Anitta vai ganhar estátua de cera no museu Madame Tussauds, em NY

A cantora Anitta dá mais um passo para consagrar sua carreira internacional. A carioca vai ganhar uma estátua de cera no famoso museu Madame Tussauds, em Nova York, nos Estados Unidos. As realistas estátuas eternizam personalidades de todo o mundo e tem outros brasileiros como Pelé, Neymar e Alessandra Ambrósio.

Vestindo o figurino da Garota do Rio, do seu hit Girl from Rio, Anitta postou em suas redes sociais nesta sexta-feira, 13, o vídeo que mostra o processo de desenvolvimento do molde digital, com fotos e medições.

I'm so honored! Can't wait to have my wax figure at @TussaudsUSA, in NYC! pic.twitter.com/myuOnJ2N0c — Anitta (@Anitta) August 13, 2021

"Estou tão honrada! Mal posso esperar para ter minha estátua de cera no Madame Tussauds de Nova York", escreveu a artista.

A sede do Madame Tussauds fica em Londres, onde abriga a Família Real, os Beatles, o Papa Francisco e outras personalidades. Há filiais do museu de cera pelo mundo e abriga outros brasileiros como o Pelé, em Londres e Nova York, Neymar, em Orlando, e a modelo Alessandra Ambrósio, também em Nova York.