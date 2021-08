Aeroporto no Catar leva prêmio de melhor do mundo. Veja o top 10

A lista de melhores aeroportos do mundo foi atualizada, premiando o Catar e tirando o primeiro lugar do Aeroporto Changi de Singapura, líder durante quase uma década. O campeão foi o Aeroporto Internacional Hamad de Doha, de acordo com a classificação do World Airport Awards, conduzida pelo grupo de consultoria independente Skytrax.

Subindo de posição ano a ano, o Aeroporto Internacional Hamad, em Doha, já vinha se aproximando da primeira colocação. Neste ano ele ficou em o primeiro lugar na categoria "Melhor Aeroporto do Mundo".

O resultado é reflexo do investimento pesado do governo do Catar na companhia aérea nacional, a Qatar Airways, que também teve efeitos positivos na estrutura do local de pousos e decolagens.

Quem viaja com a companhia aérea do país e faz conexão no aeroporto Hamad, pode desfrutar de passeios gratuitos pela cidade, acomodação e alimentação grátis, a depender da duração da parada, segundo a CNN.

Além disso, os viajantes também têm direito a um serviço de traslado VIP, com orientações dos funcionários sobre o local e os portões de embarque.

A surpresa veio do Aeroporto Changi, em Singapura, que neste ano ocupa somente a terceira posição no ranking, depois de ostentar a liderança por muito tempo. O local recebe regularmente elogios por sua facilidade, conforto e pelas opções de alimentação de primeira linha.

Seus donos, inclusive, são os mesmos do Rio Galeão, o Aeroporto Internacional Tom Jobim, na capital carioca.

O segundo melhor classificado foi o Aeroporto Haneda de Tóquio, um dos três japoneses da lista. Países da Ásia e da Europa dominam o top 10. Confira:

1. Aeroporto Internacional de Hamad (HIA)

Hamad International Airport em Doha, Catar. Hamad International Airport em Doha, Catar.

2. Aeroporto Haneda de Tóquio (HND)

3. Aeroporto de Singapura Changi (SIN)

Aeroporto de Changi, em Singapura Aeroporto de Changi, em Singapura

4. Aeroporto Internacional de Incheon (ICN)

5. Aeroporto de Tóquio Narita (NRT)

6. Aeroporto de Munique (MUC)

Aeroporto de Munique Aeroporto de Munique

7. Aeroporto de Zurique (ZRH)

8. Aeroporto Heathrow de Londres (LHR)

9. Aeroporto Internacional de Kansai (KIX)

10. Aeroporto Internacional de Hong Kong (HKG)

A escolha para a premiação World Airport Awards é feita pelos clientes, por meio de uma pesquisa de satisfação global sobre os aeroportos. Para a lista de 2021, foram considerados os votos desde agosto de 2020 até julho deste ano.

Mais categorias

Além da vitória na principal categoria da premiação, o Internacional de Hamad também conquistou os postos de “Melhor Aeroporto do Oriente Médio”, “Melhor Aeroporto do Mundo na categoria de 25 a 35 milhões de passageiros” e de “Melhor Equipe de Aeroportos no Oriente Médio”.

Na categoria de 10 a 15 milhões de passageiros, o prêmio voltou a ficar com o Aeroporto Changi de Singapura. O local também foi premiado com a “Melhor Equipe de Aeroporto do Mundo” e “Melhor Equipe de Aeroporto da Ásia”.

O Aeroporto de Istambul ganhou como o “Mais Melhorado do Mundo”, enquanto o Aeroporto de Haneda, em Tóquio, venceu como o “Melhor Aeroporto da Ásia”, “Melhor Aeroporto Doméstico do Mundo”, “Melhor Limpeza de Aeroporto do Mundo” e “Melhores Instalações Acessíveis em Aeroporto”.

Na Europa, o campeão foi o Aeroporto de Munique, enquanto o Aeroporto de Heathrow, em Londres, levou como “Melhor Aeroporto do Mundo na categoria de passageiros de 20 a 25 milhões”, além de ser o “Melhor Aeroporto da Europa Ocidental”.

Entre os locais de 35 a 45 milhões de passageiros, o escolhido foi o Aeroporto Internacional de Guangzhou Baiyun, que também levou o prêmio de melhor da China e “Melhor Equipe de Aeroporto na China”.