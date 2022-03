As 10 tendências culturais que mais impactam a Geração Z no Twitter

Nascidos entre os anos 1990 e 2010, a Geração Z cresceu junto com as transformações tecnológicas e foi moldada a partir delas. Com uma relação forte com a internet e canais digitais, este grupo não conhece o mundo sem estes recursos.

Em pesquisa da agência Sparks & Honey com o Twitter, foram descobertas as tendências que mais moldam as conversas da Geração Z, responsável por 52% dos Tweets na plataforma em 2020. Além disto, mais de 60% dos usuários da rede social são da Geração Z.

Dezenas de milhares de Tweets foram analisados e a partir deles, foram mapeadas 10 tendências emergentes para ficar de olho.

Tendências que movem a Gen Z no Twitter:

1. Identidade mista

As pessoas não querem ser colocadas dentro de caixas, e veem o Twitter como um espaço onde podem dialogar sobre e resistir ao que ainda é socialmente imposto. "Vimos um aumento de 76% no volume de Tweets com o termo “não-binário” dentro dessa audiência, e entendemos que a plataforma é um lugar mais livre, onde diferentes realidades se encontram para trocar informação, e isso permite que as pessoas explorem sua identidade por completo".

Logo os pronomes de uma pessoa não-binária será aquele que a própria pessoa não-binária irá escolher. Muitas vezes recebo mensagens como "Não-binário não deveria ser elu?" e a resposta é não. Ser não-binário não é sobre ser apenas neutro. — Bryanna Nasck🧜🏽‍♀️ (@BryannaNasck) January 7, 2022

2. Micro Tribos de Nicho

Com conversas sobre representação e identidade em crescimento constante, a Geração Z tem procurado categorias de nicho de interesse e sub-gêneros para achar suas necessidades de expressão específicas. Por exemplo, a comunidade de entusiastas de cristais cresceu 75% de 2020 para 2021.

3. Economia de massa

As vozes da Geração Z e sua compreensão nativa de plataformas sociais causa um impacto massivo no diálogo ativista.

"Hashtags relacionadas a banda de k-pop BTS, por exemplo, aparecem com frequência entre as hashtags mais populares do Brasil, e isso se deve ao poder dos fandoms, que usam sua influência para levar a atenção a causas.

Os fandoms associados ao ativismo, se tornaram uma prática das comunidades que se unem para gerar impacto no mundo real — como proteger o Pantanal e a Amazônia, por exemplo. Os fãs de K-pop estão cada dia mais lutando pela igualdade por meio do ciberativismo".

Pode acontecer o que for, mas vou sempre ter muito orgulho de fazer parte dessa família. O meu orgulho por tudo que construímos e ajudamos é imensurável!#ARMYHelpThePlanet #ARMYHelpThePantanal pic.twitter.com/KwxE05Q3EW — 𝑱𝒖𝒋𝒖⁷ 🏁 (@juu_pk) September 22, 2020

4. Sede por mudança

"A Gen Z é apaixonada, e usam o Twitter não só para chamar atenção para o que é certo mas também para ativar seus valores. E enquanto gerações anteriores talvez tenham operado entre sistemas formais, os Zs não vão esperar problemas estruturais serem abordados. Para eles, o Twitter é uma forma de catalisar o pedido de mudança, e eles o usam persistentemente e com urgência, até suas vozes serem reconhecidas."

5. Ressignificação de ícones

Existe o empenho para ressignificar ícones tradicionais e ideais, além de substituí-los por novos sistemas e instituições que estão mais alinhadas com seus valores. Mesmo que haja uma resistência de outras gerações às suas demandas progressistas.

"O Twitter pode ser visto como uma ferramenta para a Geração Z explorar, discutir e trabalhar os novos ideais e sistemas enquanto buscam substituir os antigos que determinaram como antiquados, ineficientes, e conflitantes com suas visões de mundo."

6. Conexão Constante

Constantemente conectados, a Geração Z enxerga o Twitter como uma fonte sólida de informação, mas também é um recurso valioso para o escapismo, conhecido como “Twittertainment” (em tradução livre, “Twitternimento”).

7. Sabedoria antiga

Por mais que valorizem muito sua conexão digital, a Geração Z também busca conexão espiritual, baseada em ensinamentos e conhecimento ancestral. Seja um esforço para equilibrar sua dependência digital ou relacionada à alta incerteza e ansiedade dos últimos anos, é notável o retorno para práticas antigas.

"Tweets relacionados a Astrologia entre a Geração Z, por exemplo, aumentaram 51% em volume ano após ano. Twitter Psicodélico é outra categoria que cresceu especialmente durante a pandemia como forma de terapia e autoconhecimento."

8. Pequenos Marcos Importantes

A internet adora celebrar alegrias do dia a dia tanto quanto grandes marcos. Seja fazendo um teste de direção ou mudando o estilo de cabelo, essas celebrações menores, ou #smalljoys (#pequenasalegrias), acontecendo por todo o Twitter nos dizem que esses pequenos marcos importantes foram celebrados com tanto entusiasmo quanto os grandes momentos.

9. Celebridades do Cotidiano

O próprio conceito de celebridade está evoluindo com a Geração Z usando o Twitter para elevar vozes do cotidiano e destacar lugares improváveis da internet. E o que qualifica uma “celebridade”? Até isso está mudando, com 77% da Geração Z do Twitter se auto considerando como influente, de acordo com uma pesquisa recente da GWI.

10. Mashup

Para a Geração Z, o Twitter não é só um lugar para compartilhar novidades: é um escape para a criatividade e reinvenção formado por um senso de humor único. Essas narrativas compartilhadas pela Geração Z são referências para a cultura pop em camadas tão profundas que há quase um sentimento perpétuo de “quem sabe, sabe” para esses híbridos culturais únicos.

Desde que a Geração Z aprecie a arte de conectar fragmentos estabelecidos da cultura pop e histórias-do-momento, esses mashups provavelmente continuarão a saciar a busca de momentos de diversão.

