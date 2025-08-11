Casual

Guia de ViagensVINHOSTURISMOGASTRONOMIARELÓGIOSCARROSCEOs NO TEMPO LIVRE

Adidas pede desculpas ao México por uso de design indígena em calçado

As autoridades mexicanas afirmaram que o modelo incorporou elementos tradicionais sem o devido reconhecimento ou permissão das comunidades

O calçado, lançado há cinco dias, combina uma sola preta moderna com trançados de couro típicos das sandálias huaraches (Reprodução)

O calçado, lançado há cinco dias, combina uma sola preta moderna com trançados de couro típicos das sandálias huaraches (Reprodução)

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 20h42.

A Adidas emitiu um pedido público de desculpas após a presidente do México, Claudia Sheinbaum, criticar a marca por utilizar elementos culturais indígenas sem autorização em um modelo de calçado lançado recentemente.

O caso ocorre poucos dias depois da Prada ter sido alvo de críticas na Índia quando um desfile em Milão apresentou uma sandália semelhante aos tradicionais chinelos Kolhapuri, evidenciando o maior escrutínio enfrentado por marcas internacionais sobre a origem de seus designs.

As autoridades mexicanas afirmaram que o modelo “Oaxaca Slip-On”, criado pelo designer mexicano-americano Willy Chavarría, incorporou elementos tradicionais sem o devido reconhecimento ou permissão das comunidades.

O calçado, lançado há cinco dias, combina uma sola preta moderna com trançados de couro típicos das sandálias huaraches, produzidas na comunidade de Villa Hidalgo Yalálag, em Oaxaca.

Repercussão

Sheinbaum declarou na última sexta-feira, 8, que o governo estuda formas legais de apoiar as comunidades indígenas cujos designs são apropriados por grandes empresas, após autoridades de Oaxaca criticarem o lançamento.

Em comunicado, a Adidas afirmou: “Oferecemos um pedido público de desculpas e reafirmamos nosso compromisso de colaborar com Yalálag em um diálogo respeitoso que honre seu legado cultural.”

Chavarría também se pronunciou no sábado, 9, dizendo estar “profundamente arrependido por o calçado ter sido apropriado neste design e não ter sido desenvolvido em uma parceria direta e significativa com a comunidade de Oaxaca”.

Acompanhe tudo sobre:IndígenasAdidasMéxico

Mais de Casual

Foguete? Porsche bate recorde com velocidade 'insana' em rodovia na Alemanha

Conheça os rostos que irão estampar o ‘Calendário Pirelli 2026’

Conheça o evento que cria as experiências mais exclusivas em festas e turismo de luxo

46 anos de maturação e apenas 112 unidades: o novo rótulo da The Macallan

Mais na Exame

Mundo

Trump anuncia novo chefe de estatísticas após demitir gestora por números 'ruins' de emprego

Casual

Foguete? Porsche bate recorde com velocidade 'insana' em rodovia na Alemanha

Ciência

Fraudes em periódicos científicos aumentam e levantam alerta na comunidade acadêmica

Pop

Qual é a novela com a maior audiência da história da Globo? E não é 'Avenida Brasil'