policial local à AFP, 90% das pessoas que desrespeitam as normas são turistas estrangeiros.