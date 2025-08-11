Adidas pede desculpas ao México por uso de design indígena em calçado

A Adidas emitiu um pedido público de desculpas após a presidente do México, Claudia Sheinbaum, criticar a marca por utilizar elementos culturais indígenas sem autorização em um modelo de calçado lançado recentemente.

O caso ocorre poucos dias depois da Prada ter sido alvo de críticas na Índia quando um desfile em Milão apresentou uma sandália semelhante aos tradicionais chinelos Kolhapuri, evidenciando o maior escrutínio enfrentado por marcas internacionais sobre a origem de seus designs.

As autoridades mexicanas afirmaram que o modelo “Oaxaca Slip-On”, criado pelo designer mexicano-americano Willy Chavarría, incorporou elementos tradicionais sem o devido reconhecimento ou permissão das comunidades.

O calçado, lançado há cinco dias, combina uma sola preta moderna com trançados de couro típicos das sandálias huaraches, produzidas na comunidade de Villa Hidalgo Yalálag, em Oaxaca.

Repercussão

Sheinbaum declarou na última sexta-feira, 8, que o governo estuda formas legais de apoiar as comunidades indígenas cujos designs são apropriados por grandes empresas, após autoridades de Oaxaca criticarem o lançamento.

Em comunicado, a Adidas afirmou: “Oferecemos um pedido público de desculpas e reafirmamos nosso compromisso de colaborar com Yalálag em um diálogo respeitoso que honre seu legado cultural.”

Chavarría também se pronunciou no sábado, 9, dizendo estar “profundamente arrependido por o calçado ter sido apropriado neste design e não ter sido desenvolvido em uma parceria direta e significativa com a comunidade de Oaxaca”.